Стамбул: Вас вітає столиця трьох імперій

Стамбул відомий як місто, де народжувались та розпадалися імперії. Він поєднав у собі різноманітні культури, нації і релігії, кожна з яких стала важливою частинкою у великій мозаїці міста.

Така велика увага до Стамбула і його багата історія пояснюється вигідним розташуванням на перехресті торгівельних шляхів Сходу та Заходу і сприятливим кліматом. Кордони Стамбула наче тягнуться однією рукою до Азії, а іншою — до Європи, тому що це єдине місто у світі, побудоване на двох континентах. Наразі чисельність Стамбулу перевищує 15 млн осіб, що робить його найбільшим містом Європи. Хоча Стамбул не є столицею Туреччини, проте є економічним центром країни. До вашої уваги топ 3 місць, що допоможуть відчути атмосферу міста.

Собор Святої Софії

Найпрекраснішою архітектурною спадщиною Візантійської імперії є собор Святої Софії, що називається 8-м дивом світу. Йому вже понад 1500 років і він є одним із найбільших символів Стамбула. Мозаїки собору Святої Софії є передовими зразками візантійського мистецтва ІХ—ХІІ століть. Ця споруда перевершить усі ваші очікування і змусить затамувати подих, коли ви увійдете всередину.

Протока Босфор

Наступну сходинку величного престолу посідає могутня Босфорська протока, яка поєднує Мармурове та Чорне море. Його довжина сягає 30 кілометрів, а найширша частина — 3700 метрів. Протягом століть Босфор перетнули тисячі могутніх воїнів, безстрашних купців і авантюрних душ, а в наші дні туристи мають змогу на власні очі побачити усю красу обох його берегів.

Гранд базар

Барвистий і хаотичний Гранд базар — це серце Старого міста Стамбула. Він бере свій початок від невеликого склепіння, побудованого за наказом Мехмета ІІ 1461 року. З часом воно займало все більшу територію і зараз має вигляд величезного лабіринту. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити, чим живе Стамбул сьогодні, обрати подарунки рідним, поласувати місцевими смаколиками та знайти якусь цікаву або рідкісну річ, яку можна взяти на згадку.

Декілька порад для тих, хто вперше подорожує до Стамбула

Стамбул дуже велике місто, з великою кількістю транспорту і, звичайно, немалими заторами. Якщо ви плануєте подорожувати своїм ходом, а не екскурсійним автобусом, вам доведеться здійснювати багато пересадок. Це не дешево, тому, перш ніж почати свою екскурсію, радимо вам придбати картку Istanbul card. Таким чином, вартість поїздки буде нижчою. Особливо відчутна економія при пересадці з одного виду транспорту на інший протягом 120 хв, адже кожна пересадка стає дешевшою. Карти продаються в багатьох кіосках. Коли ви будете валитися з ніг від втоми, у вас промайне думка викликати таксі. Скільки це буде коштувати? А як домовитеся! Це східна країна, а отже таксист може гарненько заробити на втомлених туристах, готових віддати будь-які гроші, тільки б скоріше опинитися в готелі. Домовлятися про вартість бажано на початку руху, і ви спокійно можете торгуватися, тому що названа таксистом ціна зазвичай перевищує тариф вдвічі. Важливе питання — проживання. Готелів у Стамбулі незлічена кількість, ціна залежить від місця розташування, послуг та навіть вигляду з вікна. Якщо ви хочете заощадити і жити у більш-менш сучасному готелі і недалеко від історичного центру, то зверніть увагу на район Лалелі. Якщо почитати уважно відгуки, то можна обрати непоганий готель за розумною ціною. Як відомо, в Стамбулі дуже багато мечетей, які є не туристичними атракціонами, а релігійними місцями. Перед входом в мечеті зазвичай висять таблички, із поясненнями, в якому вигляді можна їх відвідувати, а на вході співробітник перевіряє дотримання правил.

Перш за все треба пам’ятати, що в будь-яку мечеть не можна входити у взутті. Зазвичай його залишають перед дверима.

Жінкам суворо забороняється входити в мечеть з голими руками, ногами і з непокритою головою. Зазвичай, перед входом лежать спідниці, які треба одягнути поверх свого одягу і хустки. Чоловікам не можна входити в мечеть в шортах і з голими руками.

І запам’ятайте, що під час намазу (молитви) входити в мечеть не можна.

Якщо ви сидите на дієті, то перед поїздкою до Стамбула ви можете про неї забути. Це місто на кожному кроці жує і п’є, щось смажить або варить, пригощає і пропонує купити різні ласощі. Якщо на перший день ви втримаєтеся, то потім все-одно спокуситесь.

Ну і на кінець — не забувайте про аптечку, валюту, документи, фотоапарати і свій гарний настрій.

Валерія Могилевська