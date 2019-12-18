Усі дороги ведуть до Рима

«Кожне місто по-своєму прекрасне. Мені буде складно…Рим, звичайно Рим. Я збережу пам’ять про нього на все своє життя», – відповіла принцеса Анна, коли журналісти запитали в неї про найкраще місто Європи. Вона сказала це із запалом в очах і нехтуванням усіма дипломатичними правилами. Бо Рим не може лишити байдужим.

Фільм «Римські канікули» – це класика жанру. Чому? Бо там прекрасна Одрі Хепберн і мужній Грегорі Пек, там щире кохання і справжня дружба, але найголовніше – там Рим у всій своїй красі. У принцеси Анни був лише один день. Один день свободи. Це багато чи мало? Відповісти складно. Але їй було його достатньо для того, аби зробити те, про що вона могла лише мріяти. Принцеса купила взуття на низеньких підборах і пішла підкорювати Рим. Пила шампанське, їла морозиво, а ввечері танцювала зі звичайним перукарем. Чи була б вона такою ж щасливою в будь-якому іншому місті? Можливо. Але ж ми знаємо, що всі дороги ведуть до Рима.

Одного дня в Римі точно мало для того, аби побачити всі найвизначніші місця. Але його точно достатньо для того, аби закохатися в це місто раз і назавжди. І за один день можна встигнути пройтися місцями, де ходила Одрі Хепберн ще у 1952 році.

Перша зупинка – Колізей, одна з візитівок Рима і символ імператорської могутності. Саме через нього принцеса Анна втекла з палацу. На жаль, вона не дійшла туди і заснула на лавочці. Там сплячу красуню зустріч американський репортер Джо Бредлі. До Колізею краще йти вранці. Зазвичай у цей час там мало людей, можна швидко пройтись і все побачити. Особливо це стосується тих, хто вирішить відвідати Рим у спекотну пору року. Колізей слід обійти з лівої сторони й піднятися до дороги. Звідти відкривається красивий панорамний краєвид. Римський амфітеатр приховує у собі багато таємниць. Місцеві жителі кажуть: «Поки стоїть Колізей, стоятиме і Рим. Поки стоїть Рим, стоятиме увесь світ».

Замок Святого Ангела. Принцеса Анна гуляла Римом і раптом побачила перукарню. Не роздумуючи жодної хвилинки, вона зайшла і вирішила змінити зачіску. Перукар запросив принцесу на дискотеку. Під час танців відбулася і бійка з поліцейськими. А танцювальний майданчик був розташований неподалік Замку Святого Ангела. Раніше це місце було і гробницею, і замком, і в’язницею. Нині воно стало музеєм.

Іспанські сходи. На цих сходах принцеса їла морозиво і просто спостерігала за тим, що її оточує. Саме на цьому місці Джо Бредлі запропонував їй так звані «римські канікули».Після виходу фільму ці сходи стали символом рівноправності людей різних соціальних станів. Адже у «Римських канікулах» принцеса сиділа на сходах, а поблизу неї відпочивали звичайні люди. Зараз на сходах їсти й пити заборонено. Часто там проходять модні покази, сходи перетворюються на подіум. Тож шанувальникам високої моди обов’язково треба посидіти на Іспанських сходах. А ще достеменно не відомо, скільки саме сходинок налічують всесвітньо відомі сходи. Хтось каже 138, хтось – 137, а хтось – 135. Тому Ви можете їх порахувати самостійно, коли приїдете на «канікули» до Вічного міста.

Принцеса Анна розпивала шампанське і курила першу у своєму житті сигарету в кафе, яке розташоване напроти Пантеону. Нині саме того закладу немає, але є безліч інших, у яких можна перекусити і подивитись на храм усіх богів – Пантеон. Чим він настільки особливий? Щонайменше тим, що Пантеон – це єдиний у світі храм, який уникнув реставрації. Йому тисячі років, а він виглядає так само велично, як і багато років тому. Саме завдяки тому, що в ньому нічого не змінювали, кожен може відчути ту атмосферу, яка панувала давним-давно. Особливо раджу заглянути до «храму всіх богів» шанувальникам Рафаеля, адже похований він саме там.

Площа Святого Петра – один із символів Ватикану. У «Римських канікулах» немає змоги роздивитися площу, бо вона з’являється в кадрі лише на декілька секунд. Проте їх достатньо для того, аби обов’язково включити це місце в список «must see» у Римі. Також на площі розташований собор святого Петра – найбільший католицький храм у світі.

Вуста Правди. Це місце стало популярним теж завдяки «Римським канікулам». Вуста Правди – це своєрідний поліграф. За легендою, вони відкушують руку людині, яка каже неправду. З приводу сцени у фільмі теж ходять різні легенди. За однією з них, цієї сцени не було, і Грегорі Пек, який грав репортера, вирішив пожартувати над Одрі Хепберн. Він засунув руку у Вуста Правди, а потім заховав її в рукав піджака. Акторка настільки злякалася, що мало не втратила свідомість. Тоді режисер вирішив цю сцену залишити. За іншою легендою, режисер вигадав її в останню мить. Як було насправді, ми вже дізнатись не зможемо. А от перевірити когось на детекторі брехні й досі можливо.

Фонтан де Треві. Протягом своїх «римських канікул» принцеса Анна випадково натрапила на головний римський фонтан. Існує легенда: у фонтан треба кинути монету через ліве плече і загадати бажання – обов’язково повернутися. Щодня туристи там залишають близько 1500 €. Уявляєте, наскільки їх там багато? Розумієте, чому варто й до фонтану теж приходити рано-вранці? Найоптимальніший час – 8 ранку. Так Ви встигнете і монету кинути, і гарне фото зробити, і найсмачніше у світі морозиво скушувати (це визнають туристи з усього світу!). Купатися у фонтані суворо заборонено, за це можуть дати штраф. Колись у ньому купалися герої фільму «Солодке життя». Після того багато туристів воліли повторити подвиг. Якщо у Вас немає зайвих 500 €, то від такого бажання краще утриматись

«Ось начебто один день був, як у принцеси Анни, але я запам’ятала Рим як найбільш італійське місто. Натовп людей, як у справжній столиці, запах піци на вулицях, красиві італійці всюди, на кожному кроці лавка з морозивом, всюди люди усміхаються, п’ють вино і насолоджуються життям. Рим трьохсторонній. Одна сторона – це культура, відомі пам’ятки архітектури, базиліки тощо. Друга сторона – це галаслива столиця, де всі кудись поспішають. А третя – це відпочинок, розваги і цілковите задоволення життям», – розповідає про свої враження від Вічного міста блогер Валерія Радченко.

Таким я уявляю ідеальний Рим одного дня. Звичайно, у Вічному місті є ще багато місць, які обов’язково треба хоч раз побачити на власні очі. Але якщо Ваші «римські канікули» обмежуються всього-на-всього одним днем, то за цей час теж можна закохатись у місто й оп’яніти від його краси й вишуканості раз і назавжди. «Ні-ні, я не п’яна, — казала принцеса Анна. — Я просто дуже-дуже щаслива!» Як добре, що колись гуси врятували Рим. Певно, вони знали, що згодом до нього вестимуть усі дороги.

Інна Лебеденко