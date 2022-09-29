Бюджетний гастротур столицею України: ділимося секретами

Київ — ідеальне місце для любителів гастротуризму, тут кожен знайде щось на свій смак та гаманець. Ми розповімо Вам про цікаві заклади з незвичайними та вигідними пропозиціями, де можна і посидіти смачно, і не віддати за це всі гроші світу.

Безкоштовні хінкалі кожного вівторка

Tbiliso — ресторан про справжню грузинську гостинність.

Дуже колоритний заклад грузинської кухні, де можна чудово провести осінній вечір з хорошою компанією. Тут Ви можете спробувати 10 видів хачапурі та 8 видів хінкалі. До того ж, у них діє дуже крута акція — кожного вівторка Ви можете отримати другу порції хінкалі в подарунок, при замовленні від 3 штук, тобто замовляючи, до прикладу, 10 штук, ще 10 Ви отримаєте абсолютно безкоштовно.

Окрім найпопулярніших хінкалі та хачапурі, радимо Вам спробувати баклажанові рулетики з горіховою начинкою, а також їхнє домашнє вино, яке везуть спеціально з Грузії.

В Києві є 8 закладів цієї мережі, тож обирайте для себе найзручніший варіант.

Сніданок за 1 гривню та справжня італійська піца

Mastro — італійський ресторан, історія якого розпочинається з 2013 року у Римі. Саме там італійський піцайоло українського походження, чемпіон Італії з приготування піци Андрій Злотко відкрив першу Mastro Pizza.

З 2018 справжню римську піцу можна скуштувати в Києві!

Окрім особливої піци та інших смачних італійських страв, в закладі діє дуже вигідна акція — сніданок за 1 гривню. Так, це реальність — за умови придбання будь-якого гарячого напою (ціни стартують від 45 грн), Ви можете отримати смачний сніданок. Поласувати сирниками зі сметанкою та ягідним соусом, яйцем бенедикт із шинкою або ж бельгійськими вафлями з цукіні, прошутто та персиком можна лише за 1 гривню! Привабливо, чи не так?

Акція діє з 10:00 до 12:00, кожного дня. Тож з самого ранку вирушайте на Костянтинівську 19, щоб отримати порцію смаку та гарного настрою на цілий день!

Італійська кухня з безлімітним ігристим на сніданок!

Знайомимо Вас зі ще одним атмосферним італійським закладом на Оболоні.

Buffalino — кафе-сироварня доводить, що не обов’язково їхати так далеко за справжньою італійською кухнею.

Тут Ви можете спробувати справжню піцу з дров’яної печі (від 175 до 310 грн), італійський сир з власної сироварні та м’ясні делікатеси. Цікаво, що абсолютно всі страви вони готують влосноруч: починаючи від тіста для піци та пасти, сирів і закінчуючи соусами і хлібом!

А якщо Ви завітаєте до них зранку (з 10:00 до 13:00), то при замовленні будь-якого сніданку Ви гарантовано отримаєте комплімент на вибір: ароматну каву, чорний чи зелений чай, або ж…. Безлімітне ігристе!

Радимо спробувати ніжний скрембл з креветками (218 грн), або ж шакшуку від шеф-повара (162 грн).

Для справді доброго ранку, вирушайте на Оболонь — вул. Маршала Тимошенко, 18.

Платиш за вхід — страви по собівартості

True price — ресторан, який позиціонує себе як заклад з чесними цінами, де всі позиції можна придбати за собівартістю. Затишний інтер’єр, смачні страви, подача та обслуговування теж на рівні.

Одна умова — вхід платний. На вході ви сплачуєте невелику суму. Ціна за вхід залежить від часу доби та дня тижня. Чим більший наплив клієнтів, тим вона вища. Але навіть увечері у п’ятницю або у святковий день плата за вхід до ресторану – це символічна, необтяжлива сума, яка коливається від 50 до 120 грн.

Смажені креветки за 147 грн, крильця Баффало за 49 грн, цезар за 79 грн, капучино за 33 грн. Загалом, виходить дешевше ніж в ресторанах такого ж рівня.

Формат true price — новинка для України, але спробувати точно варто!

Адреса: Русанівська набережна, 4

Тож, бажаємо Вам смачних мандрівок Києвом. Нехай Вам щастить.

Інна Ковенько