Вивчати місто цікаво не тільки за визначними місцями, а й за маленькими двориками і кав’ярнями. Бурхливе життя столиці неймовірне, але зазирнімо в середину затишних вуличок Києва і відвідаймо 5 книжкових кав’ярень.

Моя Книжкова Полиця

Де: вул. Пушкінська, 7

Найближче метро: Золоті Ворота; Театральна

Тяжко пройти повз цього закладу, бо яскраві сині двері одразу привертають увагу. «Моя книжкова полиця» – це маленький заклад з чудовою атмосферою, яку створюють великі вікна та книжкові полиці під стелю.

Тут ви можете купити собі смаколик та випити запашний чай, почитати або придбати книжку, а також просто зустрітись з друзями та спокійно посидіти.

В Києві є ще одна «Моя книжкова полиця». Друга знаходиться за адресою вулиця Срібнокільська, 1А (метро Позняки), саме тут проходять зустрічі книжкового клубу кав’ярні, про розклад яких ви можете почитати в їхньому Instagram.

Палітурка – Кава та Книжки

Де: вул. Хрещатик, 46А

Найближче метро: Площа Льва Толстого; Хрещатик

Складніше знайти, аніж попередню кав’ярню, хоч це і центр міста, але воно того варте! Після того як ви знаходите потрібний вам дворик, ви потрапляєте в кав’ярню у фантастичному стилі лофт. Це чудове місце для роботи, читання та настільних ігор з друзями. Вас приємно вразить великий асортимент напоїв та десертів, тут точно кожен знайде щось на свій смак.

Крута фішка цього закладу полягає в буккросингу. Що це означає? Якщо у вас є книга, яку ви прочитали й не проти обміняти на іншу, то вам сюди!

Якщо ви не хочете брати якийсь інший посібник, але свій би віддали, то в Палітурці є варіант отримати класичну каву за книгу. Приємна музика в закладі додає комфорту від перебування всередині.

Сяйво Книги

Де: вул. Велика Васильківська, 6

Найближче метро: Площа Льва Толстого

Дуже гарний двох поверховий заклад, який заснований ще в 1944 році і це є найстарша книгарня міста. Тут відбувається дуже багато книжкових зустрічей, презентацій та інших тематичних подій, тому якщо вас цікавлять подібні івенти, то обов’язково загляніть в Instagram книгарні аби дізнатися анонси.

Отож уявляєте яка неймовірна історична атмосфера панує в закладі? Великий асортимент книг, смачна кава та чудові працівники, що може бути краще?

Також тут можна легенько перекусити і бігти далі вивчати місто, бо знаходиться в самому серці столиці!

Буфет Театральний або На Станіславського

Де: вул. Станіславського, 3

Найближче метро: Майдан Незалежності

Це більше ніж просто кав’ярня – це міні музей! Одразу з входу ви розумієте, що потрапляєте в казкове вінтажне приміщення! Тут можна нескінченно розглядати декор, книги на полицях, до речі багато цікавеньких екземплярів та букіністики, та квіти.

Милі працівники завжди допоможуть у виборі смаколика. Обов’язково спробуйте червоний чай, бо його подають в чайничку зі свічкою і це просто чарівно! Не дивлячись на невеличкий простір відвідувачі не заважають один одному, шляхом легесенької музики, яка не відвертає, а просто створює легенький шум.

Впевнені, що вам не захочеться йти з цієї кав’ярні й ви обов’язково станете постійним клієнтом.

Zakapelok. Books & Coffee

Де: вул. Верхній Вал, 62

Найближче метро: Контрактова Площа

Перемістимося на історичний Поділ. Назва цього закладу говорить сама за себе, бо це справжній книжковий закуток. Яскраві жовті стіни, великі книжкові полиці з кольоровими корінцями книг і різні цікаві елементи, які додають затишок.

Попити арахісового какао та з’їсти шматочок вафельного тортика? Легко! Почитати книгу, пограти в шахи або посидіти на якийсь презентації? Звичайно так! Усміхнені працівники закладу роблять атмосферу дому в кав’ярні. Тож це справжній райський закапелок для книголюбів.

Звичайно, тут теж можна придбати книжечку, можливо, навіть щось рідкісне. Так чи так ви підете звідси сповнені позитиву і натхнення!

Кожен заклад має особливу атмосферу і тому ми радимо обирати на свій смак, який вам відвідати, але краще сходити у всі, і самостійно обрати фаворита!

А можливо, Ви знайдете своє місце спокою, яке привабить до себе чимось особливим.

Бажаємо смачної кави та цікавих книжок!