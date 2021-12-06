Топ місця для гурмана-мандрівника в Україні

Кожна країна має свої національні страви, які є особливими та незвичайними для туристів. Люди їдуть закордон не тільки щоб ознайомитись з краєвидами та культурою держави, а й за для того, щоб скуштувати щось зовсім нове та унікальне.

Чи можливо не виїжджаючи закордон вразити свої рецептори смаку чимось особливим? Ми можемо з впевненістю сказати, що наша країна багата на різноманітні ферми, де є змога не лише стати учасником екскурсії, а й дегустатором.

Равликова ферма “Jiffy”

На площині 4 га Київської області, с. Горбовичі розміщений фермерський комплекс для розведення равликів із сучасною інфраструктурою та панорамним кафе.

Равливченко – так називають власника та засновника ферми, який з радістю проведе вам екскурсію (за попереднім записом) і стане під час неї справжньою “равликовою вікіпедією”. Равлики цікаві самі по собі у природі, а також відомі корисними поживними властивостями.

Після прогулянки фермою у вас з’явиться можливість скуштувати різноманітні страви з додаванням равликового філе, заклад можна відвідати без попереднього запису та екскурсії

Фаршировані равлики, канапе з перлинною ікрою, бургери з равликовою котлетою, закуски з філе равликів в соусі – такі позиції ви знайдете в меню закладу. Туди неодноразово повертаються гості, щоб знову поласувати таким делікатесом. Якщо ви залишились зацікавлені цим смаком, можете на місці придбати собі вже готові, але заморожені страви.

Ціни: фаршировані равлики – 210-260 грн за порцію(12 штук); закуска з равликового філе – 180 грн; жульєн з равликів – 160 грн; бургер -160 грн; маринована ікра равликів з грінками – 400 грн.

Режим роботи: щодня з вівторка по п’ятницю 12:00 до 20:00, понеділок вихідний.

Ресторан “China Hi”

Китайська кухня є доволі різноманітною, специфічною та на погляд європейців гармонією несумісного або зовсім неїстівного. Те що в нас може не вкладатись в голові, китайці вживають у повсякденному житті.

З 2016 року з’явився ресторан “China Hi” аби познайомити жителів Києва з особливою кухнею, тоді він став чимось вибуховим, на початку більшість приходило туди заради смажених цвіркунів та личинок зофобас у кунжуті.

Сьогодні заклад має доволі широке меню з морепродуктів, супів, локшини, традиційного м’яса, страв птиці, тофу, китайських десертів та ін. Незвичайно, сучасно, смачно та різноманітно, кожний знайде для себе щось перекусити, від простого до зовсім нового та нетрадиційного.

Ціни: закуски та салати – 80-240 грн; страви із тофу – 150-210 грн; локшина, рис або страви з тіста – 95-305 грн; супи – 145-270 грн; десерти – 120-310 грн; морепродукти – 240-255 грн.

Режим роботи: щодня з 12:00-23:00.

Ферма “Зелений гай”

Українські делікатеси ніхто не скасовував, тому у селі Нижнє Селище, Хустського району, фермер та його дружина заснували екоферму із виробництвом м’ясної, сирної, грибної та фруктової продукції.

Природа Карпат як ні де чиста, тому й продукти стовідсотково натуральні, без жодної краплі консервантів. Замовити її можна в будь-яку точку України, або завітати у гості та ознайомитись із процесом виробництва. Виготовлення сиру на фермі «Зелений гай» забезпечують двадцять кіз альпійських порід, три корови. М’ясною продукцією – приблизно сорок свиней мішаної породи.

Ціни та продукція: ковбаси різного виду – від 110 до 220 грн; помазанка зі шкварок – 42 грн; паштет печінковий – 140 грн; козячий зрілий сир – 60 грн; грибна аджика – 130 грн.

Устрична ферма “Скіфії”

Якщо ви фанат свіжих устриць або тільки плануєте спробувати їх на смак, то перша в Україні устрична ферма “Скіфії” допоможе з цим. Ви зможете обрати молюска з різних країн, скуштувати плов з мідій, суп з устриць та багато інших страв приготовлених на відкритому вогні.

Відпочинок та розваги, інформаційні екскурсії, гастрономічні враження – саме це ви зможете отримати завітавши до Миколаївської області, Березанського району, с. Українка.

Цікаво знати, що компанія проводить устричну освітню програму “Устричний Університет”, де в рамках тренінгів, майстер-класів, лекцій ближче знайомить із цим делікатесом.

Ціни: устриці (ціна за штуку) – 30-60 грн; порція мідій – 70 грн; вершковий суп з устриць -100 грн; рапани – 170 грн; креветки 50-150 грн.

Режим роботи: щодня без перерв та вихідних із 10:00 до 20:00.

Ферма “Бабині кози”

Сир з блакитною пліснявою, висушений сир із васабі або аджикою, фета з в’яленими томатами, шеврет горіховий та безліч інших крафтових сирів виготовляють на фермі під Києвом.

На локації вас ознайомлять з історією створення господарства, познайомлять з їх білосніжними кізоньками та покажуть чим годують як утримують та доять худобу. Ну і звичайно – дегустація сирів з бокалом червоного вина.

Ціни та продукція: фета з козячого молока – 80 грн; твердий сир – 150 грн: сушений сир – 80 грн; сир з пліснявою – 86 грн;

Отож, зробіть свій вікенд ще яскравішим шляхом отримання гастрономічних вражень. Та нехай вам щастить!

Анастасія Можар