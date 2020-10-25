Вінниця: місто, що сповнене таємниць

Вінниця — невеличке мальовниче місто — чудовий варіант для туристів, які хочуть активно провести вихідні.

У Вінниці є якнайменш чотири визначних пам’ятки культури, які неможливо побачити в інших містах України: відомий музей Пирогова, водонапірна вежа, фонтани «Roshen» і колишня ставка Гітлера.

Музей Пирогова

Розпочнімо нашу подорожу із садиби Пирогова. Микола Іванович Пирогов — видатний український хірург, анатом і педагог. Його вважають людиною, яка започаткувала військово-польову хірургію, а також засновником Товариства Червоного Хреста.

У садибі, що нині стала музеєм, Пирогов жив і працював протягом останніх 20 років свого життя. Тут туристи можуть заслухати розповідь про діяльність відомого вченого, побувати у музеї-аптеці, у церкві-некрополі, де покоїться небальзамоване тіло Миколи Івановича, а також прогулятися мальовничим меморіальним парком, в якому збереглися дерева, що були посаджені особисто Пироговим.

Фонтани «Roshen»

Інтерес до Вінниці зріс після встановлення у центрі міста відомих фонтанів «Roshen». До міста стали з’їжджатися жителі інших регіонів, щоб на власні очі побачити єдиний в Україні та найбільший в Європі річковий світломузичний фонтан. Він починає працювати щодня о дев’ятій вечора.

Водонапірна вежа

Водонапірна вежа, що розташована у центрі Вінниці, щорічно привертає увагу туристів. Колись вона існувала лише для того, щоб забезпечувати місто водою, а нині вважається культурною спадщиною вінничан. Вежа є Меморіалом пам’яті вінницьких воїнів, які загинули під час Афганської війни. У ній міститься частина музейної експозиції Меморіалу революційної та бойової слави.

Висота культурної візитівки Вінниці — 28 метрів! На верхівці розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається надзвичайний краєвид. Коли сонце сідає, а місто поринає у сутінки, вежу починають підсвічувати десятки лампадок і ліхтарів, що надають їй ще більшої загадковості та казковості.

Ставка Гітлера

Казками та таємницями охоплена колишня ставка Гітлера. Наразі вона повністю зруйнована, але туди досі влаштовують експедиції, адже це одна з найзагадковіших споруд Центральної України. Вона розташована недалеко від Вінниці, у селі Коло-Михайлівка. Ставку варто відвідати, адже про неї багато чого невідомо, і навіть звичайний турист може знайти те, що допоможе відкинути завісу таїни цього місця.

Про Вінницю можна розказувати багато. Серед історичних пам’яток цікавими є також краєзнавчий музей, Спасо-Преображенський кафедральний собор, центральний міський парк. Та головне — у її душевній, мирній тиші можна відпочити від шуму великого міста, віднайти спокій і притулок.

Ліза Тітова