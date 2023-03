Весняний Таллінн: де погуляти в столиці Естонії

Попри свій невеликий розмір, Естонія має сильне почуття національної гордості та багату культурну спадщину, що відрізняє її від інших країн Європи. Будь то інноваційні технології, диверсифікована економіка чи унікальні культурні традиції, Естонія – країна, яка продовжує залишати свій слід на світовій арені. Весна це чудовий період для того, щоб відвідати столицю країни. Тож подивимось, де ж погуляти в Таллінні?

Ратушна площа

Це центральна площа старого міста, до неї зручно добратись трамваєм 3 або 4. Трамвай 4 їде прямо в аеропорт, тому для людей, які мають пересадку, буде зручно відвідати це місце. Тут часто проводяться концерти естонських виконавців та тематичні ярмарки.

З цікавеньких розваг є люк, на якому треба крутитись та шукати 5 шпилів веж навколо себе. Поряд є заклад «Три Дракони» у середньовічному стилі, де їжа подається в старому посуді та в напівтемряві.

Наприклад, ловиш огірки з діжки в темноті. А ще на площі розташована найстаріша аптека країни, виглядає вона дуже автентично, тому варта уваги.

Два найкращих оглядових майданчики міста

Одна з них знаходиться біля залізничного вокзалу, тому тим, хто має невеличку пересадку у Таллінні, або тільки приїхав у це чарівне місто, буде зручно її оглянути! Поруч також курсує трамвай номер 2. Звідси відкривається неймовірний краєвид на місто навіть здається, що воно вміщається на долоньку.

На другому майданчику є стіна з написом the times we had, яка у всіх туристів асоціюється з Таллінном. її часто зафарбовували, але вона з‘являлась знову й знову, в цьому є щось магічне, правда?

А також на другому майданчику постійно є чайка, у якої є свій інстаграм, бо вона постійно там, і для туристів це теж, як мила історична пам’ятка.

Район Kalamaja

Каламая є одним з найбільш збережених районів дерев’яної архітектури в Таллінні та Естонії. Це ідеальне місце для сонячних теплих днів, бо, коли теплішає відкривається дуже багато автентичних закладів та барів.

Назвати найкращий дуже важко, бо кожен знайде для себе щось особливе. Цікавий факт: поряд знаходиться горхолл, де проходили знімання фільму «Тенет» у 2019 році.

Також поряд знаходиться морський музей Lennusadam, який відомий не тільки на всю Естонію, а і достатньо популярний в Європі. Тож і вам радимо його відвідати!

Порт Noblessner

Ноблесснер — гавань і колишня промислова зона в північному районі Таллінна. Згодом його переобладнали в культурно-житловий район із музеєм, мистецьким центром, крафтовою пивоварнею, пристанню для яхт, набережною, кафе та ресторанами.

Це вважається одним з найкращих районів для життя, але для туристів поряд є міні готелі у вигляді іглу.

Звідси відкривається чудовий краєвид на море, порт і кораблі.

Кадріорг

Неможливо оминути головний парк Естонії! Дуже історична частина міста, тому що тут розташований неймовірно вишуканий палац. А взагалі це майже 70 гектарів неймовірної природи, облагородженої для прогулянок території.

Це просто ідеальне місце для весняної прогулянки! На самій території парку знаходиться ряд різних музеїв, наприклад, KUMU. Це один з найпопулярніших музеїв сучасного мистецтва у Європі. Недалеко від парку знаходиться головна набережна Таллінну, де за історією раніше були розташовані царські купальні.

В парк зручно доїхати на 1 або 3 трамваї.

Отже, Таллінн – неймовірне місто. Тут багато історичних місць, гарних парків та захопливих набережних. І все це точно варто вашої уваги! Але якщо вам захочеться легкої зміни локації, то зверніть увагу на місто Тарту! Бажаємо вам теплої весни!

Софія Осіння

(Фото: Особистий архів автора)