Плани на тріп у Батумі

Сонячне місто, яке завжди вітає не тільки приємною погодою, а й щирими посмішками, смачною ситною їжею та дивовижними краєвидами.

Багато хто мріє повернутись туди знову і знову, адже подорожуючи зміг відчути себе як у дома. Що можна побачити в чудовому місті Грузії за один день? Ми з радістю розповімо вам у цій статті.

Там, де літаки сідають над морем

Якщо ви тільки-но прибули до Батумі літаком, то саме час побачити перше цікаве місце.

Біля самого аеропорту знаходиться пляж, над яким здійснюють свою посадку залізні птахи. У світі є декілька пляжів де можна побачити схоже та зробити незвичайні фото: на Ямайці, на Грецькому острові Корфу, на Тайському острові Пхукет та в Батумі.

Щоб побачити літак який сідає, потрібно завчасно дізнатись години рейсів й виглядати його у небі.

Канатна дорога

Розглянути всю красу міста за 10 хвилин з висоти допоможе канатна дорога “Арго”. ЇЇ довжина складає більше ніж 2,5 кілометри, висота приблизно 50 метрів.

Нижня станція знаходиться у центрі по вулиці Гогебашвілі, верхня – на пагорбі висотою 250 метрів.

Місцеві радять відвідати дорогу двічі, у ніч, коли запалюються всі ліхтарі та удень після обіду, для кращих фото. На верхівці знаходяться сувенірні магазини для туристів, церква, та кафе.

Звичайно що ціни там ну дуже зависокі, тому ми б радили їхати на ситий живіт, а такі ж сувеніри можна придбати у місті.

Злиття річок різних кольорів

Насолоджуватись природою Грузії хочеться протягом всієї подорожі, вона красива, з неймовірними й пейзажами, морем, горами та річками.

Якщо ви бажаєте познайомитись із чудесами світу, то річки Аджарисцкалі та Чорох можуть вас зацікавити. Що в них особливого ? Дві паралельні смуги води зовсім різних відтінків протікають одна повз одну. Це відбувається через різну кількість мінералів, тому вони створюють чітку границю.

Саме про це злиття існує легенда та написана поема “Мцирі” автор якої М. Лермонтов.

Магазин чурчхели

Грузія славиться усім відомими солодощами, які знають та полюбляють більшість українців: чурчхела, козинаки та фруктова пастила.

Трохи далі від Батумі розміщена фабрика, де можна подивитись на виробництво та взяти у ньому участь. Власник залюбки ознайомить вас зі своїми володіннями, покаже що і як відбувається.

Асортимент великий, процес доволі цікавий, окрім відомих позицій там висушують хурму, виготовляють цукерки, продають домашній мед та вина.

Адреса локації: Kveda Gordi, Грузія, фабрика “Гордулі”

Вежа алфавіт

Цю споруди неможливо не помітити прогулюючись містом, адже її висота 130 метрів. Ажурна, скляна у вигляді ДНК та прикрашена 33 трьома буквами.

Мабуть, це доказ того, як грузини люблять і поважають свою мову. На вершині знаходиться ресторан та оглядовий майданчик. Ресторан неодноразово отримував неприємні відгуки, а от вид зі споруди доволі чудовий та вартий того.

Насправді по проєкту було заплановано зробити вежу функціональною. На вершині відкрити обсерваторію, телестудію, оглядовий майданчик та ресторан. Але щось змінилось і цього не трапилось.

Тож, нехай ваші подорожі завжди будуть такими ж приємними та теплими, як це місто!

Анастасія Можар