Клуб 7 вершин — найекстремальніші туристи в світі

Клуб 7 вершин — це неформальне об’єднання альпіністів зі всієї земної кулі, що підкорили найвищі вершини 7 частин світу. Ці найекстремальніші туристи здійснили успішне сходження на сім різних за складністю вершин. У цьому матеріалі ми розказуємо про їх відважність, мужність і ризики у змаганні з суворою природою гір.

Що таке «Програма 7 вершин»?

Це програма послідовного сходження на такі вершини як:

Еверест, Азія, 8848 м.

Аконкагуа, Південна Америка, 6962м.

Деналі, Північна Америка, 6168 м.

Кіліманджаро, Африка, 5895 м.

Ельбрус, Європа, 5642 м.

Масив Вінсон, Антарктида, 4892 м.

Пунчак-Джая (Піраміда Карстенса), Австралія і Океанія, 4884.

(за «Списком Месснера»)

Також до іншого списку 7 вершин («список Басса») зараховують гору Косцюшко, що є найвищою точкою Австралії, але не Австралії та Океанії.

Коли започаткована програма 7 вершин?

Першим альпіністом, який підкорив сім найвищих вершин 6 континентів, сходженням на Еверест, 30 квітня 1985 року став американець Річард Басс — і започаткував список свого імені — «Список Басса».

Через рік, канадський фотограф і альпініст Патрік Морров, доповнив перелік із семи вершин, піднявшись 7 травня 1986 року на найвищу гору Австралії і Океанії Пунчак-Джая — і започаткував список названий іменем легендарного італійського альпініста Райнгольда Месснера — «Список Месснера», він же був першим альпіністом, хто підкорив найвищі вершини за обома списками.

Як відбувається проходження програми 7 вершин і скільки триває?

Підкорення найвищих точок частин світу зі списку 7 вершин — це не просто похід у гори. Чим вища гора — тим більш ворожий її клімат для людини.

Кожна експедиція, для підкорення однієї точки з переліку, триває від 1 до 4 місяців, і це не враховуючи фізичної підготовки за пів року до, та реабілітації після.

Звичайно, ті, хто хочуть встановити рекорд, можуть виділити на кожну вершину менш як місяць. Наприклад, так зробив данець Хенрік Крістіансен, який виконав програму семи вершин за списками Басса і Месснера за 136 днів у 2008 році. В середньому, на кожну вершину, разом з акліматизацією у альпініста Крастіансена пішло 22 дні, що є, безумовно, дуже швидко і фізично складно.

У чому складність програми?

Складність підкорення семи вершин полягає у тому, що від альпініста вимагається готовність до важких фізичних навантажень в умовах ворожого для організму клімату та висоти.

Ворожість найвищих у світі гір для людського організму зумовлена такими факторами:

Низькі температури . Навіть влітку у найвищих горах світу випадає сніг, лютують сильні вітри та тримається мінусова температура, яка може сягати до -50 градусів за Цельсієм, а отже, утеплення альпіністів грає значну роль у виживанні. Під час сходження, наприклад, на Еверест у червні, втрата рукавиць може стати причиною обмороження рук. На менш високих горах ситуація безпечніша, але не набагато. Під час підготовки до експедиції дуже важливо правильно підібрати екіпіровку альпініста так, щоб його одяг, взуття та інше спорядження максимально зігрівали, захищали, допомагали долати перешкоди, і в надзвичайній ситуації — допомогли вижити. Також, під час підйому та спуску на вершину, альпіністам не рекомендують робити багато зупинок, оскільки зменшення фізичної активності на висоті може спричинити переохолодження організму. Але на горі є і підступніші за холод речі…

. Навіть влітку у найвищих горах світу випадає сніг, лютують сильні вітри та тримається мінусова температура, яка може сягати до -50 градусів за Цельсієм, а отже, утеплення альпіністів грає значну роль у виживанні. Під час сходження, наприклад, на Еверест у червні, втрата рукавиць може стати причиною обмороження рук. На менш високих горах ситуація безпечніша, але не набагато. Під час підготовки до експедиції дуже важливо правильно підібрати екіпіровку альпініста так, щоб його одяг, взуття та інше спорядження максимально зігрівали, захищали, допомагали долати перешкоди, і в надзвичайній ситуації — допомогли вижити. Також, під час підйому та спуску на вершину, альпіністам не рекомендують робити багато зупинок, оскільки зменшення фізичної активності на висоті може спричинити переохолодження організму. Але на горі є і підступніші за холод речі… Гірська хвороба (також висотна хвороба, гіпоксія). На висоті від 2000 тисяч метрів кисень стає більш розрідженим, а отже, під час дихання легені людини гірше насичуються киснем, що вище — що складніше. Сходження на вершини семи-восьмитисячників зазвичай здійснюється з кисневими балонами і масками, щоб організм альпініста не виснажився від гіпоксії (нестачі кисню). Є сміливці, що підкорюють найвищі вершини світу без кисневих балонів, що робить їх підкорення ризиковішим, складнішим, але і професійнішим. Одним із таких прикладів є сходження на Еверест української альпіністки Христини Мохнацької, 1 червня 2021 року. Альпіністка планувала стати першою жінкою, яка підкорила б найвищу вершину світу без маски. Але, на жаль, їй не вдалося дійти до вершини 15-20 метрів, через втому та труднощі на маршруті, отже, рекорд вона не встановила.

Лід . Більша частина сходження на таких вершинах як Еверест, Кіліманджаро, Аконкагуа та інших най-най, виконується по льодовику. Там, фактично немає стежки, а є лише троси вздовж маршруту на вершину, за які альпіністи під час сходження чіпляють страхувальні кріплення і тримаються. Нахил маршруту не дозволяє просто іти по схилу пішки, а змушує, прикріпивши спеціальні шипи на взуття (кішки), видиратися на нього з великими зусиллями. Небезпечним є те, що той, хто не втримається на тросі, має ризик зірватися вниз. Після такого мало хто виживав.

Психологічне відчуття небезпеки . Окрім фізичних складнощів не варто недооцінювати психологічний чинник. На висоті через інстинктивне відчуття небезпеки, яке підсилюється гіпоксією, людина починає думати про ризик смерті та відчувати паніку. Паніка заважає концентруватися на сходженні, а отже, альпініст ще більше наражає себе на небезпеку. Варто шукати спосіб заспокоїти та підтримати себе, що є непросто, але необхідно.

. Окрім фізичних складнощів не варто недооцінювати психологічний чинник. На висоті через інстинктивне відчуття небезпеки, яке підсилюється гіпоксією, людина починає думати про ризик смерті та відчувати паніку. Паніка заважає концентруватися на сходженні, а отже, альпініст ще більше наражає себе на небезпеку. Варто шукати спосіб заспокоїти та підтримати себе, що є непросто, але необхідно. Невідновлення організму. Людський організм не здатний нормально відновлювати сили на висоті понад 6000 тис. м., що призводить до прогресування хронічних хвороб, якщо такі є, а також до хронічної втоми.

Ці фактори, а також деякі інші, призводять до того, що статистика травмувань та смертей на най-най вершинах невтішна, але ми її тут не наводимо, а краще повідомимо вам виняткові рекорди серед підкорювачів 7 вершин.

Рекорди

Без кисню. Першим, хто підкорив 7 вершин без використання кисневих балонів став італієць Райнхольд Месснер. На честь нього названо програму семи вершин «список Месснера».

У парі. Першим подружжям, що завершили програму 7 вершин стали Сюзан і Філ Ершлери у 2002 році.

Наймолодші. 15 років, 5 місяців і 12 днів — стільки було наймолодшому альпіністу, що завершив програму 7 вершин, американцю Джордану Ромеро у 2009 році.

18 років і 220 днів — вік наймолодшої підкорювачки 7 вершин серед жінок — Саманти Ларсон.

Найстарший. У 2013 році Вернер Бергер із Канади завершив програму 7 вершин у віці 76 років і 129 днів.

На лижах. У жовтні 2006 року Кіт Делора став першою людиною, яка спустилася на лижах (частково) з усіх Семи вершин за списком Басса. Через три місяці в січні 2007 року шведи Улоф Сундстрем і Мартін Летцер виконали програму Семи вершин, проїхавши на лижах кілька ділянок піраміди Карстенса при спуску і ставши першими і єдиними людьми, які підкорили вершини з обох списків на лижах.

Українці. У клубі 7 вершин є учасниками 6 українців, серед яких 2 жінки і 4 чоловіка.

Загалом

Почесними членами клубу 7 вершин (за списками Басса та Месснера) є 118 осіб. Окремо, хоча б за одним списком програму виконало 347 альпіністів.

Ці відважні люди, в першу чергу, є героями для себе, бо як сказала учасниця клубу 7 вершин, Львів’янка Оксана Літинська: «Я підкорюю не гори, а себе».

Звичайно, цих альпіністів можна вважати і найекстремальнішими туристами, оскільки вони не просто відвідали сім частин світу, а ще й підкорили сім вершин цих країв, що є і ризиковим і відважним вчинком водночас.

А вам ми бажаємо підкорювати власні вершини, і навіть якщо це не піраміда Карстенса чи Еверест, все одно у житті вистачає висот, яких можна досягнути!

Єлизавета Романенко