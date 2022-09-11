Тікток-мапа: «таємні» місця Києва для гарного відпочинку

Як чудово бути туристом в Києві. Вперше бачити переповнений барами і затишними ресторанами Хрещатик, вперше потрапити на Труханів острів через парковий міст та вперше скоштувати київську перепічку. Але що робити звичайним киянам, які щовихідних для відпочинку обирають один і той же маршрут «Золоті ворота-Хрещатик»?
Де краще за все шукати відповідь на запитання “Куди піти у вихідний?” Правильно, в блогах інших киян. Місця, які показують блогери в тіктоці, зазвичай не занесені в топ-5 місць столиці України, і скоріш за все, Ви навіть не чули про них. Навіть після тривалих років життя в столиці. Ці місця отримали назву «таємні». І такий статус дуже приваблює будь-якого користувача соцмереж. Невеличкі відео, які знімають, монтують і викладають жителі Києва, в яких вони розповідають про місце загалом, про атмосферу і особливості, та зазначають адресу закладу, дуже цікавлять глядачів і, чесно, нема кращої реклами, ніж порада іншої людини. Для Вашої зручності, ось ті самі цікаві і маловідомі місця.
«Victoria Museum» – вінтажний бал на Арсенальній
Почнемо з культурного відпочинку, а саме з естетичного «таємного» боку столиці. Музей «Victoria» надає можливість познайомитись з модою і образами вікторіанської епохи.
Сам музей зовсім молодий – його відкрила колекціонерка Вікторія Лисенко в 2017 році. З того часу, музей досягнув значних висот в музейній справі.
Також, окрім можливості споглядати диво вінтажного одягу, в цьому музеї можна навіть примірити деякі аксесуари, які були популярні наприкінці 19 сторіччя – а саме, вишукані капелюхи.
Адреса: Бутишів провулок, 23.
Музей-майстерня Зноби-Голембієвських – місце мистецтва в житловому кварталі
Музеї – це завжди чудово. Атмосфера роздумів і творчого духу так і чіпляє, але що можна сказати, коли музей – ще й майстерня засновників? Можна сказати, що відвідувачі будуть вражені таким видовищем. Саме таку атмосферу має музей-майстерня Зноби-Голембієвських.
Сам музей зовні не відрізняється від звичайного житлового будинку і потрібно постаратись, щоб не заблукати серед вулиць. Але всередині це дійсно парк неймовірної майстерності і тендітності скульптур. Це місце неповторного, творчого затишку точно не залишить вас без приємних вражень.
Адреса: вулиця Ігоря Врановицького, 2В
«Планета Метеликів» на ВДНГ
Метелики – це дивовижні комахи, кольорові та яскраві. Моменти в житті, коли в теплу погоду на ніс чи на голову сідали метелики сприймаються як кадри з якогось безтурботного романтичного фільму. І саме для таких емоцій створено цю ферму метеликів, де можна буквально доторкнутись до них пальцями. Обстановка у вигляді тропічних рослин додає відчуття літньої атмосфери навіть в сірі будні київської осені.
Також, в цьому місці можна завести собі незвичайного вихованця – метелика.
Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1, ВДНГ, павільон 11-А
Замок Барона Штейнгеля
Замок Барона Штейнгеля було побудовано на початку 19-го сторіччя і в наші дні він все ще вражає своєю атмосферою казкових замків, високих титулів, суворого етикету та особливостями готичного стилю будівель і архітектурних орнаментів.
Це місце так і змушує дивитись на все, що відбувається навколо, з погляду вишуканого естета, який щоранку ходить на бранч, а щоночі повертається до своєї повної багатствами і дорогими речами спальні.
Таких замків насправді багато в Києві. І полювати за ними варто десь поблизу Бульварно-Кудрявської вулиці.
Адреса: вулиця Бульварно-Кудрявська, 27
Езотеричний магазин «Саттва» – місце позитивної енергетики
Взагалі, столиця України славиться величезною кількістю достатньо специфічних крамниць. І в самому центрі розташовано чимало езотеричних магазинів, але Вам точно варто звернути увагу на цей невеличкий магазин, який надійно заховався серед кав’ярень і перукарень Контрактової Площі.
Ця крамниця має два невеликих зали, в яких є все, що ви тільки уявляли про містичних і «сильних енергетикою» людей – від каменів, які кладуть собі до гаманця на удачу міські підлітки, до великих фігур Будди, яких так полюбляють у всьому світі. Сам магазин прикрашений рослинами і килимами, а у повітрі панує аромат індійських пахощів.
Адреса: вулиця Межигірська, 3/7
«Chaguan» – місце для ідеального чаювання
Навіть після звичайної прогулянки бульварами Києва Ви побачите, що то тут, то там приховані неймовірної краси місця, які так і манять трохи відпочити.
Chaguan – чайна, в яку хочеться повертатись після кожної подорожі Києвом. Тут можна чаювати цілий день. Тут подають чай за традиціями церемонії Гунфу Ча. Побувати на китайській чайній церемонії і скуштувати надзвичайно м’який і ароматний напій зі спеціального приладдя чаоу – це дуже цікавий досвід. Після цього дивишся на Київ, як на місто чудес, місто багатьох культур і традицій.
Сама чайна має простір у вигляді невеличких терасок зі сходинками наверх, де можна спокійно пити чай і споглядати природу навколо.
Адреса: вулиця Верхній Вал, 62В
«Лиса Гора» – відьомський бар
Бар, в якому все – від одягу персоналу й інтер’єру до страв і їх манери їх подачі, – представлено в стилі міфічного персонажа українського фольклору – відьми. На відміну від інших культур навіть слов’янського кола, українці відьом люблять і шанують, а їх дар в українських оповіданнях подається далеко не як результат темних сил.
Але не варто виключати те, що естетика цих міфічних персонажів українського народу доволі похмура і темна, і саме в такій манері розроблено дизайн і меню київського закладу «Лиса Гора». Навіть сама назва натякає нам на це місце, де, як кажуть, і досі відбуваються відьомські шабаші.
Саме місце дуже атмосферне, а вечеря в ньому сприймається таємним і містичним дійством. Нікому не кажіть про це чарівне місце… Адже воно таємне. Ну хіба найближчим друзям і добрим знайомим. А вже вони розкажуть своїм.
Адреса: вулиця Бульварно-Кудрявська, 9
«Тісто, сир та Тітка Белла» – справжня італійська піца в українському ресторані
А це, як називають кияни, маленька Італія в серці Києва. Піцерія прикрашена в найкращих традиціях Неаполя, а на відкритій терасі закладу над відвідувачами нависає багато різнокольорових яскравих парасольок, що створює неймовірну атмосферу якогось іншого, вічно сонячного світу. Сам ресторан італійської кухні має не тільки аутентичне оформлення, а й надзвичайно смачні страви та найбільшу в Україні хлібопічку. Неповторні враження в цьому місці вам гарантовані.
Адреса: вулиця Верхній Вал, 24
В Києві велика кількість мало кому відомих, але дуже атмосферних і цікавих місць. І головна їх реклама – це люди, які по-новому для себе відкривають місто, до якого вони повністю звикли, і діляться своїми знахідками в інтернеті.
Гуляйте вулицями Києва, і будьте впевнені, що ви точно знайдете якусь затишну кав’ярню чи місце чарівної краси.
Головне, будьте в безпеці і не забувайте смачно їсти під час своїх вільних мандрівок!
Анна Мовенко