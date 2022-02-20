Казкова Лапландія. Мерщій до Санта Клауса.

У північному регіоні Європи на територіях Фінляндії, Норвегії, Швеції та частині Кольського півострова затишно розташувався казковий регіон. Раніше він асоціювався з відомою казкою Андерсена, у сучасному світі скоріше з щедрим Санта Клаусом або Йоулупуккі. Цей регіон – Лапландія , дивовижна ні на що не схожа місцевість, де кожна пора року є неймовірно красивою.

Лапландія у різні пори року

На зміну сутінкам зимової полярної ночі, відомим як «каамос», приходить весна – найкраща пора для лижників та любителів прогулянок на снігоступах та схігоходах. Літо у Лапландії неповторне! Завдяки білим ночам, милуватися тихою природою краю можна цілодобово.

Наприкінці літа у свої права вступає золота осінь, або «руска», забарвлюючи природу в яскраві кольори. Ця пора року вважається найбільш сприятливою для прогулянок численними національними парками Лапландії.

Рідне місто Санта Клауса

Останніми роками Лапландія – популярний туристичний напрямок. І якою б не була мета вашої подорожі, кожен обов’язково отримає багато яскравих вражень. У фінській частині Лапландії, що займає третю частину Фінляндії, панує атмосфера казки.

Саме на території Фінляндії розташована неофіційна столиця Лапландії – місто Рованіємі. З висоти пташиного польоту місто нагадує оленячі роги. Ця географічна особливість дуже символічна, адже Рованіємі – рідне місто Санта Клауса або Йоулопуккі, фінського аналогу казкового господаря різдвяних свят.

Неподалік розкинулася його резиденція – Santa Claus village, що з’явилася у 1985 році і відтоді не зачиняла своїх дверей для гостей та туристів. Santa Claus village збудоване на уявній лінії полярного кола. Щороку в грудні в Рованіємі відкривається один із найвідоміших у світі крижаних готелів, що повністю збудований з льоду. Його гостям пропонують провести час у крижаних номерах, а також відвідати крижаний бар. На території готелю щороку вибудовують і крижану каплицю, яка користується великою популярністю у молодят.

Природний феномен

З вересня до березня у Лапландії можна спостерігати незвичайне явище, природний феномен – північне сяйво. Кращі локації для спостереження за цим дивом – зимові курорти Луосто, Пюха, Рованіємі.

Темно-блакитне небо яскраво спалахує холодним металево-зеленим блиском. Ще кілька років тому цей вид розваги вважався випробуванням не для слабких, адже туристи мали провести кілька годин на вулиці в нічний час.

Зараз у заповідних лісах Лапландії відкрилося кілька спеціалізованих готелів, які пропонують мандрівникам будиночки-iглу з прозорим дахом, щоб спостерігати за північним сяйвом з максимальним комфортом.

Оленячі ферми

У Лапландії немає білих ведмедів, на що часто очікують туристи. Це регіон північних оленів. Отже ще одна цікава розвага – спостереження за північними оленями в їх природному середовищі.

У місцевих природних заповідниках або на оленячих фермах регулярно проводять екскурсії, тому тварини давно звикли до людей. Оленів можна погодувати, а в зимовий період навіть покататися у справжніх санях, запряжених північними красенями.

Одна з найпопулярніших оленячих ферм в Рованіємі — Конттанії, розташована біля берега річки Оунасйоки за сім кілометрів від міста. Оленярство є одним з основних занять у Лапландії. І поки ви перебуваєте тут, не забувайте озиратися на всі боки – стада північних оленів можна побачити, катаючись на снігоходах тундрою, або навіть просто визирнувши з вікна автобуса чи автомобіля.

Парки та музеї Лапландії

Національні парки Лапландії – ще одна з причин відвідати цей північний край. Всі вони безкоштовні та завжди відкриті для ознайомлення з унікальними куточками незайманої природи. Туристичні маршрути чітко розмічені та забезпечені вказівниками, що розповідають про особливості регіону. Найвідоміший парк – Лемменйоки, в перекладі “Ріка кохання”, найбільший у Європі, справжній взірець природи північної Фінляндії.

І, звичайно ж, музєї. “Арктикум” – надсучасний музей, що поєднує в собі інноваційні елементи: інтерактивні стенди, зали світлозвукової демонстрації північного сяйва, затишні кафе та цікаву історію корінного народу цього північного краю – саамів- господарів регіону Лапландія, що колись носили назву Lapps або Laplanders, звідки і пішла назва самої території.

Чарівна Лапландія – це мрія і дітей і дорослих. Це місце, де варто побувати хоча б раз у житті, щоб таки повірити у казку.

Влада Юрченко