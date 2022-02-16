Незабутня ночівля: Унікальні готелі світу

Подорожуючи, ми обов’язково плануємо місце для ночівлі, і завжди хочемо обрати найкращий варіант. Проте часто готелі майже не відрізняються один від одного: той самий інтер’єр, та сама архітектура, ті самі номери у стилі мінімалізму. Інколи хочеться чогось неординарного, правда ж? Сьогодні ми ознайомимо Вас з найбільш фантастичними готелями світу.

Montana Magica Lodge, Чилі

Ця хатинка, схожа на казкову гору – лодж-готель із виглядом на вулкан Мочо-Чошу-Енку, що знаходиться в Чилі, у біологічному заповіднику Уіло-Уіло.

Будівля вражає буквально кожною своєю деталлю: фасад, обкладений камінням і де-не-де вкритий мохом, невеличкий водоспад, що витікає з вершини готелю, віконця номерів видніються з-під плюща, що обплітає стіни. Ідеєю для такої незвичної архітектури послужила місцева стара легенда про чарівну гору, яка виконує бажання.

Цікавим фактом є те, що номери готелю названі іменами птахів, які живуть в Уіло-Уіло. Відповідно до назви кімнати, її двері і стіни розмальовані зображеннями того чи іншого птаха.

На перший погляд, може здаватися, що лодж зливається із навколишнім пейзажем. Частково це так, проте насправді він виділяється своєю феєричністю і атмосферою, яку створює довкола.

Ціна проживання у Montana Magica Lodge становить від $167 за ніч.

Railholiday, Англія

Railholiday – готель на західному узбережжі Англії, якому належать чотири старі поштові вагони. Найстаріший з них побудований ще 1889 року.

Унікальність вагонів у тому, що кожен з них зроблений у своєму стилі відповідно до певної епохи: два у вікторіанському стилі і один у стилі 1950-х років. Четвертий вагон використовується як камера схову.

Незважаючи на маленьку площу вагонів, інтер’єр виконано так, що кімнати здаються досить просторими. У номерах є усі вигоди для відвідувачів: велике ліжко, безкоштовний Wi-Fi, невеличка вітальня, власна кухня і ванна кімната.

Вражаючою є і сільська місцевість навколо готелю. Вагони розташовані одразу біля залізниці, проте це зовсім не заважає відвідувачам, а навпаки навіює романтичне відчуття незабутньої подорожі. Також поряд стоять охайні сади, пляжі, поля для гольфу та кафе. За необхідності власники готелю ознайомлюють туристів із картою місцевості і можуть дати скутер для прогулянки.

Railholiday – хороший варіант для тих, хто хоче сховатися від шуму великого міста і віддатися тихому ритму англійського села.

Free Spirit Spheres, Канада

Цей готель ідеально підходить для тих, хто любить гармонію із природою. Free Spirit Spheres – готель-сфера на острові Ванкувер, що висить прямо між дерев. Кожна кімната у вигляді сфери виготовлена із деревини та скловолокна і закріплена системою міцних канатів на висоті 3-4 метри від землі.

У готелі є лише декілька номерів: «Луна», «Мелоді» і «Ерін». «Луна» – найновіша сфера із великою зоною відпочинку та якісною акустичною системою. Вона оснащена усім необхідним: фільтрованою водою, електричним компостним туалетом та опаленням. Сфера «Мелоді» включає в себе двоспальне ліжко, вбудовані динаміки і терморегулятор. «Ерін» також двоспального типу, проте на горищі номеру можна поселити ще одну людину вагою до 75 кг. Як і попередні сфери, вона має акустичну систему, опалення, холодильник і фільтр води. Туалет, душ і сауна розташовані окремо від номерів, надворі.

Ночівля у Free Spirit Spheres – це чудова можливість насолодитись музикою і природою за вікном.

Вартість такого відпочинку становить від $355 до $395 за ніч.

Green Plaza Shinjuku Capsule Hotel, Японія

Капсульний готель в Токіо нагадує космічний корабель або, як кажуть відвідувачі, «покращену труну». Тут можуть поселитися лише чоловіки і, що цікаво, забороняється поселення відвідувачів із татуюванням.

Капсули розміром 2 на 1 на 1 м містять спальне місце, телевізор, будильник і радіо. Також вони оснащені системою кондиціонування та опалення. Туалет і ванна кімната у готелі спільні. Кожному відвідувачеві надають нічну білизну і туалетно-косметичне приладдя. Особисті речі гості можуть лишити у спеціально відведеній камері схову.

На території Green Plaza Shinjuku Capsule Hotel є всі зручності для повноцінного відпочинку: ресторан, лаунж-бар, сауна, спа-центр, гідромасажні ванни, магазин і пральня. Ще однією перевагою готелю є його розташування. Він стоїть всього за 2 км від центру Токіо, а зовсім поряд розташовуються залізничний вокзал, центральний парк і різноманітні заклади харчування.

Середня ціна за ніч у Green Plaza Shinjuku Capsule Hotel становить від $35.

Woodlyn park, Нова Зеландія

Мотель на Північному острові Нової Зеландії, що включає у себе комплекс із чотирьох міні-готелів: нора хоббіта, американський бойовий літак, вагон поїзда 1918 року і патрульний катер часів Другої світової війни. Раніше територія мотелю була звичайною фермою. Нині тут розташовуються освітній центр і парк для відпочинку.

У кожному міні-готелі можуть поселитися до 6 осіб. У номерах є спальне місце, ванна кімната і кухня. Цікавими є місцеві розваги, що проводяться на території парку. Гості мають можливість покататися на коровах, навчитися стригти овець і колоти дрова.

Цей відпочинок особливо підходить не тільки для поціновувачів кінотрилогії «Хоббіт», а й для тих, хто хоче дізнатися про культуру і традиції новозеландських жителів.

Вартість відпочинку у Woodlyn park в середньому становить від $100.

Сподіваємось, що Вам пощастить відвідати хоча б один з цих дивовижних готелів, адже не лише видатні місця і гастротури роблять подорож незабутньою, а й місце, де ви відпочиваєте після насиченого дня.

Анастасія Добуш