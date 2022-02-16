Куди поїхати зі столиці у вихідні?

Якщо ви живете у великому місті, рано чи пізно ви втомитеся від шуму міста й метушні мешканців або знудитеся від одноманітних урбаністичних краєвидів. Ми пропонуємо Вам відвідати кілька місць неподалік від Києва, які допоможуть відновити сили і відпочити душею!
Не обов’язково їхати далеко в пошуку пригод і нових вражень. Ми пропонуємо три ідеї для подорожі, яка не потребує довгих поїздок від столиці.
Резиденція “Сухолуччя”
Резиденція “Сухолуччя” – це лісовий простір площею 30 га, розташований на березі Київського водосховища. Сюди варто їхати, якщо ви хочете насолодитися часом на природі, але прагнете відпочинку на облаштованих алеях і доглянутій території.
Особливості:
– ліс має вихід до моря, і з берега відкривається краєвид, який не зіпсує будь-яка погода;
– на території угіддя живуть дикі тварини. Під час прогулянки ви можете зустріти оленів, коней, корів і овець (обережно, вони всі наполегливо просять їжі!);
– парк залишався закритим ще з часів СРСР, але вхід відкрився у 2014 році. Через те, що ділянка належала приватним власникам, тут є особливі споруди. Наприклад, мисливське помістя, причал з маяком і дерев’яна капличка;
– на території є альтанки й столики, де можна поїсти чи просто відпочити;
– в угідді можна кататися на велосипеді (тут навіть проводять змагання з тріатлону).
Серед мінусів можна зазначити те, що без машини дістатися до резиденції майже неможливо. Також варто звернути увагу на ціну вхідного квитка на
Садиба інженера Штамма
Садиба інженера Штамма – це архітектурна пам’ятка початку 20 століття в місті Буча. Споруджена в неороманському стилі з цегляними декоративними деталями й конусними вежами, будівля нагадує невеликий замок. Навколо будинку – недоглянутий сад із кількома простими будинками.
Садиба була дачею будівельника Євгена Штамма, відповідального за будівництво Києво-Ковельської залізниці. В одному з будинків на території була організована сільська школа. Після жовтневого перевороту, помістя було націоналізоване більшовиками.
Після пожежі 2004 року будівля перебуває в аварійному стані, і коли ви заходите на територію, охоронець просить вас не підходити до неї близько. У 2019 році садибі надали статус архітектурної пам’ятки, тож, хоч нічого, крім екстер’єру, не можна роздивитися, варто зазирнути на цю локацію. А після – можна відвідати й саме місто чи Бучанський кар’єр.
Васильківські пагорби
У Васильківському районі, на південь від Києва, розкинулися мальовничі яри й пагорби. Покриття з польових трав й мішаного лісу утворює захопливий краєвид, особливо в період цвітіння гірчиці.
Місцевість також називають “Васильківськими Карпатами” через масштаб ярів: 214 гектарів території, схожої на декорації “Володаря перснів”. Самі яри сягають 10 метрів у глибину.
Сюди краще їхати в кінці весни, аби можна було організувати пікнік.
Узбережжя Київського моря
Ми згадували угіддя “Сухолуччя” і рекомендували краєвид з парку на Київське водосховище, але вздовж всього штучного моря можна знайти місця для відпочинку. Хоч у водоймі зараз і не варто купатися, це не зменшує задоволення від прогулянок.
На правому березі розташований пляж у Старих Петрівцях. Невеликий за розмірами, він здається ізольованим від усього світу: іти до нього краще пішки, лишивши машину зверху пагорбу. Після різкого спуску відкривається велика водна гладь – це краще місце для споглядання заходу сонця і невеликих пікніків. Дорогою, можна відвідати місцеву церкву й музей, присвячений Другій світовій війні.
Якщо ваш настрій більше пасує прогулянці ближче до цивілізації, ви можете поїхати на Вишгородську набережну. У кінці дороги ви натрапите на невеликий пляж, а якщо ви сміливець, то можете піднятися на пагорби, з яких відкривається краєвид на море. Тут також ходить прогулянковий корабель.
Зверніть увагу, що у вихідні на набережній може бути людно!
На лівому березі можна зупиняти автівку в будь-якому місці, яке припадає до душі – безліч невеликих тихих пляжів точно трапляться вам на шляху.
Поганих подорожей не буває, навіть якщо ви не виїжджаєте за межі своєї області!
Анастасія Нестерова