Куди поїхати зі столиці у вихідні?

Якщо ви живете у великому місті, рано чи пізно ви втомитеся від шуму міста й метушні мешканців або знудитеся від одноманітних урбаністичних краєвидів. Ми пропонуємо Вам відвідати кілька місць неподалік від Києва, які допоможуть відновити сили і відпочити душею!

Не обов’язково їхати далеко в пошуку пригод і нових вражень. Ми пропонуємо три ідеї для подорожі, яка не потребує довгих поїздок від столиці.

Резиденція “Сухолуччя”

Резиденція “Сухолуччя” – це лісовий простір площею 30 га, розташований на березі Київського водосховища. Сюди варто їхати, якщо ви хочете насолодитися часом на природі, але прагнете відпочинку на облаштованих алеях і доглянутій території.

Особливості:

– ліс має вихід до моря, і з берега відкривається краєвид, який не зіпсує будь-яка погода;

– на території угіддя живуть дикі тварини. Під час прогулянки ви можете зустріти оленів, коней, корів і овець (обережно, вони всі наполегливо просять їжі!);

– парк залишався закритим ще з часів СРСР, але вхід відкрився у 2014 році. Через те, що ділянка належала приватним власникам, тут є особливі споруди. Наприклад, мисливське помістя, причал з маяком і дерев’яна капличка;

– на території є альтанки й столики, де можна поїсти чи просто відпочити;

– в угідді можна кататися на велосипеді (тут навіть проводять змагання з тріатлону).

Серед мінусів можна зазначити те, що без машини дістатися до резиденції майже неможливо. Також варто звернути увагу на ціну вхідного квитка на сайті національного парку.

Садиба інженера Штамма

Садиба інженера Штамма – це архітектурна пам’ятка початку 20 століття в місті Буча. Споруджена в неороманському стилі з цегляними декоративними деталями й конусними вежами, будівля нагадує невеликий замок. Навколо будинку – недоглянутий сад із кількома простими будинками.

Садиба була дачею будівельника Євгена Штамма, відповідального за будівництво Києво-Ковельської залізниці. В одному з будинків на території була організована сільська школа. Після жовтневого перевороту, помістя було націоналізоване більшовиками.

Після пожежі 2004 року будівля перебуває в аварійному стані, і коли ви заходите на територію, охоронець просить вас не підходити до неї близько. У 2019 році садибі надали статус архітектурної пам’ятки, тож, хоч нічого, крім екстер’єру, не можна роздивитися, варто зазирнути на цю локацію. А після – можна відвідати й саме місто чи Бучанський кар’єр.

Васильківські пагорби

У Васильківському районі, на південь від Києва, розкинулися мальовничі яри й пагорби. Покриття з польових трав й мішаного лісу утворює захопливий краєвид, особливо в період цвітіння гірчиці.

Місцевість також називають “Васильківськими Карпатами” через масштаб ярів: 214 гектарів території, схожої на декорації “Володаря перснів”. Самі яри сягають 10 метрів у глибину.

Сюди краще їхати в кінці весни, аби можна було організувати пікнік.

Узбережжя Київського моря

Ми згадували угіддя “Сухолуччя” і рекомендували краєвид з парку на Київське водосховище, але вздовж всього штучного моря можна знайти місця для відпочинку. Хоч у водоймі зараз і не варто купатися, це не зменшує задоволення від прогулянок.

На правому березі розташований пляж у Старих Петрівцях. Невеликий за розмірами, він здається ізольованим від усього світу: іти до нього краще пішки, лишивши машину зверху пагорбу. Після різкого спуску відкривається велика водна гладь – це краще місце для споглядання заходу сонця і невеликих пікніків. Дорогою, можна відвідати місцеву церкву й музей, присвячений Другій світовій війні.

Якщо ваш настрій більше пасує прогулянці ближче до цивілізації, ви можете поїхати на Вишгородську набережну. У кінці дороги ви натрапите на невеликий пляж, а якщо ви сміливець, то можете піднятися на пагорби, з яких відкривається краєвид на море. Тут також ходить прогулянковий корабель.

Зверніть увагу, що у вихідні на набережній може бути людно!

На лівому березі можна зупиняти автівку в будь-якому місці, яке припадає до душі – безліч невеликих тихих пляжів точно трапляться вам на шляху.

Поганих подорожей не буває, навіть якщо ви не виїжджаєте за межі своєї області!

Анастасія Нестерова