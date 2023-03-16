Не Середземномор’ям єдиним — які країни обрати для подорожі

Дивовижний світ азійської та європейської культур приваблює мандрівників з усіх куточків світу. Це саме ті перлини нашої планети, які таять у собі безліч загадкових та вражаючих місць. Саме тому туристична Азія та Європа не закінчується на галасливих мегаполісах Токіо, Сеулу, архітектури Італії, Франції та пляжах Балі. Інколи тяжко навіть уявити, на скільки ці континенти можуть бути багатогранним та контрастним.



Багатий набір культурної спадщини, історій та релігій, який так хочеться пізнати – ось що таке Азія та Європа для іноземців сьогодні. Чим можуть вразити екзотичні континенти? В який бік Азії чи Європи краще замовити квитки? Ми підготували перелік тих країн, що вразять Вас своєю величчю та чарівністю водночас.

Монголія

У країні з найнижчою щільністю населення Ви зможете опинитися віч-на-віч із космічно нереальною природою. Саме тому кажуть, що Монголія схожа на Марс. Дюни в пустелі Гобі, яскраво-блакитні озера, вулкани, північні олені в тайзі, гостинність кочівників посеред безкрайнього степу – все це варте того, щоб побачити на власні очі.

Місто Улан-Батор

Улан-Батор є великим мегаполісом з хмарочосами, сучасними будівлями зі скла та бетону. Всі ці величні споруди межують з цілими районами, які були забудовані за радянських часів. Допитливим туристам можна порадити відвідувати Монгольській національний історичний музей, Палац Богдо-Гегена, а також численних буд.

Груба чарівність столиці Монголії нікого не залишить байдужим. Загалом за півгодини їзди від Улан-Батора знаходиться найбільша пам’ятка в країні – Кінна статуя Чингісхана. Його висота становить майже 40 метрів, і це навіть без урахування постаменту. Під склепінням пам’ятника розташувалися музеї, ресторани, сувенірні магазини. Навколо статуї розбитий тематичний парк, який описує місцевий побут та традиції.

Пустеля Гобі

Це найбільша пустеля Азії та 3 за величиною у світі. У перекладі з монгольського Гобі означає “безводне місце”. Пустельні та напівпустельні ландшафти, спекотний клімат, відсутність води та рослин роблять Гобі непридатною для життя. Найкращий засіб пересування тут – верблюди, адже пустеля здебільшого безлюдна. Виняток становлять кочові племена, які не затримуються надовго у Гобі, а також наукові експедиції. Варто зауважити, що перші експедиції до пустелі були ще до початку Другої світової війни та їх головною метою було палеонтологічні дослідження. Пустеля Гобі зберігає у собі чимало останків стародавніх динозаврів та інших доісторичних тварин.

Індія

Деяким мандрівникам Індія може здатися дивною країною, іншим загадковою і принадною, але всі однозначно мріють побувати тут хоча б раз у житті. Сучасна Індія вже давно не асоціюється з пограбуваннями та антисанітарією. Навпаки, при одній згадці про цю країну відчувається аромат східних прянощів та спецій.

Мандрівників з усього світу тут приваблюють розкішні палаци, містичні гірські вершини, пляжі з блакитною водою, а також непрохідні джунглі. В Індію їдуть за очищенням тіла і душі, за новими емоціями та неймовірними враженнями.

Місто Агра

Агра – стародавнє місто, яке колись було столицею Індії. Саме тут знаходиться пам’ятка культури, яка входить до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, – Тадж-Махал. Він був побудований Шахом Джаханом як усипальниця для коханої дружини.

Варто зазначити, що Тадж-Махал – це не просто всесвітньо відома пам’ятка та шедевр архітектури. Він став одним із найвідоміших символів Індії та головним пунктом для перегляду туристами серед пам’яток Золотого трикутника.

Неподалік мавзолею розташований форт Агра, або Червоний форт, куди обов’язково варто заглянути. Фортеця служила резиденцією для правителів епохи Великих Моголів. Форт виконаний у формі півмісяця, усередині 10-метрових стін знаходяться величні палаци та мечеті. Найцікавіші місця для відвідування – мечеть Моті Масджид, Виноградний сад та Дзеркальний палац.

Форт Амбер

Палац-фортеця форт Амбер розташований осторонь великих міст, але якщо ви подорожуєте самостійно, радимо поїхати саме сюди. Це місце входить у топ визначних пам’яток Індії. Величезна фортеця побудована з блідо-жовтого і рожевого пісковика та білого мармуру, тому багато хто називає форт «медовим».

Обов’язково додайте до списку відвідування «Зал тисячі дзеркал», стеля якого покрита маленькими дзеркалами. Якщо вірити легенді, все приміщення можна висвітлити за допомогою однієї свічки.

Казахстан

Незважаючи на те, що Республіка Казахстан за територією займає дев’яте місце у світі, для багатьох вона залишається невідомою та загадковою країною.

Навіть найзапекліший мандрівник відкриє для себе в Казахстані багато цікавого та прекрасного: гірські вершини, вкриті снігом; великі плоскогір’я; глибокі річки; посушливі пустелі; безкраї поля, вкриті квітами та незаймані заповідні ліси.

Місто Туркестан

Ходжа Ахмед Ясав і. Його мавзолей по праву вважається головною пам’яткою міста, яке регулярно відвідують охочі туристи. Туркестан – одне з найдавніших міст Казахстану, адже колись тут панувала столиця Казахського ханства. А ще раніше тут мешкав поет і філософі. Його мавзолей по праву вважається головною пам’яткою міста, яке регулярно відвідують охочі туристи.

За 60 кілометрів від Туркестану, неподалік міста Отрар, знаходиться мавзолей легендарного святого Аристан-Баба. Багато туристів залишаються в мавзолеї на ніч – загадують бажання, перебувають наодинці з Всевишнім.

Грузія

Подорож до Грузії, країни, яка перебуває на перехресті доріг між Європою та Азією – неймовірна пригода, сповнена дивовижних відкриттів. Унікальні природні локації та гірські пейзажі, глибинки країни перемежовуються з автентичною давньою та сучасною архітектурою великих міст.

Звивисті гірські дороги приводять мандрівників до невеликих селищ, кришталево чистих озер, бурхливих річок та потужних водоспадів. Ви повною мірою відчуєте яскраве злиття Сходу та Заходу на жвавих міських ринках. Відчуєте аромати та смаки страв місцевої кухні.

Старе місто Тблісі

Маленькі тбіліські дворики, старовинні парадні з ліпниною, численні елементи художнього кування, хитромудрі фасади будинків, просякнуті духом старовини – не майте сумнівів, вам є що відвідати в Грузії, якщо ви опинилися в самому центрі її столиці.

Історична частина Тбілісі, або «Старе місто Тбілісі», розташувалося біля підніжжя гори Мтацмінди. Приїхавши сюди, обов’язково пройдіться цими старими звивистими вуличками, огляньте сірчані лазні, фортецю Нарікала і ботанічний сад.

Що треба знати, якщо Ви подоражуєте цими країнами вперше

Ставити запитання місцевим краще так, щоб не можна було відповісти «так» чи «ні». В Індії відмова туристам є ознакою неввічливості, тому навіть якщо співрозмовник не знає відповіді, то відповість Вам «Так». Замість «Я правильно йду до музею?» спитайте «Де знаходиться музей?» – тоді буде більше шансів з першого разу зрозуміти один одного. Розувайтеся перед тим, як заходити у будинки та храми. Прибиральники миють та підмітають підлогу по кілька разів на день. Перед храмами часто є камери схову, а якщо ні, можна покласти сандалі в рюкзак і взяти із собою. Вибирайте житло із сітками на всіх вікнах, щоб комахи не заважали відпочинку. А якщо на вхідних та балконних дверях теж будуть сітки – зможете провітрювати приміщення і одночасно не пускати всередину москітів, які часто просувають малярію.

Яку країну для подорожі обрати – дійсно важке питання, але ми впевнені, що куди б Ви не вирушили, частинка цього місця залишиться у вашому серці назавжди. Гарної Вам мандрівки!

Анастасія Головань

(Головне фото: celebrity cruises.com)