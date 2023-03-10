(Не)безпечний відпочинок: чи доречно подорожувати під час війни?

Щоденне інформаційне напруження здатне вивести із рівноваги навіть людину із найстійкішою психікою. Щогодини ми скролимо сторінки соціальних мереж та новинних ресурсів у пошуках хороших та позитивних емоцій, але, на жаль, мало кому наразі це вдається.

Вже понад півроку українці живуть у постійній напрузі через сьогоденні воєнні реалії, однак певне звикання та примирення із поточним станом справ змушує багатьох замислитися над можливістю подорожувати. Однак, перед тим, як прийняти остаточне рішення, рекомендуємо зважити усі «за» та «проти» стосовно цього питання.

Етична складова питання

Чимало людей бояться насолоджуватися життям прямо зараз через етичні аспекти. Ви можете відчувати сором за те, що маєте фінансову чи праткичну можливість подорожувати під час війни. Або ж, боятися осуду людей, які будуть вам заздрити через вашу сміливість. Однак, варто враховувати той аспект, що життя – короткочасне, і коли, як не сьогодні насолоджуватися усіма його перевагами? Зокрема, українська психологиня Ольга Киселенко зазначає наступне:

«Якщо всі поляжуть у депресіях, ми перестанемо розвиватися і до чогось прагнути. Якщо ви відчуваєте потребу в подорожі і маєте ресурс, навіщо заковувати себе у в’язницю? Не потрібно вмикати стан жертви там, де це не актуально. Якщо є можливість – живіть. Ніколи не буде підходящого моменту, головне – ваша реакція і адаптація щодо подій», – переконує психологиня.

Настійно рекомендуємо прислухатися до цієї поради та позбавити себе зайвих переживань та сумнівів.

Фінансові можливості

Наразі подорожі Європою та іншими країнами світу є доступними не для всіх. По-перше, через відсутність транспортного зв’язку і закриття кордонів, прокладання туристичних маршрутів є складнішим. До прикладу, якщо вам закортіло відвідати розкуту столицю Нідерландів – Амстердам, – то будьте готові до кількох пересадок. Найоптимальніші туристичні європейські маршрути наразі включать в себе трансфер до Польщі, а звідти – переліт літаком у будь-яку іншу країну. Зокрема, можна віддати перевагу більш бюджетному, але довшому способу, а саме – поїздка автобусом. Зазвичай, перевізники пропонують свої послуги за помірну ціну, однак ви не можете передбачити кількість проведеного на кордоні часу. Також, сучасні автобуси обладнані усім необхідним для тривалої комфортабельної подорожі – інтернетом, вбиральнею та навіть ліжками. Обирати комфортний транспортний маршрут слід виходячи із вашого бюджету – рекомендуємо заздалегідь передбачити ще і незаплановані витрати для того, аби не зіпсувати собі відпочинок і настрій.

Питання безпеки

Усім відомо, що подорожі Україною наразі є небезпечними, адже на території нашої країни немає жодного куточка, який би не постраждав від російських окупантів або ракет. Натомість, навіть із безвихідних ситуацій є вихід, тому якщо ви вирішили відпочити від повсякденного стресу, рекомендуємо дотримуватись нижче наведених рекомендацій під час подорожі.

У кожному місті за питання безпеки віповідають місцеві органи влади, а також військова адміністрації. Перед тим, як обрати пункт призначення, рекомендуємо завітати офіційні сайти установ того чи іншого населеного пункту або міста для того, аби тверезо оцінити обстановку. Вирушаючи у подорож, рекомендуємо подбати про наявність укриттів по дорозі – паркінги, бомбосховища, станції метрополітену. Також, слідкуйте за вказівками ДСНС, та у разі повітряної тривоги прослідуйте до найближчого укриття.

Якщо по дорозі ви вирішили завітати до музею або відвідати певний туристичний об’єкт, заздалегідь уточніть графік роботи локації – під час воєнного стану певні місця можуть змінювати графік роботи, або ж взагалі бути зачиненими. Час настання комендантської години у кожній області різниться. Щоб не втрапити у халепу, заздалегідь ознайомтеся із цією інформацією на офіційних сайтах органів місцевої влади.

Завжди майте при собі посвідчення особи – паспорт, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо, адже у будь-який момент вас можуть попросити пред’явити документів. Особливо це стосується подорожей машиною – на вашому шляху трапиться чимала кількість блокпостів.

Пам’ятайте про заборони: сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури заборонені по всій Україні. Недоступними також є туристичні точки, наближені до кордонів з білоруссю та росією. Обмеження діють щодо відвідування деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях через небезпеку замінування.

Сподіваємось, що навіть у такі важкі часи ви зможете повноцінно відпочити і морально, і фізично. Дотримуйтесь правил та рекомендацій, що діють в умовах воєнного стану, а також не забувайте насолоджуватися кожною хвилиною життя!

Анастасія Кузнецова

(Головне фото: https://cheline.com.ua/)