Равенна – Мекка для любителів мозаїки

Перехрестя Сходу й Заходу, невелике італійське містечко Равенна неодмінно зачарує вас своїми унікальними мозаїками, які вважалися одними з найкрасивіших в античному світі.

Друга назва італійського міста Равенна – «Місто мозаїк» через приголомшливі мозаїки 5-го і 6-го століття, які прикрашають стіни її церков і пам’ятників. Розташована між Сходом і Заходом, колишня столиця Візантійської імперії, є провінційним містечком і справжньою скарбницею унікальних мозаїк та зберігає багатющу спадщину.

За сірими фасадами храмів і товстими цегляними стінами ховається мозаїчна спадщина міста, справжні твори мистецтва, які нітрохи не поступалися дивовижним творам Константинополя. Розкішна мозаїка не може залишити байдужим і викликає захват навіть у людей, далеких від мистецтва.

Особливостями незвичайності краси равенських полотен є одухотвореність її персонажів. На мозаїках геніальні майстри змогли відобразити не тогочасне, а вічне, показавши божественну сутність замість матеріальної оболонки.

Найзнаменитіші пам’ятки Равенни з мозаїками

Мавзолей Галли Плацидії

Найстарішою архітектурною пам’яткою є мавзолей Галли Плацидії в Равенні.

Мозаїки, виконані в V столітті, створювалися візантійськими майстрами, які прибули з Константинополя на запрошення дочки імператора Феодосія Великого.

Купол мавзолею, що перебуває під захистом ЮНЕСКО, виконаний у вигляді синього зоряного неба, у центрі якого сяє золотистий хрест, оточений фігурами бика, лева, орла , янгола і юного Ісуса, який на мозаїці зображений в ролі Доброго Пастора, оточеного стадом овечок.

Мозаїка занурює у світ античності, демонструє особливу, божественну, красу.

Базиліка Сан-Вітале

Поруч з мавзолеєм розташована всесвітньовідома церква Сан-Вітале. Мозаїки базиліки, виконані візантійськими майстрами, є головним багатством зовні непримітної архітектурної пам’ятки, де лежать мощі покровителя міста – святого Віталія.

Виконана в VI столітті візантійська мозаїка Сан-Вітале в Равенні вважалася найкрасивішою за межами Константинополя.

Вона містить сцени зі Старого Завіту, зображення Ісуса зі святими, імператора Юстиніана зі своєю дружиною.

Баптистерій православних

Цей архітектурний об’єкт, визнаний одним з найбільш значних пам’яток, містить по-справжньому унікальну мозаїку.

Доповнена мармуровими інкрустаціями і ліпниною, вона немов вписана в купол будови. На панно купола можна побачити сцени хрещення Христа Іоанном Хрестителем, зображення голуба, що символізує Святого Духа, та 12 апостолів.

Обличчя посланців Бога мають яскраво виражену індивідуальність, урочисті погляди линуть увись, до неба.

Період найбільшого розквіту Равенни уже в минулому, але не втратили краси її безцінні шедеври – дивовижні мозаїки Равенни, від яких складно відірвати погляди і які досі вражають і захоплюють туристів з усього світу.

Чехович Богдана