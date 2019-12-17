Аляска: життя на краю світу

Хоча географічно Аляска відокремлена від решти Сполучених Штатів, вона є однією з найбільш мальовничих частин країни. Її самотність лише додає краси та загадковості 49-му штату, що робить його привабливим місцем відпочинку для нестримних мандрівників та любителів природи. Пропонуємо список місць, які необхідно відвідати, опинившись “на краю світу”.

Парк Врангель Сент Еліас

Три гірські хребти під назвою Чугач, Врангелл та Сент-Ілійський сходяться в районі, який відомий як Гірське королівство Північної Америки. В самому серці цього королівства ви натрапите на величезний національний парк Врангелл Сент-Еліас, найбільший національний парк у США. У парку є ряд інформативних центрів для відвідувачів та екскурсійні шляхи, але ви можете скористатися нагодою дослідити непротоптані туристами доріжки та зупинитися у палатках вночі.

Полювання, риболовля, катання на гірських велосипедах та каяках – найпопулярніші розваги у Національному парку Сен-Еліас Врангелл.

Анкоридж

Анкоридж – найбільше та найпопулярніше місто штату Аляска. Майже половина жителів штату живе в місті чи навколо нього, оскільки Анкоридж служить економічним серцем Аляски. Він пропонує зручності великого американського міста.

Ви можете провести час в Анкориджі, відвідавши музей історії та мистецтв, Центр охорони природи Аляски або Дивний центр спадщини Аляски.

Кетчикан

Найпівденніше місто Аляски – Кетчикан, дуже мальовниче, відоме тим, що є першою зупинкою для багатьох круїзних суден, що прямують на північ уздовж узбережжя. Розташоване біля підніжжя гори Олень. Місто славиться безліччю видатних пам’яток. Відвідувачі можуть завітати до центру спадщини Тотема, Історичного музею Тонгасса або Центру відкриття Південно-Східної Аляски.

Найбільш мальовнича ділянка в центрі міста – це історична вулиця Крик, яка знаходиться лише в декількох кроках від пристані для круїзних суден. Кетчикан – це центр для пригод на свіжому повітрі: різноманітні екскурсійни програми містом, заняття риболовлею на лосось або похід по національному лісу Тонгас.

Національний парк Глейшер-Бей

Національний парк льодовикової затоки, відомий як Глейшер-Бей, – це всесвітньо відоме місце для милування льодовиками, активного відпочинку на свіжому повітрі та дикої природи.

Каякинг – це дивовижний спосіб обійти парк і побачити безліч місць, а байдарки доступні для оренди. У бухті Бартлетт є пішохідні стежки на льодовиках і навколо них. Два найвідвидуваніших місця у парку – протока Муїр Інлет і льодовик Джона Хопкінса.

Гомерова коса

Містечко Гомер дуже популярне серед туристів. Воно розташоване на південно-західній частині півострова Кеннана і має загальну площу 58 кв. км, з яких половина зайнята водою.

Біля міста починається вузька піщана коса Homer Spit. Ця коса, протяжністю майже 7 км входить в десятку найдовших піщаних кіс у світі. У наші дні вона являє собою таку собі довгу торгову вулицю з магазинами, ресторанами і готелями і виглядає як маленький Бродвей.

Джуно – столиця штату

Мало хто знає, що саме Джуно є столицею Аляски та служить головним портом для круїзних суден через територію. Тут також розташовані основні визначні пам’ятки, такі як Державний музей Аляски, Капітолій штату Аляска та каплиця Св. Терези. Джуно також є домом для багатьох пивоварень, і є кілька компаній, які пропонують пивоварні тури, щоб зігріти вас у холодний день.

Для тих, у кого ще живий дух романтизму, це місто буде особливо пивабливим – саме тут розгорталися події численних оповідань Джека Лондона (правда, місця були глухими, незайманими, первісними), а своєю появою на карті Аляски, Джуно зобов’язаний тій самій золотій лихоманці, про яку написано так багато романів і знято чимало фільмів …

Льодовик Менденхол

Це надзвичайне природне явище вражає своєю величчю і красою. Льодовик Менденхол розташований в долині Менденхол, що в декількох десятках кілометрах від міста Джуно.

Льодовик Менденхол доступний для туристів. Є кілька маршрутів, які приведуть в крижану пишність. Східна крижана петля проходить уздовж лінії найбільшого просування льодовика, а Західна льодовикова стежка веде до його західної стіни. Photo Point Trail – найкраще місце для панорамної зйомки льодовика.

Якщо ви зважитеся подивитися на це природне багатство – радимо звернутися в Mendenhall Glacier Visitor Center, центр по роботі з туристами національної лісової служби США. Там туристам запропонують оптимальні маршрути, а також ознайомлять з правилами поведінки і заходами безпеки.

Марина Нечай