Неймовірні місця Чилі, або Як зробити подорож незабутньою?

Чилі – держава у Південній Америці, розташована між Тихим океаном та Андами – однією з найдовших гірських систем. Столиця Чилі, Сантьяго, як і вся унітарна держава цілком, славиться неймовірними краєвидами та пам’ятками. Розберімось, куди можна сходити, якщо ви вирішили відвідати Чилі!

Вирішіть, коли краще їхати

По-перше, перш ніж вирушити до Чилі, потрібно визначитися з порою року та власними бажаннями. Пори року в Чилі можна назвати протилежними звичним: взимку там панує літо і навпаки.

Найкращим періодом для візиту вважається період з листопада по березень, тому що погода тепла, опадів небагато, а природа все ще дуже красива та розкішна.

Але, звісно, ​​кожна пора року по-своєму дивна та неповторна, тому, перш за все, спирайтеся на власний смак!

Відвідайте найбільший басейн у світі

Якщо ви вже зі всім визначилися та прибули на місце, то обов’язково відвідайте Сан-Альфонсо-дель-Мар – приватний курорт в Чилі, що знаходиться в 100 кілометрах на захід від Сантьяго – столиці. Цей курорт відомий найбільшим на Землі плавальним басейном, який займає площу у 8 гектарів.

Будь-який охочий може орендувати катамаран або яхту. І, попри те, що вода для басейну забирається з Тихого океану, вона не солона і настільки прозора, що дно видно у будь-якій точці!

У курортній зоні Сан-Альфонсо-дель-Мар, крім басейну, знаходиться центр розваг з ресторанами, джакузі-барами, кінотеатрами та фітнес-залами. Можна відвідати розташований неподалік величезний акваріум, висота якого – 25 метрів.

Це буде незабутнім днем для вашої пам’яті – як особистої, так і в телефоні: зробіть багато фотографій, насолодіться теплою водою та захватними краєвидами!

Подивіться на столицю з висоти

Гран Торре Сантьяго – це 64-поверховий хмарочос у Сантьяго, Чилі, найвищий у Латинській Америці. Це чудове місце, де перед вами відкриється панорама на місто. А особливо буде красиво, якщо ви прийдете туди ввечері!

Також у вежі розташований центр Costanera, до комплексу якого входить найбільший торговий центр у Південній Америці.

На верхніх поверхах розташований оглядовий майданчик, який відкриває 360-градусний огляд Сантьяго та його пам’яток.

Продегустуйте вина Центральної Долини Чилі

Центральна Долина – один зі світових лідерів за обсягами вина, що виробляється, а також найстаріший виноробний регіон у Чилі. Його довжина – близько 400 кілометрів – від Сантьяго на півночі до Долини Мауле на півдні.

Тут створені оптимальні умови для дозрівання таких сортів як Шардоне, Каберне Совіньйон та Карменер. Походження із Центральної долини – це свого роду марка найвищої якості.

У Центральній Долині виділяються чотири великі субрегіони – Майпо (Valle del Maipo), Рапель (Vall del Rapel), Куріко (Valle de Curico) і Мауле (Valle del Maule).

Долина Майпо (Valle del Maipo) – колиска якісного виноробства Чилі, де вже з середини ХІХ століття працювали французькі фахівці. Тут знаходять одне з найкращих своїх чилійських втілень каберне совіньйон, мерло та карменер.

Клімат винятково сприятливий – тепле, але не спекотне літо, тривала осінь, м’яка зима та весна без заморозків.

Клімат Рапель помірний, з трохи частішими опадами. Серед сортів на перших ролях білі совіньйон блан і шардоне, а також мерло, один з найкращих у Чилі.

Долина Куріко отримала свою назву завдяки невеликому містечку за 200 кілометрів на південь від Сантьяго. На схилах пологих пагорбів переважають білі сорти – шардоне, совіньйон блан, рислінг та гевюрцтрамінер. Серед червоних особливо добре проявляють себе мерло та мальбек.

Мауле – найпівденніша і прохолодна частина Центральної долини. Ще років 20 тому субрегіон був відомий простими столовими винами, а тепер, завдяки перенесенню виноградників на гранітні та вулканічні ґрунти, тут виробляють чудові червоні вина, яскравим прикладом яких є вина Gillmore Estate з району Loncomilla, особливо унікальне Cobre.

Якщо ви цінитель смачного вина і хочете спробувати щось нове та унікальне, то обов’язково відвідайте це місце!

У Чилі дуже багато цікавих місць, в які можна поїхати та отримати задоволення. Не забудьте скласти список справ перед поїздкою та здійснити якнайбільше планів!

Подорожуйте і будьте здорові!

Анна Джелалі