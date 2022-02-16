Подорож на острів Фоґо, або Де сховатися від світу

Чи ви колись відчували потребу сховатися якомога далі від усіх і від кожного? Напевно, Ви зараз згадали про бабусине село чи тихий парк. Але ми запрошуємо Вас у ще більш віддалене місце – на острові Фоґо вас точно не знайдуть знайомі.

У провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, що в Канаді, Ви зможете відчути, що все ж таки є ще місця, де можна сховатися від світу. Це земля, здається, навіть не істотно змінилася з шістнадцятого століття. На території, яка складає половину площі України, проживає лише 500 тисяч людей. Навряд чи ви зустрінете тут колегу з роботи чи знайомого із сусідньої вулиці, але поїхати без нових приятелів вам точно не вдасться.

Острів Фоґо – одне з тих місць, яке вражає з першого погляду і запам’ятовується на все життя. Вас може розчарувати Париж чи пляж у Таїланді, але сумніваємося, що ця маловідома залишить вас байдужими. Ви не впевнені? Тоді вирушаймо у мандрівку на край землі!

Трішки географії

Фактично, Фоґо – острів острова (Ньюфаундленда). Це – найбільш східна частина Канади. Якби ви вирушили в подорож з Фоґо ще далі на схід, то перетнули б Гринвіцький меридіан. Весь острів можна об’їхати машиною за день, зважаючи на те, що його протяжність становить всього 25 кілометрів, а ширина – 14.

Щодо клімату, то погода змінюється постійно: за кілька днів ви можете застати сонце, дощ, туман, вітер, хмари – майже все, що здатні уявити. Середня температура в липні навіть не сягає +20 градусів. І хоча це загалом холодний регіон, зими тут більш м’які, ніж у континентальній Канаді.

За словами Бренни Вілсон місцеві кажуть, що вони мають сім пір року: весну, “треп-берс” (період довгих теплих днів, з розквітлими дикими квітками й айсбергами та китами, яких видно з берега), літо, ягоди, пізня осінь, зима і “парковий лід”.

На острові проживає трохи більше, ніж 2 тисячі людей, поділених на 11 комун. Вони доброзичливі господарі й раді будь-кому, хто завітає до них. А ще вони розмовляють з ірландським акцентом, на відміну від усього населення Канади, і до цього варто бути готовими.

Край світу

Якщо у вас є відчуття, що ми описуємо місце, забуте Богом, то ви не одні так подумали. Дійсно, щоб доїхати до острова, вам доведеться скористатися трьома літаками, навіть якщо ви вже в Північній Америці. Можливо, саме тому відома Спільнота пласкої Землі назвала острів Фоґо одним із чотирьох кутів світу.

Навряд чи є шанс, що ви розділяєте їхні погляди, але відвідати це місце варто хоча б заради краєвиду. Найсхідніша точка має назву Брімстоун Хед, а до нього веде спеціальна стежка для хайкінгу. Це ідеальне місце для того, щоб зустрічати захід сонця.

Ви можете обійти незліченні хайкінг-стежки чи спостерігати за китами, які іноді з’являються з води. Навесні повз острів пропливають айсберги. На спеціальній мапі ви навіть можете відслідкувати, чи є якийсь із них поруч в цей момент.

Це місце подарує Вам можливість сховатися в оточенні природи й забути про гамірливий і метушливий світ.

Тож подорожуйте й відпочивайте душею, подалі від шаленої юрми.

Анастасія Нестерова