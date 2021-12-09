10 цікавих фактів про Лапландію – домівку Санта-Клауса

Лапландія – це те місце, яке приваблює тисячі туристів напередодні Різдва, адже саме тут можна поринути у зимову казку та побувати вдома у самого Санта-Клауса.

Приїздити сюди варто в грудні та січні, коли все навкруги вкрито снігом. У Лапландії Ви зможете покататись на оленях, побачити північне сяйво, відвідати село Санта-Клауса та відчути новорічну атмосферу. Якщо Ви вирішили відвідати цей регіон, то ось декілька цікавих фактів про нього:

1. Лапландія – найпівнічніший та найменш заселений регіон Фінляндії. Він займає третину цієї держави та знаходиться на території ще трьох країн: Швеції, Норвегії та Росії. Аби зрозуміти наскільки велика Лапландія, варто зазначити, що лише фінська частина дорівнює розміру Нідерландів, Бельгії та Швейцарії разом узятих.

2. Неофіційна столиця фінської Лапландії – місто Рованіємі. За останніми даними його населення становить приблизно 60 тис. людей. На перший погляд це містечко нічим не здивує туриста. Але якщо поглянути на Рованіємі з висоти пташиного польоту, то можна побачити, що зображення вулиць має вигляд оленячих рогів.



3. Корінними мешканцями є саамі. Саме так вони себе називають. Це єдиний корінний народ, який мешкає на території Європи. Мовою саамі розмовляють лише кілька сотень людей. Свій національний одяг вони виробляють із фетру та прикрашають червоно-синьою вишивкою. Цікаво, що тільки саамі мають право розводити оленів у Фінляндії.

4. Дружина 32-го президента США Елеонора Рузвельт – найперший турист Лапландії. Вона відвідала Рованіємі у 1950-му році, аби прослідкувати за відбудовою міста, яке майже повністю згоріло під час війни у 1944 році. Через це навіть побудували хатину на її честь. Будинок звели менш ніж за два тижні. Побачити його можна і сьогодні. Знаходиться він біля поштового відділення Санта-Клауса.



5. Незважаючи на те, що Лапландія знаходиться неподалік Арктики, у Фінляндії зима досить комфортна. Середня температура – мінус 11 градусів. Єдиний недолік – іноді бувають сильні вітри.

6. Рованіємі – домівка Санта-Клауса. Прозвали так місто ще у 2010 році. Найвідоміший дідусь у світі приймає гостей у Santa Claus Village – зимовому курорті з десятками магазинів, атракціонів, готелів та кафе. Саме тут кожен бажаючий може познайомитися зі знаменитим Сантою, а також відправити листівку рідним та друзям прямо із новорічної резиденції, адже на території знаходиться справжня пошта.



7. У Фінляндії існує власний Санта-Клаус, якого називають Йоулупуккі, у перекладі з фінської мови – «Різдвяний козел». Така назва зовсім невипадкова, адже у багатьох країнах саме ця тварина асоціюється зі святкуванням Різдва. Також ім’я Йоулупуккі пов’язане з давниною. Раніше мешканці фінських селищ одягали козлячу шубу та роздавали подарунки дітлахам. Домівка фінського Діда Мороза розташована на горі Корватунтурі на сході регіону.

8. Одна із візитних карток Лапландії – північне сяйво. Найкращий час доби для спостереження за цим природним дивом – 23:00. Найвідоміші місця, де можна спостерігати за сяйвом – зимові курорти Луосто, Рованіємі та Пюха, саме там небо спалахує барвами кожну четверту ніч. Ще одним небесним дивом є зірки. Лапландію часто називають найкращим місцем на планеті для спостереження за нічним небом. Усі сузір’я тут чудово видно, а зірки можна рахувати протягом цілої ночі.



9. Олені – символ Лапландії. Їх кількість майже дорівнює кількості людей. Тут можна зустріти оленів на кожному кроці. Тому скрізь розташовані попереджувальні знаки, аби не нашкодити цим благородним тваринам.

10. Кожного року в столиці Рованіємі проводять гонки на оленях, у яких беруть участь десятки людей.



Можна точно сказати, що Лапландія – це мрія кожної дитини та навіть дорослого. Засніжені ліси, олені, північне сяйво та резиденція Санта-Клауса – усе, що потрібно для щастя!

Руслана Остріщенко