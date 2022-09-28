Осіння підбірка затишних ресторанів Києва

Пожовкле листя, цвіт каштанів та аромати ранкових чаїв – це все про осінній Київ. Осінь зараз в повному розпалі, тож аби не впіймати «осінню хандру» відправляємось в атмосферні ресторани столиці. Зібрали для вас підбірку затишних місць, де можна відпочити у прохолодний осінній день.

SHO

Де: вул. Мечникова, 18

Ресторан сучасної української кухні зі затишним світлим інтер’єром. Дерев’яні меблі та молочні кольори розслабляють та не дратують око. Домашні й відомі всім українцям страви тут готують під новим кутом та з модерною ноткою, наприклад, деруни з лососем і вершковим сиром. А скільки тут видів вареників! Тут можна посидіти з меланхолійним настроєм, якщо осіння хандра вас все-таки наздогнала. Обов’язково заходьте та релаксуйте під хорошу музику зі смачною їжею.

Mimosa

Де: вул. Басейна, ½

Бруклінська піцерія посеред Києва. Неймовірно стильний заклад припаде вам до душі. Сюди можна забігти на смачний коктейль і гучно посміятися з друзями. Атмосфера тут, як на домашній вечірці. Оскільки в нас на дворі прохолодна осінь, то пропонуємо зігріти душу та серце теплим глінтвейном Rose, яке на основі рожевого вина. Велике барне меню з нестандартними позиціями та величезний вибір страв очікують на вас в Мімозі. Збирайтесь з друзями та відчуйте енергію легкого стріт-фуду в столиці.

Яхта

Де: вул. Богатирська, 26а

Це місце покорило сердечка багатьох киян ще влітку, через круту територію з басейнами та фонтанами. Але осінню тут теж неймовірно затишно. Можна сидіти на веранді та дивитись на води гирла Дніпра, поки теплі дні, але всередині ресторан теж стильний та гарний, нагадує розкішну каюту. Територію часто прикрашають до Гелловіну, тож можна зробити дійсно осінні фото. Плюси цього ресторану в першу чергу в смачній кухні та не високих цінах. Деруни тут теж фантастичні, хоч вже і без вершкового сиру. Завітайте в цей заклад заради смачного коктейлю та шматочку Наполеону.

Тісто Сир і тітка Белла

Де: вул. Верхній Вал, 24

Італійський острівець затишку. Аромати піци, милий інтер’єр, чудова музика, ну що може бути краще? Різноманітний вибір піц від чотири сири до “кальцоне піканте”, пасти на будь-який смак та брускети. Ви теж уявили аромат ніжного тіста через екран? Відчуйте себе в осінньому Римі через музику, атмосферу та усміхнених працівників, але краще, бо ми в Києві. Чудове місце для затишних посиденьок з друзями. Зверніть увагу на піцу – Чедер. Нехай це буде, як знак від долі, якщо ви не зможете обрати серед всього чудового меню щось одне!

GLEK

Де: вул. Велика Житомирська, 6

Сучасна київська їжа. Тут можна з’їсти справжню київську котлету та інші страви на київський лад. Наприклад, смачні київброди або київський торт. Це місце справжнє занурення в гастро-серце столиці. Сюди треба обов’язково приходити з друзями, які не мешкають в Києві. А як щодо київського сидру? Тут розкішне барне меню, тож іноді в закладі проводять дегустацію вин. Але ми сюди ідемо за осінньою атмосферою, тому дуже радимо позицію «пряний осінній чай» та київський сирник. Слідкуйте на сайті закладу за календарем подій, бо тут часто проходять фермерські вечері та інші заходи.

Simona

Де: вул. Січових Стрільців, 11

Ще один ресторан італійської кухні, до речі близька родичка тітці Беллі – Сімона. Вишуканий інтер’єр у королівсько-синіх відтінках та ніжні комини, це ж найголовніша атрибутика для осіннього вечора! Скуштуйте тут лазанью з телятиною, соусом бешамель та моцарелою та отримайте максимум смакового задоволення. Також тут бувають вечори живої музики, тож тут можна отримати незабутні спогади. Привітні працівники допоможуть обрати вино та піцу, аби зробити день ще краще.

Кожен заклад створений з любов’ю і готовий її дарувати відвідувачам через смачну їжу. Обирайте місце до вашої душі та вперед за осіннім настроєм! Після того, як вивчите ресторани Києва мерщій вивчати їх у французькій столиці. Гарної осені та смачного!

Софія Осіння