“Фрумушика – Нова”, або як відчути Бессарабський колорит

У кожній країні є маловідомі туристам місця для відпочинку, і в них є свій унікальний шарм. Саме тому ми хочемо познайомити Вас з центром етнографічного та зеленого туризму “Фрумушика-Нова”. Тут можна відчути справжню Бессарабію, побути наодинці з природою та побачити самобутню культуру різних народів.

Бессарабія — це регіон з багатою землею сільськогосподарського призначення та етнічним розмаїттям, що межує з Чорним морем, Дунаєм та ЄС. Приблизно за 200 кілометрів від Одеси та за 10 кілометрів від кордону з Молдовою загубився центр етнографічного та зеленого туризму «Фрумушика-Нова».

Давайте трішки поринемо в історію

Фрумушика в перекладі з молдавської означає “Красуня”. Перша згадка про село, була знайдена в архівах 1813 року. Після Другої світової тут зробили військовий полігон площею 24,5 тисячі гектарів.

Спочатку навесні 1946 року людей виселили та зрівняли будинки із землею танками, а потім влаштовували стрільбища з артилерії. В селі налічувалося 460 дворів, перед ліквідацією села радянською владою.

Будівництво господарства Фрумушика-Нова розпочалося влітку 2006 року на місці молдавських сіл Фрумушика-Нова та Рошія.

Хто ж відновив Фрумушику?

Адміністрація Тарутинського району хотіла передати ці землі в оренду й зробити конкурс. Головна умова – посадка зелених лісосмуг, адже військові навчання, повністю порушили екологію цієї землі.

Одним із перших, хто підтримав такі плани районної адміністрації, став підприємець з Одеси Паларієв Олександр Андрійович. Його батько народився у цих місцях ще до війни.

В Олександра виникла ідея відродити хату свого батька з усіма прибудовами, а поряд з ним побудувати вулицю з будинків, створених на кшталт подвір’їв народностей, які проживають у Бессарабії. Таким чином, створити село-музей Фрумушика як подарунок своєму батькові та предкам.

Будинок єгера, рибалки або лісника. Де зупинитися?

Поруч з етнографічним музейним комплексом знаходяться 10 гостьових будиночків – котеджів для відпочинку, які відповідають сучасним європейським вимогам та зроблені з деякими елементами старих сільських хатинок. Через галявину від них збудовано двоповерховий будинок для мисливців, де є ще й сауна.

Ціни на номери та будиночки:

Двомісний номер 600-850 грн/доба

Чотиримісний номер 100-1250 грн/доба

Гостьовий будинок однокімнатний 1200 грн/доба

Гостьовий будинок двокімнатний 1600 грн/доба

Будинок єгера 1500 грн/доба

Будинок рибалки 1900 грн/доба

Будинок лісника 1900 грн/доба

Будинок мисливця 4400 грн/доба

Розваги для гостей

«Фрумушика-Нова» має дуже багато різних активностей, які пов’язані з навколишньою флорою та фауною.

На території є вівчарський комплекс з найбільшим у Європі цехом автоматичного доїння овець на 120 постів доїння. Живуть тут саме каракульські вівці, які добре пристосовані до суворих кліматичних умов напівпустель та пустель. Ви зможете дізнатися все про це ремесло разом з експертом вівчарем на екскурсії. Можна також відвідати мінізоопарк та ферму поні й провести час з гарними тваринами Фрумушики.

Якщо ви втомилися, або ж хочете освіжитися в спекотний літній день – порятунком для Вас стане відкритий басейн, розташований на території туристичного комплексу. Якщо Ви приїхали в холодну пору року, то можна замовити баню на дровах або попаритися в чані просто неба. Температура води в ньому становить від 38 до 45 градусів. Є декілька різновидів чана: з ефірними оліями та морською сіллю, з молоком, медом та морською сіллю та з червоним вином. Потім можна спробувати біле вино з місцевої виноробні та скуштувати овечу бринзу, плацинди, баранину, заму, мититеї та багато того, про що більшість туристів навіть і не чули.

Музеї туристичного комплексу

Цей край дуже багатий на історію, тому пропонуємо Вам ознайомитися з культурною частиною села

Статуя чабана у бурці та з палицею, увійшла до Книги рекордів Гіннеса і визнана найвищою у світі. Її висота – 16,43 метра, вага – 1080 тонн. Гігантський чабан, встановлений у Тарутинському степу зроблений на знак поваги до місцевих вівчарів, виготовлений з лабрадориту, здобутого на Житомирщині. Кількість лабрадориту, який був використаний для статуї, коштує до 200 тисяч гривень.

Музей “Бессарабське село Фрумушика-Нова. В цьому музеї можна познайомитись із національними подвір’ями періоду 19-20 ст., з самобутньою культурою українського, молдавського, болгарського, гагаузького, німецького та єврейського народів. Схему подвір’я креслив батько Олександра Паларієва. Він викреслив план будинку, господарських будівель та літньої кухні. Розставлення меблів та домашнього начиння велося за розповідями місцевих жителів.

На території ще є багато цікавих місць: музей сільськогосподарської техніки, парк-музей соцреалізму, парк-музей скульптур “Історія Бессарабської землі» та краєзнавчий музей. Тому відпочинок в такому місці точно буде активним та наповненим різними спогадами!

Анна Запша