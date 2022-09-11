Тікток-мапа: «таємні» місця Києва для гарного відпочинку

Як чудово бути туристом в Києві. Вперше бачити переповнений барами і затишними ресторанами Хрещатик, вперше потрапити на Труханів острів через парковий міст та вперше скоштувати київську перепічку. Але що робити звичайним киянам, які щовихідних для відпочинку обирають один і той же маршрут «Золоті ворота-Хрещатик»?

Де краще за все шукати відповідь на запитання “Куди піти у вихідний?” Правильно, в блогах інших киян. Місця, які показують блогери в тіктоці, зазвичай не занесені в топ-5 місць столиці України, і скоріш за все, Ви навіть не чули про них. Навіть після тривалих років життя в столиці. Ці місця отримали назву «таємні». І такий статус дуже приваблює будь-якого користувача соцмереж. Невеличкі відео, які знімають, монтують і викладають жителі Києва, в яких вони розповідають про місце загалом, про атмосферу і особливості, та зазначають адресу закладу, дуже цікавлять глядачів і, чесно, нема кращої реклами, ніж порада іншої людини. Для Вашої зручності, ось ті самі цікаві і маловідомі місця.

«Victoria Museum» – вінтажний бал на Арсенальній

Почнемо з культурного відпочинку, а саме з естетичного «таємного» боку столиці. Музей «Victoria» надає можливість познайомитись з модою і образами вікторіанської епохи.

Сам музей зовсім молодий – його відкрила колекціонерка Вікторія Лисенко в 2017 році. З того часу, музей досягнув значних висот в музейній справі.

Також, окрім можливості споглядати диво вінтажного одягу, в цьому музеї можна навіть примірити деякі аксесуари, які були популярні наприкінці 19 сторіччя – а саме, вишукані капелюхи.

Адреса: Бутишів провулок, 23.

Музей-майстерня Зноби-Голембієвських – місце мистецтва в житловому кварталі

Музеї – це завжди чудово. Атмосфера роздумів і творчого духу так і чіпляє, але що можна сказати, коли музей – ще й майстерня засновників? Можна сказати, що відвідувачі будуть вражені таким видовищем. Саме таку атмосферу має музей-майстерня Зноби-Голембієвських.

Сам музей зовні не відрізняється від звичайного житлового будинку і потрібно постаратись, щоб не заблукати серед вулиць. Але всередині це дійсно парк неймовірної майстерності і тендітності скульптур. Це місце неповторного, творчого затишку точно не залишить вас без приємних вражень.

Адреса: вулиця Ігоря Врановицького, 2В

«Планета Метеликів» на ВДНГ

Метелики – це дивовижні комахи, кольорові та яскраві. Моменти в житті, коли в теплу погоду на ніс чи на голову сідали метелики сприймаються як кадри з якогось безтурботного романтичного фільму. І саме для таких емоцій створено цю ферму метеликів, де можна буквально доторкнутись до них пальцями. Обстановка у вигляді тропічних рослин додає відчуття літньої атмосфери навіть в сірі будні київської осені.

Також, в цьому місці можна завести собі незвичайного вихованця – метелика.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1, ВДНГ, павільон 11-А

Замок Барона Штейнгеля

Замок Барона Штейнгеля було побудовано на початку 19-го сторіччя і в наші дні він все ще вражає своєю атмосферою казкових замків, високих титулів, суворого етикету та особливостями готичного стилю будівель і архітектурних орнаментів.

Це місце так і змушує дивитись на все, що відбувається навколо, з погляду вишуканого естета, який щоранку ходить на бранч, а щоночі повертається до своєї повної багатствами і дорогими речами спальні.

Таких замків насправді багато в Києві. І полювати за ними варто десь поблизу Бульварно-Кудрявської вулиці.

Адреса: вулиця Бульварно-Кудрявська, 27

Езотеричний магазин «Саттва» – місце позитивної енергетики

Взагалі, столиця України славиться величезною кількістю достатньо специфічних крамниць. І в самому центрі розташовано чимало езотеричних магазинів, але Вам точно варто звернути увагу на цей невеличкий магазин, який надійно заховався серед кав’ярень і перукарень Контрактової Площі.

Ця крамниця має два невеликих зали, в яких є все, що ви тільки уявляли про містичних і «сильних енергетикою» людей – від каменів, які кладуть собі до гаманця на удачу міські підлітки, до великих фігур Будди, яких так полюбляють у всьому світі. Сам магазин прикрашений рослинами і килимами, а у повітрі панує аромат індійських пахощів.

Адреса: вулиця Межигірська, 3/7

«Chaguan» – місце для ідеального чаювання

Навіть після звичайної прогулянки бульварами Києва Ви побачите, що то тут, то там приховані неймовірної краси місця, які так і манять трохи відпочити.

Chaguan – чайна, в яку хочеться повертатись після кожної подорожі Києвом. Тут можна чаювати цілий день. Тут подають чай за традиціями церемонії Гунфу Ча. Побувати на китайській чайній церемонії і скуштувати надзвичайно м’який і ароматний напій зі спеціального приладдя чаоу – це дуже цікавий досвід. Після цього дивишся на Київ, як на місто чудес, місто багатьох культур і традицій.

Сама чайна має простір у вигляді невеличких терасок зі сходинками наверх, де можна спокійно пити чай і споглядати природу навколо.

Адреса: вулиця Верхній Вал, 62В

«Лиса Гора» – відьомський бар

Бар, в якому все – від одягу персоналу й інтер’єру до страв і їх манери їх подачі, – представлено в стилі міфічного персонажа українського фольклору – відьми. На відміну від інших культур навіть слов’янського кола, українці відьом люблять і шанують, а їх дар в українських оповіданнях подається далеко не як результат темних сил.

Але не варто виключати те, що естетика цих міфічних персонажів українського народу доволі похмура і темна, і саме в такій манері розроблено дизайн і меню київського закладу «Лиса Гора». Навіть сама назва натякає нам на це місце, де, як кажуть, і досі відбуваються відьомські шабаші.

Саме місце дуже атмосферне, а вечеря в ньому сприймається таємним і містичним дійством. Нікому не кажіть про це чарівне місце… Адже воно таємне. Ну хіба найближчим друзям і добрим знайомим. А вже вони розкажуть своїм.

Адреса: вулиця Бульварно-Кудрявська, 9

«Тісто, сир та Тітка Белла» – справжня італійська піца в українському ресторані

А це, як називають кияни, маленька Італія в серці Києва. Піцерія прикрашена в найкращих традиціях Неаполя, а на відкритій терасі закладу над відвідувачами нависає багато різнокольорових яскравих парасольок, що створює неймовірну атмосферу якогось іншого, вічно сонячного світу. Сам ресторан італійської кухні має не тільки аутентичне оформлення, а й надзвичайно смачні страви та найбільшу в Україні хлібопічку. Неповторні враження в цьому місці вам гарантовані.

Адреса: вулиця Верхній Вал, 24

В Києві велика кількість мало кому відомих, але дуже атмосферних і цікавих місць. І головна їх реклама – це люди, які по-новому для себе відкривають місто, до якого вони повністю звикли, і діляться своїми знахідками в інтернеті.

Гуляйте вулицями Києва, і будьте впевнені, що ви точно знайдете якусь затишну кав’ярню чи місце чарівної краси.

Головне, будьте в безпеці і не забувайте смачно їсти під час своїх вільних мандрівок!

Анна Мовенко