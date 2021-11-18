Наодинці з природою: 5 готелів з незабутніми пейзажами

Як же іноді хочеться втекти від повсякденних турбот та міської метушні. Для цього існує безліч готелів у різних куточках планети, де кожен зможе насолодитися самотністю та побути в гармонії з природою.

Ісландія

Готель 5 Million Star отримав свою назву не просто так. Усі номери створені у формі мильної бульбашки, до того ж вони повністю прозорі. Завдяки незвичному архітектурному рішенню відвідувачі можуть лежати в теплому ліжку та спостерігати за зоряним небом та навіть північним сяйвом. Такі пейзажі нагадують казку, адже північне сяйво – одне з найбільш унікальних явищ Ісландії. Оскільки готель розташований посеред лісу, то гості можуть повністю зануритися природне оточення.

У кожному номері є спальне місце, невелика тумба для особистих речей та освітлювальні прилади. Також встановлений клімат контроль, який підтримує оптимальну температуру як в холодні, так і в теплі пори року. Усі номери розташовані на великій відстані один від одного, тому відвідувачі мають можливість побути у тиші та спокої. Цей готель можна назвати одним із найкращих місць для усамітненого та незабутнього вікенду, адже в ньому навіть немає обслуговуючого персоналу. Тому про їжу та чистоту в номерах потрібно турбуватися самим. На території є все необхідне для самообслуговування: кухня, джакузі та санвузли.

Розташований готель за 70 кілометрів від столиці Ісландії – Рейк’явіка. Вартість однієї ночі стартує від 400 $ за особу, до цієї суми входить трансфер до готелю.

Швеція

Кожен колись мріяв про власний будинок на дереві, напевно, саме це й надихнуло власника до створення його готелю. Шведський готель Tree складається із 7 будинків, які розташовані на деревах. Піднятися до свого будинку можна пішохідним містком. У номері є зона відпочинку з двоспальним ліжком та невелика ванна кімната.

Готель знаходиться посеред соснового бору, тому потурбувати гостей зможуть хіба що лісові мешканці. Через розміщення на крутому схилі, з будинків відкриваються неймовірні пейзажі на ліс та річку.

Номери здивують навіть затятих мандрівників, адже вони створені у формі скляного куба, пташиного гнізда та навіть НЛО. Їхня площа – від 15 до 25 квадратних метрів, тому розміститися в будиночку може не більше 4 людей.

Одна ніч у такому номері коштує приблизно 600 $. Трансфер до готелю пропонують від аеропорту Луле (від 200 $ за машину) і найближчої залізничної станції (від 115 $ за машину).

Грузія

Грузія славиться своєю надзвичайною природою. Еко-дім Merisi створений для любителів відпочинку в горах. Він ніби схований серед хмар, адже котеджі розміщені на висоті 700 метрів серед фантастичних краєвидів Аджарії. Готель відкрився у 2020 році під час пандемії. Незважаючи на це, через два дні після відкриття усі номери були заброньовані на місяці вперед.

Особливістю готелю є скляні спальні, завдяки цьому відкривається неймовірний вид на гори. Можна відпочити у джакузі чи в гамаку на веранді. Також у готелі знайдуться розваги для екстремалів, адже на території спорудили гігантські 6-метрові гойдалки, розташовані над прірвою. Гостям пропонується екскурсія долиною Мерісі та майстер-клас з приготування страв аджарської кухні.

Це місце підходить для людей, які втомилися від метушні, хочуть побути наодинці з природою та насолодитися спокоєм серед гірських вершин.

Готель знаходиться за 50 кілометрів від Батумі, трансфер коштує 25 $, вартість проживання становить від 62 $.

Канада

Готель Fogo Island Inn – справжня мрія інтроверта. Він входить до списку найбільш незвичайних готелів Канади. Ще його називають – «готель на краю світу». Тут лише 29 номерів з величезними вікнами та видом на Атлантичний океан. Однією із головних переваг готелю є турбота про навколишнє середовище. Під час будівництва були використані найсучасніші технології для зменшення енерго- та водоспоживання.

У готелі є бібліотека, художня галерея, ресторан, бар та навіть власний кінотеатр. На даху будівлі гості можуть відвідати сауну та прийняти гарячу ванну під відкритим небом. Це найкраще місце для прогулянок та насолоди від місцевих краєвидів. А якщо пощастить – можна навіть побачити китів, які плавають недалеко від берега.

Найближчий аеропорт до готелю – Міжнародний аеропорт Гандер. Ціни за ніч стартують від 1000 $.

Антарктида

Відпочинок у готелі Whichaway Camp – найбільш екстремальний серед усіх можливих, адже Антарктида – найсуворіший кліматичний регіон нашої планети. Це те місце, яке не хочуть відвідувати туристи. Сюди їдуть лише досвідчені мандрівники, яких важко здивувати. Дістатися до готелю можна приватним чартерним літаком.

Гості розміщуються в теплих наметах у формі капсул, які можуть конкурувати з номерами у п’ятизіркових готелях. Екологічні капсули функціонують завдяки сонячній та вітровій енергії.

Оскільки на Антарктиді довго панує темрява, то експедиції проводяться лише з листопада до кінця січня. Саме тут мандрівники можуть познайомитися з природою континенту, відвідати льодовикові печери, спостерігати за пінгвінами та милуватися пейзажами неземної краси.

Для того, щоб дістатися до готелю потрібно купити чотириденний тур, який буде коштувати не менше ніж 30 000 $.

Тож, якщо ви відчуваєте, що вам потрібен відпочинок та спокій, – не ігноруйте це бажання. Влаштуйте собі подорож, яка подарує незабутні відчуття та емоції!

Руслана Остріщенко