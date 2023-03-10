Смак мистецтва: 5 галерей Києва, які варто відвідати

Київ – це місто, де культура й мистецтво розцвітають на кожному кроці. Від архітектури та історії до сучасних тенденцій у мистецтві, місто пропонує безліч варіантів для тих, хто цікавиться мистецтвом.

Одним з найкращих способів насолодитись мистецтвом є відвідування галерей. У цій статті ми розкажем про п’ять галерей у Києві, які заслуговують на вашу увагу.

Галерея “Мистецький Арсенал”

Галерея розташована у відреставрованому історичному будівлі, яка раніше слугувала арсеналом. Сьогодні це одна з найбільших і найпопулярніших галерей у Києві й щороку привертає увагу тисячи відвідувачів.

Комплекс займає велику територію та складається з численних виставкових залів, кінотеатру, концертного залу, книгарні та кав’ярні.

Мистецький Арсенал є важливим культурним центром не лише для міста Києва, а й для всієї України, де проводяться різноманітні мистецькі заходи та виставки національних та міжнародних масштабів.

Portal11

Одна з найбільших та найбільш визначних арт галерей у Києві, де представлені твори відомих місцевих та міжнародних художників.

Галерея розташована в самому центрі міста та займає два поверхи історичної будівлі, що надає їй особливого шарму та атмосфери. Виставки у Portal11 часто вражають своєю незвичайністю та оригінальністю.

Тут можна побачити не лише живопис, а й скульптури, інсталяції, фото- та відеоарт. Галерея проводить регулярні тематичні виставки, присвячені різним напрямкам та темам мистецтва.

Крім того, Portal11 є популярним місцем для проведення культурних заходів, лекцій та майстер-класів. Portal11 – це не просто арт галерея, а справжній центр сучасного мистецтва в Києві, де можна побачити та відчути все багатство та різноманітність сучасної культури.

Галерея “Білий Світ”

Простір для мистецького взаємодії, що знаходиться в двориках центру міста. У галереї представлені різноманітні виставки, включаючи картини, скульптури, фотографії та інші форми мистецтва.

“Білий Світ” проводить культурні заходи, такі як лекції, дискусії, майстер-класи та інші заходи для спілкування та обміну думками між митцями та глядачами.

Галерея працює з молодими та відомими митцями з України та з-за кордону, що дозволяє збагачувати культурний діалог та представляти нові ідеї.

Галерея “Білий Світ” є популярним місцем для відвідування серед місцевих та іноземних туристів, що зацікавлені в культурному житті Києва.

Галерея “Лавра”

Галерея “Лавра” знаходиться в самому серці Києва, поруч з Успенським собором Києво-Печерської Лаври.

Ця галерея спеціалізується на виставках традиційного українського мистецтва та декоративно-ужиткового мистецтва.

Тут ви можете побачити усі роботи відомих майстрів народного живопису, гончарства, різьблення та інших технік.

Енергійно сильне місце, де можна набратись не тільки естетичного задоволення, а й духовних сил.

Національна Київська галерея (НКГ)

Один з найбільших та найстаріших художніх музеїв України, який розташований у серці столиці – біля парку Шевченка.

Головним завданням НКГ є збереження та демонстрація художніх творів українських та світових майстрів, що належать до різних історичних епох та жанрів. Колекція НКГ нараховує понад 40 тисяч художніх творів, серед яких є картини, графіка, скульптури, прикладне мистецтво, фотографії та інші експонати.

У НКГ представлені твори таких видатних митців, як Тарас Шевченко, Іван Крамський, Микола Пимоненко, Олександр Богомазов, Казимир Малевич та багато інших. Окрім постійної експозиції, у музеї також проводяться тимчасові виставки, які присвячені різним тематикам та майстрам

Після галереї можна продовжити культурно-просвітницький день та відвідати гарний київський ресторан! Бажаємо вам гарного дня!

Софія Осіння

(Головне фото: з особистого архіву автора)