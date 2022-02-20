Барселона. Подорож унікальними шедеврами Гауді

Барселона – місто на північному сході Іспанії, столиця Каталонії, найбільший мегаполіс на березі Середземного моря з населенням понад півтора мільйона, друге за величиною місто країни. Барселона – це жвавий порт з чудовою культурною та історичною спадщиною, унікальною атмосферою та чарівною архітектурою.

Архітектурні творіння Гауді

Пам’ятки Барселони охоплюють майже 2000 років її історії, поєднуючи у собі середньовічне старе місто, унікальну мережу вулиць та величезну кількість цікавих, незвичайних і навіть казкових споруд, із яких особливо вирізняються архітектурні творіння Антоніо Гауді.

Саме з іменем цього генія – дивака асоціюється Барселона в усьому світі.

Найвидатніша споруда Барселони

Саграда Фаміліа – разючий за своєю красою храм Барселони – головний витвір Антоніо Гауді.

Будівництво храму розпочалося у далекому 1882 році. Відомий архітектор присвятив створенню фантастичних фасадів та інтер’єрів храму декілька десятиріч і навіть прожив у його недобудованих стінах останні 16 років свого життя. Проте й до сьогодні храм не завершено. Будівництво триває вже сто сорок років.

Собор має чотири башти, що здіймаються на висоту понад сто метрів та оформлені кольоровою керамічною плиткою. А кам’яні портали створюють враження воску, повільно тане, або мокрого піску. Найбільш закінчена частина собору – Фасад Різдва, дверні отвори якого символізують Віру, Надію та Благодійність.

Всередині храм не менш химерний. Крізь вітражі кольоровими відблисками світло потрапляє всередину на дивовижно красиві арки і колони, що позбавлені суворості, властивої подібним храмам. Щороку близько трьох мільйонів туристів відвідують місце найбільш тривалого будівництва у світі.

Поєднання традицій та ультрасучасності

Але першим вагомим творінням Гауді став палац Ґуель, збудований на замовлення відомого промисловця Еусебі Ґуеля у 1890 році.

Палац розташований неподалік від найвідомішої в Барселоні вулиці – бульвару Ла Рамбла. Колись це був бідний квартал міста. Але Ґуель хотів звести палац саме поряд із будинком батьків. Замовлення було складне, проте майстер впорався з ним блискуче.

Гауді зумів поєднати воєдино традиції та ультрасучасні форми. Будинок Ґуеля дуже нагадує венеціанський палац. Зараз він перебуває під охороною ЮНЕСКО, та, безумовно, є прикрасою Барселони.

Проєкт добрих друзів

Ставши Ґуелю добрим другом, Гауді втілив у життя кілька його ідей. Але найвідомішим проєктом двох талановитих людей став парк Ґуель.

Парк закохує у себе з першого погляду. Гостей зустрічають казкові, немов пряникові, будиночки, розташовані з обох боків парадних сходів, якими гості піднімаються до центру композиції з яскравим квітником та фонтаном, що увінчується скульптурою саламандри – символом Каталонії.

Каменоломня Ла Педрера

За три квартали один від одного розташувалися два відомі на весь світ будинки. Каса Міла, більш відомий, як Ла Педрера – останнє замовлення Гауді. Саме цей будинок у 1984 році став першою спорудою ХХ століття, включеною до Переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Спочатку барселонці не оцінили творіння Гауді. Екстравагантний будинок охрестили “каменоломня”, за нерівний та важкий фасад. Проте зараз Каса Міла – визнаний шедевр архітектури, на тлі якого робить світлину кожен турист.

Нове знайомство – новий витвір

Не менш відомий будинок – Каса Бальо. Фабрикант Жозеф Бальо-і-Касановас, вирішивши модернізувати вже існуючу будівлю, звернувся за ідеєю до Антоніо Гауді. Задіявши свою багату уяву та залучивши відомих у Барселоні ковалів і склодувів у 1906 році архітектор завершив свій проєкт.

Каса Бальо постав перед городянами у тому вигляді, який ми знаємо зараз. Цей будинок – витвір зрілого Гауді, в якому він назавжди відходить від загальновизнаних стилів і довіряє виключно своїй інтуїції. “Будинок кісток” барселонці прозвали через схожість з величезним драконом або тому, що в балконах можна розгледіти черепи, а в колонах – кістки.

Численні роботи великого майстра

Барселона – це і будівля Каса Вісенс – перший проект Антоніо Гауді. І не менш відома будівля Каса Кальвет, що у 1900 році принесла архітектору нагороду “Найкраща будівля року”. І ліхтарі, виконані за проектом вчорашнього студента Гауді, що прикрашають Королівську та Палацову площі Барселони і сьогодні. І, звичайно, ворота садиби Міральєса, біля яких в 2000 році встановлено бронзову скульптуру Антоніо Гауді, виконану каталонським скульптором Жоакімом Кампсом, як подяку від городян дивовижному генію, одному з найталановитіших архітекторів ХХ століття – Антоніо Гауді.

Влада Юрченко