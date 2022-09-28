Зовсім інший Єгипет – Марса-Алам запрошує туристів

Нова зірка єгипетського туризму, яка точно не залишить вас байдужими. Рибальське село Марса-Алам має всі шанси вже найближчим часом гордо носити звання висококласного міжнародного курорту — будівництво шикарних і нових готелів тут триває повним ходом, берегова лінія простяглася аж на 70 кілометрів.

Курорт почав розвиватися 15 років тому, тому він вважається зовсім новим туристичним напрямком. Він розташований за триста кілометрів на південь від Хургади, так само на узбережжі Червоного моря. Головна перевага курорту – це ще незаймана природа. Найкрасивіші коралові рифи, різноманітна морська флора та фауна, серед якої величезні черепахи, морські корови, скати, дельфіни, рифові акули та інша живність.

Як дістатися

У готелі Марса-Алама можна потрапити двома способами. Перший, найпоширеніший – прилетіти до Хургади, і звідти за 2,5-4 години їхати таксі чи автобусом до потрібного готелю. Другий – зручніший, але рідше зустрічається тому що виліт здійснюється безпосередньо з вашого міста відразу в міжнародний аеропорт Марса-Алам. Однак таких рейсів зовсім небагато і зазвичай вони виконуються лише у високий сезон (з березня по травень і з вересня до листопада), тому що курорт ще мало відомий світовому ринку.

Особливості клімату та погоди

Марса-Алам найпівденніший серед червономорських курортів Єгипту, тому температура тут зазвичай вища на 2-3 градуси ніж у Хургаді чи Шармі. Найневдаліший час для поїздок – це зима з грудня до лютого. Мало того, що на відкритій місцевості дмуть холодні вітри, що пронизують, температура води опускається до 21 градуса за Цельсієм, а повітря вночі охолоджується до 15-17ºС, ще іноді на узбережжі на 2-3 дні налітає «хасмін» – сухий і дуже гарячий вітер із Сахари. Вологість падає до 10%, а температура на короткий термін піднімається до 40 градусів.

Інша справа весна та осінь! У повітрі +32-34 градуси, вода прогрівається до +24-26 градусів. Сухий клімат дозволяє легко переносити спеку, а в морі можна купатися скільки завгодно.

Влітку тут традиційно спекотно: під +40 градусів, вода доходить до +29, але низька вологість дозволяє європейцеві переносити таку спеку набагато легше, ніж, наприклад, +32 у липні Анталії.

Снорклінг та дайвінг

Підводний світ Червоного моря біля Марса-Аламу дивовижний та приваблює любителів підводного плавання з усього світу. Понад 15 років на курорті працюють школи, де можна пройти навчання з інструктором та засвоїти ази дайвінгу, починаючи з нуля. У наші дні центри та школи дайвінгу відкриті практично у кожному місцевому готелі.

Для новачків зазвичай організують занурення на мальовничому рифі Malakki. Видимість тут складає до 30 метрів, а у звивистих коралових тунелях, окрім гарних риб, мешкають черепахи, скати та акули. Іншим популярним місцем для занурень вважається піщана бухта Марса Шуна. Її дно вкрито морською травою, в якій плавають великі зелені черепахи та велика кількість незвичайних рибок.

Існують також програми для досвідчених дайверів, що передбачають занурення в найцікавіших і найнезвичайніших місцях прибережної зони Марса-Алама – вдень, на світанку, в нічних умовах, а також відвідування звивистих підводних печер та гротів.

Популярним серед любителів підводного плавання стало місце Shaab Radir il Bar, яке знаходиться недалеко від берега. Це місце цікаве зустрічами із морськими черепахами. До рифу «Shaab Abu Galawa» їздять, щоб побачити катер «Тінстинг», що затонув у середині минулого століття. А бухта «Zabargad» відрізняється безліччю зелених коралів, серед яких водяться восьминоги та рідкісні риби-крокодили.

Пляжі

Більшість готелів розташовані на першій лінії, в захищених від вітру бухтах і мають власний пляж з дрібним білосніжним піском і зручним заходом в море. На просторих пляжах ви завжди знайдете малолюдне місце для спокійного відпочинку наодинці з морем.

Тому Марса-Алам також чудово підійде туристам, які вирушають до Єгипту з маленькими дітьми.

Розваги та історичні памятки Марса-Алама

Свою особливу романтику часу має знаменитий храмовий комплекс Абу-Сімбел, розташований на березі Асуанського водосховища. Храми відкриті з 6.00 до 17.00. Огляд комплексу слід почати з легендарного Великого храму з чотирма колонами перед його фасадом та храму Хатхор, який був висічений у скелі в епоху правління Рамзеса 2. Також у комплексі щодня проводять світлозвукову виставу «Звук і світло», яка озвучується однією з восьми мов залежно від того, якій мові говорить більшість глядачів.

Ваді-Хаммамат – це один з перших пунктів відвідування для будь-якого туриста. Приголомшлива та красива долина є найкоротшим шляхом з Фів до Червоного моря. Колись цією землею йшли нескінченні низки торгових караванів, зараз головний інтерес викликають наскельні малюнки та написи на каменях, аналогів яким немає. Найстаріший напис зроблено у 2321—2287 роках до нашої ери.

У глибині пустелі, за 145 км від курорту знаходиться гробниця Саяда аш-Шазлі, а зовсім недалеко чекає втомлених мандрівників величне місто Луксор. Прогулянки Аравійською пустелею на джипі, верхи на конях або верблюдах додадуть вам нових вражень та знань про природу Єгипту. А відпочити від спеки допоможуть вам тінисті оази.

Ще один чудовий маршрут для прогулянок — заповідник Ваді-Гімал, що простягається на 85 кілометрів від берега вглиб континенту. У цьому заповіднику мешкають газелі та красиві птахи. Також туристам варто приділити увагу єгипетській кухні та відвідати місцеві ресторани. Скільки гастрономічних відкриттів вони втрачають коли їдять тільки в ресторанах all inclusive…

Ви давно планували відпочинок всією сім’єю, але ніяк не наважувалися вирушити в подорож? Досить відкладати відпочинок, Марса-Алам вже готовий дарувати вам нові емоції.

Дар’я Кисличенко