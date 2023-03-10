У пошуках естетичного задоволення: весняні виставки в Києві

Весна — час оновлення, натхнення і, звісно, творчості. Саме тому галереї Києва відкрили свої двері для всіх охочих та пропонують безліч цікавих та важливих експозицій. У цій статті ми поділимося найцікавішими арт-подіями, що стануть справжнім ковтком повітря для шанувальників мистецтва. Тож, запрошуємо киян на 5 головних виставок цієї весни!

Альона Шибунова «Тиша»

Коли: із 7 березня до 16 квітня

Де: Avangarden gallery & wine bar, Київ

«Тиша» — виставка української художниці Альони Шибунової, яка працює з мінімалістичною скульптурою та об’єктами. Альона Шибунова перетворює тендітну вишивку в міцне каміння.

На експозиції представлені три скульптурні проєкти: «Амулети», «Археологія» та «Шляхи несповідимі», де будуть водночас роздуми про внутрішній пошук та про повернення автентичних українських традицій.

Відродження мистецьких ремесел є важливою частиною культурної спадщини та самоідентифікації. Українська вишивка зі стародавніх давен зберігає в собі національний характер та історичні зв’язки з минулим. Загалом, мистецтво працює як засіб досягнення внутрішнього спокою та глибинного розуміння світу. А перебування в тиші може допомогти людині зосередитися на своїх думках та почуттях.

Наприклад, символічний образ перехрестя — це пластичне втілення вибору, зробити який можна лише прислухаючись до внутрішніх імпульсів, які краще чутно в тиші, вважає художниця.

«Цей стан (тиші) дозволяє краще зрозуміти себе, власні потреби та віднайти шлях до усвідомлення своєї ідентичності», — розповідає команда Avangarden gallerу.

Олена Стельмах та Андрій Янович «Межа»

Коли: з 22 лютого до 25 березня

Де: Галерея «Imagine point», Київ

«Межа» — це унікальна виставка, яка вже встигла вразити відвідувачів своєю оригінальністю та глибоким змістом.

На виставці представлені роботи українських художників Олени Стельмах та Андрія Яновича, які (кожен у свій спосіб та з власним підходом до живопису) розкривали дуже важливі теми. Наприклад, зберігання спокою в повсякденному житті, коли насправді тебе розриває зсередини через переживання. Експозиція передає той напружений стан, коли людина доходить до своєї межі, яка розділяє життя на «до» й «після».

«Межа — це випробовування, але також — найбільший шанс на зміни, шо проходять у ці місяці в кожному», — зявляють куратори експозиції.

Кожен відвідувач міг знайти для себе щось цікаве та важливе. Виставка «Межа» вже стала справжнім хітом серед культурних подій Києва, отримавши величезну кількість позитивних відгуків від критиків та відвідувачів.

Рустам Мірзоєв «Хлопчик із валізкою»

Коли: з 17 лютого до 6 червня

Дe: Галерея «ЦЕХ», Київ

«Хлопчик із валізкою» — один із найбільш різнокольорових проєктів мистичного художника Рустама Мірзоєва. Художник почав створювати свій проєкт ще до повномасштабної війни, восени 2021 року: він малював людей у майстерні в центрі Миколаєва, який згодом обстрілюватимуть російські військові.

Незважаючи на різнокольоровість робіт, експонати виставки складно назвати веселими: яскраві плями синього, жовтого, червоного скоріш схожі на сигнали тривоги та виливаються в тривожні образи. Персонажі картин, як і кожен, хто відчув на собі що таке війна, — розгублені та самотні, їх наче витісняє навколишній простір. Наприклад, один із головних образів, хлопчик із валізкою, мав бути зухвалим і нести валізку доларів, натомість став наляканим і взяв із собою лише документи та «необхідні речі».

Проєкт просякнутий передчуттям, що звичного життя вже ніколи не буде. Загалом роботи Рустама Мірзоєва нерідко є тривожними та «психоделічними».

Оксана Бойко «Спогад»

Коли: з 18 січня до 19 березня

Де: Галерея «Portal 11», Київ

Персональна виставка «Спогад» сучасної художниці Оксани Бойко розкриває філософське поняття «ностальгії». Через урбаністичні картини, вона ділиться власними спогадами про безтурботне дитинство в Харкові.

«Для мене, спогад про минуле, про моє місто — це радість, бо таким я його пам’ятаю. І це радість ще тому, що я знаю, що моє місто було таким, як я його зображала й таким воно буде й далі: сонячне, яскраве, насичене, сповнене краси й естетики в таких місцях, де начебто їй неможливо існувати. Як часто ми думаємо, що купа кіосків під нашим домом із тьмяними вивісками минулого століття — це красиво? Чи естетичний цей шлях, яким ми кожен день йдемо з дому в метро? Так! Це гарно!», — каже Оксана Бойко.

Виставка починається з великих, панорамних картин, створених ще до початку повномасштабного російського вторгнення. Поступово формат робіт стає меншим, поки не закінчується квадратом: виставку замикає композиція з дев’яти квадратних робіт, зроблених за пам’яттю, формат яких нагадує сітку в Інстаграмі.

Звісно, як і людські спогади, картини виставки трішки туманні та не зовсім реалістичні, якщо порівнювати з реальними місцями в Харкові.

Don’t Take Fake «Module of Temporality»

Коли: з 17 січня до 14 травня

Де: Контрактова площа, Київ

«Модуль Тимчасовості» (MOT) — новий тимчасовий культурний простір у Києві від Don’t Take Fake, створений із міжнародною командою. Мета проєкту — привернути більше уваги до України та зібрати кошти на відновлення культурних установ, які постраждали внаслідок російської агресії.

«Це спроба зафіксувати плинність життя та його часу в мистецтві, показати невизначеність і водночас підтримати бажання продовжувати — жити, творити, боротися», — заявили організатори простору.

Відкритий простір являє собою мобільні блоки, які виготовили з 27 вантажних контейнерів, окремі зали всередині та кілька терас. Завдяки невисокій стелі (яка в окремих модулях не перевищує 2,3 метри) MOT зберігає певне відчуття тиску та дискомфорту — те, що відчувають люди, переховуючись в укриттях під час повітряної тривоги. Натомість основний виставковий простір — це оупен-спейс заввишки близько чотирьох метрів.

На двох поверхах цієї споруди, концепцію та інтер’єр якої розробили Balbek Bureau, представлені роботи 28 художників з усього світу. На вас чекають неймовірні полотна, скульптури, інсталяції і аудіовізуальні роботи.

Відвідування виставок — це не просто чудовий спосіб провести час, це ще й гарна можливість подивитися на світ очима митців, ознайомитися зі сучасними тенденціями в мистецтві та актуальними проблемами суспільства. Сподіваємося, вам сподобається!

Аділе Меметова

(Головне фото: warmuseum.kyiv.ua)