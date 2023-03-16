Природне диво Патагонії: Мармурові печери в Чилі

Мармурові печери в Чилі — унікальна природна пам’ятка, одне з найпопулярніших туристичних місць Патагонії. Вони приваблюють яскравими кольорами мінералів, незвичними формами своїх склепінчастих стель, а також мальовничими краєвидами, які простягаються місциною. У народі цю пам’ятку природи ще називають «Мармуровим собором».

Печери розташовані неподалік від чилійського селища Чиле-Чико, яке на сході межує з Аргентиною. Тут, на кордоні двох країн, оточене Андами, розлилося одне з найглибших озер у світі. У Чилі його звуть Хенераль-Каррера, а в Аргентині — Буенос-Айрес. Озеро має льодовикове походження та є одним із найбільших у Південній Америці. Посеред його кришталево чистих лазурових вод і видніє «Мармуровий собор».

Природна пам’ятка Чиле-Чико складається із гротів — карстових печер, що мають склепінчасті скелі й частково заховані під водою. Гірські породи тут утворюють цілі сплетіння лабіринтів із дивовижними тунелями та колонами. Це диво природи сформувалося внаслідок льодовикової ерозії, під впливом дії хвиль озера. Упродовж понад шести тисяч років води Хенераль-Каррера відточували у величезних покладах вапняку порожнисті ходи, які нині є частиною знаменитого «Мармурового собору».

Стіни печер переливаються багатьма відтінками блакитного кольору. Таке забарвлення каменю насправді є віддзеркаленням яскравої води озера. Інтенсивність кольору та відтінки можуть змінюватися залежно від рівня води. Його мінливість обумовлена сезонним таненням льодовиків.

Найкращим часом для поїздки до Мармурових печер вважають період із грудня по березень, коли в Південній півкулі Землі триває літо. У цій частину року рівень води в озері найнижчий, а її колір стає особливо яскравим. Відвідувати печери рекомендують у безвітряні дні під час ясної сонячної погоди, що супроводжується абсолютним штилем водної гладі. Тоді подорож буде безпечною і принесе щонайбільше приємних вражень.

Оскільки Мармурові печери розташовані прямо посеред озера, єдиний спосіб дістатися до них — на воді.

Ви можете замовити прогулянку на каяках чи невеликих човнах, які курсують сюди з Чиле-Чико. Пропливаючи казковими тунелями мармурових лабіринтів, Ви матимете нагоду зблизька роздивитися цей унікальний витвір природи.

До селища Чиле-Чико у свою чергу можна доїхати з найближчого великого міста — Койяїке. Воно також є центром однойменної провінції. У місті є вдосталь готелів, хоча орендувати помешкання можливо й безпосередньо в Чиле-Чико.

Анна Іванченко

(Головне фото: lets-travel-more.com)