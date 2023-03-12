Спокій і умиротворення: куди поїхати після тяжкого стресу

Стрес, почуття тривоги, роздратованість у повсякденному житті – не диво у 21 сторіччі. Між напругою на роботі, труднощами, жонглюванням своїм професійним та особистим життям та іншими проблемами, людина щосили намагаєтеся залишатися у нормальному стані. Однак, хоча б один раз у житті кожен з нас опиняється у на стільки сильному стані стресу та тривожності, що допомогти почуватися краще зможе тільки різка зміна обстановки, а саме – мандрівка.

Ми підготували перелік місць, де Ви зможете знайти свій власний шлях до умиротворення, спокою, розслаблення власного тіла та нервової системи.

Курортні пляжі – це не тільки про фото в Instagram

Похід на пляж – це не просто веселе місце для відпочинку, адже Ваше психічне здоров’я отримує переваги від синіх просторів та навколишньої природи.

Морське повітря, шум хвиль, а ще повне відчуття простору та свободи – це те, що допомагає справді розслабитися та прислухатися до себе, до своїх побажань.

Саме тому в моменти гірких трагедій та життєвих розчарувань ми рекомендуємо Вам вирушати до моря у будь-яку пори року.

Пляж любові – Мексика

Мексика вміє зберігати секрети, адже найкрасивіший пляж країни сховався всередині скелі на безлюдному острові. Таємний хід відкривається під час відливу: коли вода відступає, вузьким тунелем або морем можна потрапити до білосніжного піщаного берега.

В ідеальному промені світла, що падає через круглий отвір у скелі, вода біля берегів мексиканського пляжу кохання переливається всіма відтінками смарагдового. Кам’яні стіни захищають затишний куточок від вітру, тому хвилі тут тихі, а вода завжди чиста.

Коли краще відвідати: У Мексиці тепло цілий рік, але в липні по листопад часті шторми та урагани. Ідеальна для пляжного відпочинку погода зазвичай з грудня по квітень. Приблизно в цей час у мексиканських водах випадає шанс побачити китів.

Пляж Капатуш – Туреччина

Потужні скелі надійно ховають цей діамант від міського шуму, туристів, і настирливих продавців.

Як і багато інших пляжів Туреччини, Капуташ обрамлений крутими скелями. Щоб спуститися на берег, треба подолати близько двохсот щаблів. Сходи не круті, зручні, але все ж таки досить довгі для спуску. Підніматися, особливо у спеку, ще складніше.

Мало хто хоче добиратися в таку далечінь, тому на пляжі Капуташ ніхто не завадить вам насолодитися фантастичним кольором води і приємною дрібною галькою, що виглядає зовсім як золотистий пісок, але зберігає вигляд води прозорою.

Коли краще відвідати: Вода комфортна для купання приблизно з середини травня до кінця вересня. Оксамитовий сезон триває з жовтня до середини листопада.

Єднання з природою в Європі

Взаємодія з природою може бути не тільки приємною, а й корисною для Вашого ментального стану, благополуччя та інших аспектів здоров’я, про які особливо важливо подбати.

Якщо ви запитаєте досвідченого туриста, що може запропонувати Європа, він, ймовірно, скаже вам поїхати за чарівними місцями, легендарними історіями, вузькими провулками, найкращими у світі музеями та за такою різнобарвністю культури, що ви не зможете осягнути її за все життя.

Але, якщо Ви готові зійти з жвавої туристичної траси, Європа відкриє для Вас найяскравіші місця для любителів природи у світі.

Азори – Португалія

Цей вулканічний архіпелаг розташований в Атлантичному океані біля берегів Португалії. З чудовими ландшафтами озерами, вулканічними печерами, мальовничими грами і лугами, Азорські острови по праву є ідеальним місцем для любителів природи та шукачів пригод.

Азорські острови входять в список кращих місць для екологічного відпочинку. Тут завжди тихо, спокійно, немає величезної кількості людей, проте є дика і незвідана природа. Саме за цим сюди їдуть туристи у будь-яку пору року.

Коли краще відвідати: Оскільки більшість часу на Азорах вам захочеться бути на свіжому повітрі, краще прямувати на Азорські острови в літні місяці. З червня до вересня температура зазвичай становить у середньому 21 градус тепла, а взимку вона зазвичай не опускається нижче 12 градусів. Однак варто мати на увазі, що взимку тут притаманний сезон дощів, тому потрібно обов’язково взяти водонепроникне спорядження.

Менорка – Ісанія

Природа Менорки багато в чому самобутня. Тут можна зустріти рідкісні види тварин та рослин. Для любителів живої природи навіть розроблено спеціальні орнітологічні маршрути. Наприклад, парк Альбуфера – природна пам’ятка, де у безпосередній близькості можна спостерігати за перелітними птахами

Саме тут, на Менорці, не важко знайти відокремлене місце, де захочеться відновити єдність з природою і насолодитися відчуттям самотності. Але якщо комусь більше подобається залишатись у цивілізації – немає проблем! Варто лише підійти до курортної зони ближче, і вже зможете розслаблятися на обладнаних пляжах із шезлонгами та іншими зручностями.

Коли краще відвідати: На острові панує середземноморський клімат: спекотне літо, м’яка тепла зима, немає стрибків між денною та нічною температурою. Вибираючи місце відпочинку на острові, Вам варто орієнтуватися на прогноз погоди, тікаючи влітку від спеки на північ і, навпаки, зупиняючись у оксамитовий сезон на південних курортах.

SPA-курорти як спосіб позбавитися стресу

Навіть коли ми відпочиваємо або просто лежимо, наш скелет і м’язи все одно працюють. У таких ситуаціях є різні методи розслаблення та відпочинку. Хтось використовує ароматерапію, хтось просто виділяє трохи більше звичайного часу для сну.

Але, одним з найефективніших і корисних варіантів розслаблення є хороший масаж.

Саме тому SPA-курорти – це той відпочинок, що допомагає відновити сили після робочих днів, перезавантажити свідомість і привести до ладу тіло, щоб повернутися до швидкого ритму сучасного життя з новими силами.

“Тhermae Bath SPA” – Великобританія

“Тhermae Bath” має багату історію. Саме тут знімали фільм «Герцогиня» з Кірою Найтлі , який демонструє, як багата знать відпочиває на курорті. Сьогодні це сучасний центр відпочинку та оздоровлення. Термальні води, які славляться на весь світ, мають унікальні лікувальні властивості. Мінеральні джерела, гідромасаж та SPA-процедури омолоджують організм і надають йому сили. Курорт пропонує унікальний сервіс. Наприклад, захід сонця для двох. Закохана пара може провести романтичний вечір біля мінеральних джерел лише вдвох та насолодитися спокійною, розслаблюючу нервову систему атмосферою.

“Kalari Kovilakom” – Індія

Головна особливість індійських курортів – програми оздоровлення, що створена не тільки для зменшення ваги, а на виправлення дисбалансу між тілом і душею, нормалізацію обміну речовин. І тільки після цього очищене тіло, прийнявши свій новий стан, починає позбавлятися зайвих кілограмів. Найкращою індійською клінікою вважають “Kalari Kovilakom”. Щоб досягти результату, перебувати тут потрібно близько місяця. Перед поселенням у пацієнта забирають шкіряні речі, гаджети, одягають його в білу піжаму та розпочинають програму очищення. Виходити за ворота лікарні протягом терміну перебування заборонено, адже під час очищення нервової системи від стресів не можна мати контакт із зовнішнім світом.

Мандрівки завжди розширюють кругозір та збагачують приємними враженнями, що безпосередньо впливає на емоційне здоров’я та відчуття задоволеності життям. Подорожі допомагають набути позитивного життєвого настрою та малювати в розумі радісні перспективи.

Бажаємо Вам обрати власний шлях до умиротворення і спокою! Гарної Вам подорожі!

Анастасія Головань

(Головне фото: pikist.com)