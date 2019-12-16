Мандрівка до Санта-Клауса

Що робити, якщо популярні місця та маршрути для святкування Нового року під пальмами на березі моря-океану більше не приваблюють. І хочеться справжньої зими з усіма зимовими розвагами: справжніми морозами, пухнастим снігом, катанням на ковзанах, санчатах і лижах, зведенням снігових фортець і веселим святкуванням Нового року під справжньою ялинкою в лісі. Вихід знайдено – рушайте до Лапландії – царства Снігової Королеви та домівки Санта – Клауса.

Загадкова і неповторна Лапландія

Лапландія – незрозуміла і казкова провінція, розташована на території Фінляндії, з фантастичною природою і унікальною культурою, – звичайно, багато в чому нам близька. Ми також звичні до сильних морозів, як і фіни, і ми з дитинства любимо зимові забави.

Але те, що можна побачити в Лапландії, безсумнівно, викличе багато несподіваних емоцій. Село Санта Клауса для багатьох туристів є однією з головних причиною відвідування Лапландії: саме тут розташований офіс справжнісінького Санта Клауса! Фіни вважають, що Санта Клаус живе на сопці Корватунтурі, яка знаходиться на кордоні з Росією, проте на Полярному колі знаходиться його робоча резиденція, яка стала знаменитою на весь світ.

Село Санта-Клауса в Лапландії

Зрозуміло, що Санта-Клаус – це майже те ж саме, що і наш Дід Мороз, який проживає в місті Великий Устюг, але на європейський манер. Але історія його виникнення дещо інша. Передбачається, що його прообразом став святий Миколай: Санта – «святий», Клаус – Микола. Цей загальнохристиянський святий за життя таємно допомагав бідним людям і дітям. І традиція дарувати подарунки в день святого Миколая пізніше трансформувалася в традицію дарувати подарунки дітям на Різдво. І це з великим задоволенням робить сучасний Санта-Клаус.

За легендою, постійне житло і секретна майстерня Санти, де готуються різдвяні подарунки для дітей, перебувають на горі Корватунтурі. Але, так як серед людей стали поширюватися чутки про таємне місце його проживання, Санта-Клаус, щоб не бути до кінця розсекреченими, вирішив з’явитися людям і вибрав для цього містечко на Полярному колі неподалік від Рованіємі.

Тут, в Лапландії, в невеликому селі Санта обгрунтував свою робочу резиденцію, яка тепер відома на весь світ. Сюди він приходить кожен день, приймає з усього світу відвідувачів, читає листи з усього світу (які можна відправити за адресою: Santa Klaus, 96930 Arctic Circle, Rovaniemi, Finland), і з них дізнається, про що мріють діти, і які подарунки вони чекають на Різдво.

Але насправді село Санта-Клауса з’явилася ще в 1950 році. І пов’язано це було з візитом в ці місця дружини американського президента Елеонори Рузвельт. До її приїзду був споруджений невеликий дерев’яний будиночок, як тимчасове житло Санти. Він зберігся до сьогоднішніх днів і знаходиться недалеко від офісу Санта-Клауса.

Ось так десь далеко за полярним колом, серед лісів і снігу з’явилася багато років тому село Санти. Радує те, що таке чудове місце є і відвідати його хоча б раз в житті потрібно обов’язково.

Офіс Санта Клауса

Він розташований всередині головної будівлі Села. Тут можна не тільки побачити Санта Клауса наживо, а ще й поговорити з ним або сфотографуватися на пам’ять.

До Головного поштового відділення Санта Клауса щороку приходить близько 700 000 листів від дітей з різних країн світу. Усередині продаються різдвяні листівки і багато різних предметів на новорічну тематику. Лист, відправлений з цієї пошти, буде прикрашати спеціальна марка від Санта Клауса, а відправники можуть навіть попросити, щоб лист був відправлений в наступне Різдво або Новий Рік.

Санта-Парк

У Санта Парку живуть працьовиті ельфи та інші казкові персонажі. У Санта Парку Санта має свій кабінет, де він приймає гостей, а так само відділення пошти, кондитерська місіс Санти, школа Ельфів і навіть майданчик Angry Birds!

На відміну від Села Санта Клауса, якие відкрито 365 днів на рік, Санта Парк працює тільки взимку і влітку.

Санта Парк знаходиться повністю під землею, на глибині декількох десятків метрів. Це ціла серія тунелів прокладених всередині скелі. Тут круглий рік панує Різдво, завдяки працьовитим ельфам і мудрому Санта Клаусу. Після довгого спуску вас зустрічають жителі Санта Парку – казкові персонажі!

Однією з цікавинок Санта Парку є царство Снігової Королеви, яка зла тільки в казках! Тут же вона добра і дозволяє посидіти на своєму троні. Таку можливість пропускати не варто!

У Санта Парку також знаходиться Пекарня Місіс Санти, яка пригостить вас своїм чарівним імбирним печивом! За традицією діти самі прикрашають печиво. Спеціально для цього місіс Санта підготувала різнокольоровий цукровий сироп та інші прикраси. Дітлахи будуть в захваті!

І, звичайно, вам здорово пощастить, якщо вдасться помилуватися незвичайною красою Північного сяйва. Цікаво спостерігати, як відбувається це явище. Спочатку з’являється ніби невеличка хмаринка, яка змінюється на білу смужку, а потім стає схожою на промінь світла. Поступово сяйво набирає сили та інтенсивності, небо починає палати й горіти.

Ця краса періодично повторюється й триває до півгодини. Час появи цього природного явища важко прогнозувати. Але все-таки, раптом ви опинитеся в потрібний час в потрібному місці.

Марина Нечай