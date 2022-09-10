Смачний Париж: куди обов’язково варто заглянути туристу

Збираєтеся у подорож до Парижу та бажаєте відвідати відомі та історичні заклади, проте й гадки не маєте які саме? Тоді ця стаття точно допоможе вам із вибором!

Arpège

Надзвичайно відомий французький тризірковий мішленівський ресторан у Парижі, шеф-кухарем якого є Ален Пассар. Вже у перший рік існування новий ресторан отримав першу зірку від гіда Мішлен, а незабаром і другу. Arpège посідав 16 місце серед 50 найкращих ресторанів світу за версією британського журналу «Restaurant» в 2012 році та 8 місце в 2018 році. Вже 1996 року ресторан став тризірковим. Якщо ви вегетаріанець/веган, то спогади про їжу у цьому закладі назавжди залишаться у вашому сердечку.

Адреса: 84 Rue de Varenne.

La Coupole

Ресторан “Купол” відкрили однієї зими 1927 року й ця подія відразу стала настільки відомою, що туди хотіли потрапити усі! Підлога з мозаїки, великі скляні світильники на стелі, від яких важко відвести погляд, елегантні вішаки для капелюхів, обшивка з лимонного дерева й тощо. Кожну колону розмальовано популярними художниками такими як Матісс, Шагал та ін. Саме завдяки цим фрескам стовпи пізніше навіть занесли до списку історичних пам’яток!

Це культове місце завжди відвідували митці та літератори. Відомо, що саме сюди Альбер Камю прибув для вечірки з нагоди присудження Нобелівської премії з літератури. Щодо місцевої кухні, то надзвичайно цінується така страва як ягня під соусом каррі, також відомо, що за кількістю поставок устриць в Парижі “Купол” займає головні позиції.

Ціни у ресторані середні, це ідеальне місце для святкування дня народження або ж якоїсь пам’ятної дати. Аби потрапити сюди, варто замовити столик заздалегідь.

Адреса: 102 Bd du Montparnasse.

Le Petit Bouillon Pharamond

Заклад “Le Petit Bouillon Pharamond” відомий своєю швидкою та дуже смачною їжею. Інтер’єр цього місця дійсно вражає своїм дорогим декором, а ще більше вражають низькі ціни (в порівнянні з іншими закладами Парижу). Крім того, ресторан вважається історичною пам’яткою.

Адреса: 24 Rue de la Grande Truanderie.

Le Grand Vefour

Якщо ви бажаєте скуштувати справжні французькі делікатеси в паризькому автентичному інтер’єрі XVIII ст., то ви просто повинні відвідати ресторан “Le Grand Vefour”. Це найкраще місце для зустрічі гурманів паризького політичного, мистецького та літературного суспільства вже понад 200 років.

Заклад є власником 2-х зірок Мішлен та знаходиться на Beaujolais 17 поруч із садом Пале Рояль. Це найстаріший ресторан у Парижі, відвідувачами якого були Наполеон і Жозефін, Віктор Гюго і Колетт. Кожна страва є шедевром у цьому історичному ресторані з видом на сади Пале-Рояль. Там ви зможете скуштувати омар із Бретані, приправлений зеленим яблучним соком або ж рибу тюрбо на грилі з артишоками, змащеною настоянкою шавлії та ананасу.

У ресторані надзвичайно ефектне оздоблення із позолотою, декоративним розписним орнаментом та фресками, які можна розглядати годинами, насолоджуючись вишуканими стравами.

Адреса: 17 Rue de Beaujolais.

Angelina

Впродовж поїздки до Парижу вам обов’язково варто заглянути до кафе “Angelina” заради легендарного гарячого шоколаду під назвою “Африканець”(L’Africain) і відомий на весь Париж Монблан (Mont-Blanc)! Історія цього неймовірного кафе починається у 1903 році, коли австрійський кондитер Антон Пумпельмаєр вирішив заснувати заклад “Angelina” у самому центрі Парижа, названого на честь його невістки. Саме завдяки майстерності й досвіду Румпельмаєра з випічкою кафе швидко стало місцем, яке потрапило до еліти.

У знаменитій чайній збиралися Пруст, Коко Шанель і найкращі французькі модельєри. Елегантний і вишуканий декор є роботою архітектора Едуарда-Жана Нірмана. Автентичний дух 1900-х років зберігається у великій кількості ліпнини, карнизів, скошених дзеркал, а також картин Вінсента Лоранта-Хайльбронна.

Після відвідування Лувру чи, наприклад, фотовиставки в Jeu de Paume, це кафе стане ідеальним місцем для відпочинку!

Адреса: 226 Rue de Rivoli.

Кафе de Flore

Кафе, яке зобов’язаний відвідати кожен турист аби спробувати найвідоміший символічний гарячий шоколад Le Flore за 7 євро. Саме це кафе вже понад 130 років являється епіцентром інтелектуального та мистецького життя Парижу, яке зібрало разом молодих митців, мислителів та любителів джазу. Отже, це кафе відкрилося у 1877 році, а назву отримало від статуї богині Флори, яка знаходиться на іншій стороні бульвару. Щодо інтер’єру кафе, то воно майже не змінювалося з часів Другої світової війни, тому що саме завдяки “старим стінам” можна повністю відчути французьку атмосферу закладу.

Кафе відоме тим, що саме там проходили знамениті «Паризькі вечори» Гійома Аполінера. Пізніше там почали збиратися ультраправі монархісти із «Аксьон франсез», а згодом «Флору» облюбували й ліваки, котрі перемістилися сюди із сусіднього кафе «Два маго», оскільки тут панувала більш ліберальна атмосфера. Поступово кафе стало особливим місцем зустрічі для письменників, акторів, художників, сценаристів й музикантів.

До речі, за часів Другої світової війни «Флора» неабияк славилося тим, що незважаючи на загальний дефіцит продуктів, в його меню завжди були свіжі яйця. Сьогодні у кафе є особливий розділ у меню із різноманітними стравами із яєць.

Адреса: 172 Bd Saint-Germain.

Прекрасне місто Париж надзвичайно багате на смачні заклади, після яких ваші смакові рецептори будуть у шоковому стані, а любителі естетики відкриють для себе цілком новий світ! Шість вищезгаданих закладів складають дуже маленьку частину від усіх в Парижі, проте, на мою думку, вони найкращі. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам із вибором де провести атмосферний вечір й разом із тим насолодитися їжею.

Анжела Лазарук