Незвичайні страви з усього світу: гастрономічний путівник

Не секрет, що кухня – це невід’ємна частина культурної спадщини будь-якої країни. Поорожуючи світом, ми не втратимо шанс поласувати автентичними смаколиками. У цьому матеріалі зібрані незвичайні страви з усього світу, які здивують ваші смакові рецептори.

Світова гастрономічна спадщина

Світова кухня – це величезне розмаїття кулінарних традицій і страв, що існують у будь-якому куточку нашї планети. Кожна країна має свої культурні особливості, що стосуються і гастрономічної сфери. Наприклад, італійська кухня відома піцою, пастою, соусами та сиром, а мексиканська – традиційними буріто, тортільями та гуакамоле.

Китайська кухня славиться рисовими смаколиками, воками та димленими стравами, а індійська кухня – спеціями, куркою та каррі.

На сьогоднішній день великої популярності набирають вегетаріанські страви, і тому ми можемо спостерігати стрімкий розвиток гастрономічної сфери тієї чи іншої країни. Чимало традиційних страв піддаються новим технологіям приготування: гриль, sous vide (вакуумне приготування) та молекулярна кухня. Також в сучасній світовій кухні все більшу популярність здобувають здорові та екологічно чисті інгредієнти, такі як органічні овочі, фрукти та злаки, які допомагають підтримувати здоровий спосіб життя.

А тепер про небанальне…

Тепер пропонуємо поговорити про страви, які завоювали прихильність багатьох людей з усього світу. Представляємо вашій увазі добірку смаколиків, які здивують навіть найвибагливіших гурманів!

Гіроскоп із сонячного узбережжя Греції. Гіроскоп – одна з національних страв Греції, яка відома у всьому світі. У перекладі така незвичайна назва означає «поворот», і це не дивно: спробувавши гіроскоп одного разу, ви точно оберете правильний поворот у своєму житті. Зовні така страва схожа на турецький донер – хрумкий підсмажений лаваш начинений куркою та соковитими овочами. Чудовий тандем доповнює автентичний вершковий соус, який точно припаде до смаку!

Ніжний хумус для поціновувачів корисного харчування. Ця страва є популярною в Ізраїлі, Туреччині та інших країнах близького сходу. Хумус виготовляють із кунжутної пасти «тахіні», перетертого нуту із додаванням лимону та спецій. Цікава консистенція та приємний ненав’язливий смак стане чудовим доповненням до вашого тосту на сніданок – хумус насичений поживними речовинами, які подарують енергію на весь день. Також, така страва є ідеальною для вегетаріанської дієти – смачно, поживно, корисно.

Китайський Dim Sum, який торкнеться вашого серця. Не секрет, що азійська кухня – одна із найрізноманітніших у світі. Китайський Dim Sum представляє собою парові булочки, які можуть мати різноманітні начинки – креветки, м’ясо, сир, овочі. Така закуска є вкрай популярною і серед туристів, і серед місцевих жителів: «Dim Sum» у перекладі означає «торкнутися серця», тому не дивно, що душевні бесіди у Китаї не проходять без цього смаколика. Рис біярні для вдалого знайомства з Індією. Як-то кажуть, якщо хочеш більше дізнатися про певну країну, то спершу спробуй її національну кухню.

Індійський рис біярні – це чудова нагода для того, аби познайомитися з автентичною, пряною та самобутньою Індією. Вашій увазі представлено ароматний рис із гармонійним поєднанням запашних спецій (коріандр, кардамон, кориця, імбир) та соковитого м’яса. Свіжості страві додають тушковані овочі, а поціновувачам експериментів сподобається навратанський біярні (з кеш’ю, яблуками та ананасами).

Австрійський шніцель, що закохує у себе. На перший погляд може здатися, що австрійський шніцель – це звичайна відбивна, яку можна скуштувати навіть вдома. Однак, поспішаємо вас запевнити у зворотному – справжній австрійський шніцель виготовляють із м’яса вищої якості, яке вдало доповнює хрумка паніровка та оптимальний ступінь прожарювання. До такої смакоти не потрібен жоден соус – від одного лише аромату буде важко втриматися!

Звичайно, що вище перелічені не усі смаколики. Світ дуже багатогранний, і, напевно, цілого життя не вистачить для того, аби все скуштувати. Зізнавайтесь, від якої страви ви б не змогли відмовитися? Можливо, ви б скуштували усі смаколики одразу?

Анастасія Кузнецова

(Головне фото: https://tut-cikavo.com/)