Звичаї Південної Кореї: усе про кухню, відносини та менталітет

Країни Азії ще цілком незвідані європейськими туристами, адже отримати юридичний дозвіл на подорож до Кореї, Японії чи Китаю може бути вкрай важко. Поміж із тим, незвідані куточки розпалюють туристичний та гастрономічний інтерес все більше, особливо серед сучасної молоді.

Азійська музична та кінематографічна культура впродовж останніх кількох років заполонила європейські чарти, і тому потік туристів до цих країн тільки збільшується (незважаючи на усі перешкоди). У цій статті хотілося б більш детально поговорити про традиційні звичаї населення Південної Кореї – цій країні точно є, чим вас здивувати.

Сімейний устав

Як і у більшості інших країн, у сиву давнину корейська родина могла жити в одному домі кількома поколіннями – діти, онуки, праонуки тощо. Корейці дуже серйозно ставляться до сімейних цінностей, а тому раніше молодята могли народжувати по троє і більше дітей. Однак, у 70-х роках минулого століття, із прискореним темпом урбанізації та індустріалізації, культура почала зазнавати істотних змін. Зокрема, з’явилися певні обмеження на кількість народжуваних дітей. Наразі більшість молодих пар вирішують не заводити більше двох малюків, оскільки кожну дитину треба забезпечити фінансово, а також збагатити духовно.

Чере – обряд поминання предків

Жителі Кореї щиро вірять в те, що після смерті людина не помирає – її душа супроводжує родину протягом ще чотирьох поколінь. Саме тому для корейців дуже важливо влаштовувати своєрідні дні пам’яті померлих на Соллаль (Новий рік), Чхусок (корейський День подяки), а також на річницю смерті людини.

Окрім цього, існує повір’я і в те, що родина зможе щасливо жити лише за благословення предків.

Мова тіла

Мова тіла та жестів для корейців більш важлива за слова. Для того, щоб справити приємне перше враження на співрозмовника, перш за все варто подбати про привітну усмішку. Якщо ви хочете підізвати до себе людину, то робити це треба за допомогою опущеної донизу долоні. Ні в якому разі не можна манити людину до себе пальцем, як до того звикли європейські туристи – у такий спосіб корейці гукають собак. Також не можна забувати про охайний зовнішній вигляд: одяг має бути попрасованим, а зачіска – чепурною.

Ханбок

Ханбок – це традиційний одяг жителів Південної Кореї, яким послуговуються під час свят і на сьогодні. Усю витонченість та красу такого вбрання важко передати словами, адже воно має кілька примітних і незвичних для нас деталей. Якщо зараз ханбок – це святкове вбрання для особливих подій, то кілька сторіч тому це був звичайнісінький повсякденний одяг. Чоловіки носили “чогорі” (жакети) разом з “пачжі” (штани), а жінки – “чогорі” з “чхіма” (спідниця). На перший погляд, спідниці доволі важкі та масивні, однак сучасні моделі мають відносно невелику вагу, і будь-яка красуня зможе насолодитися ханбоком за бажання.

Їжа та місцева кухня

Всупереч безлічі стереотипів, корейська кухня представлена у широкому різномаїтті. Ви можете спробувати як гостре традиційне кімчхі (квашена капуста із приправами), так і поласувати корн-догом у невеличких ресторанах, що спеціалізуються на приготуванні стріт-фуду. Яку б страву ви не обрали, завжди слід пам’ятати про особливості поведінки за столом у Кореї.

Закуски та основні страви подаються одночасно. Не варто одразу ласувати безліччю закусок, адже їх асортимент завжди буде поповнювати люб’язний офіціант. Європейському туристу така гостинність може здатися дивною, і в результаті ви можете наїстися без куштування основних страв. Корейці їдять металевими паличками, але до столу подається ложка для рагу чи супу. Палички та ложку не беруть у руку одночасно. Якщо ви не звикли до паличок, можна попросити принести європейські прилади.

Цікава традиція – не підносити до рота миску: над нею треба схилятися. А ще – не приступати до їжі, поки це не зробить найстарший за віком. Газовий або вугільний гриль посеред столу в ресторані – звичайна річ: на ньому відвідувачі самі обсмажують шматочки м’яса чи риби. Таким чином, ви маєте змогу власноруч приготувати страву із оптимальним ступенем прожарюванням в залежності від своїх уподобань.

Чай у Кореї практично не п’ють; люблять відвари з настою трав та кави. Улюблені алкогольні напої у Кореї – бренді, віскі, коньяк; з національних – рисове вино та рисовий лікер. Ближче до тарілки кладеться ложка, а вже після палички. Рис завжди ставлять ліворуч, а суп – праворуч. Палички повинні бути або в руці, або на підставці, але в жодному разі не застромлені в їжу. Порушувати цей регламент, це означає дражнити духів, як вважають корейці.

Найгостріші та гарячі страви треба вживати лише у спеку. Згідно з корейською традиційною медициною це зрівнює температурний баланс, крім того, подібна їжа чудово поповнює втрату електролітів. Для європейців це незручно, але у багатьох корейських гуляннях дотримуються традиції, що самому собі наливати алкоголь не можна. Це повинен робити той, хто сидить поруч.

Сподіваємось, що вам вдалося хоч ненадовго зануритися в атмосферу традиційних звичаїв жителів Південної Кореї. Звичайно, що вище наведені не усі цікавинки, і ця країна здатна кардинально здивувати європейського туриста. Залишайтеся з нами і надалі, щоб дізнаватися ще більше захопливих фактів про рідкісні звичаї народів світу.

Анастасія Кузнецова

(Головне фото: https://galinfo.com.ua/)