Екстремальне узбережжя Хорватії: на зустріч пригодам!

Так, Хорватія – це не тільки багата історія архітектури, смачна їжа та казкові пляжі. По всьому берегу можна знайти безліч цікавих видів водного та гірського спорту. Тож, не гаймо часу і скоріш вирушаймо до пригод!

Якщо Вам набридло валяння на пляжі, під палаючим сонцем, з коктейлем у руці й хочеться відчути чогось нового та незабутнього, Ви звернулися за адресою. Ми підготували цілу добірку екстремальних активностей як для любителів спорту, так і для новачків.

Зіплайн

Неймовірний спосіб насолодитися краєвидами Хорватії з висоти пташиного польоту. Ширяння поміж гірських схилів або прибережних вод можливе в багатьох містах країни. Від скелястих берегів Омішу, до чудового огляду на узбережжя Спліту.

Довжина всього маршруту може складати до десяти таких зіплайнів, протяжність яких у купі складатиме 2500 метрів. Вартість такої подорожі у 3-4 години, в середньому, складає 55$.

Цікаво, що не тільки дорослі полюбляють таку забаву. Більшість організаторів турів дозволяє кататися й дітям з 10 років.

Порада: не забувайте про зручний одяг та взуття!

Стрибки зі скелі

Ця розвага точно не для слабкодухих. Глибоководне соло та стрибки – складний вид спорту. Залежно від Вашого рівня авантюризму, вибирайте базу для стрибків від двох до десяти метрів у висоту. Під час стрибка з висоти над рівнем моря адреналін, який вирує всередині, точно неперевершений!

Порада: не вирушайте на цю справу наодинці та переконайтеся, шо під водою немає прихованих каменів, перш ніж стрибати!

Віндсерфінг і кайтбординг

Одні з найпопулярніших видів водного спорту у Хорватії. Найбільше фанатів та охочих новачків віндсерфінгу щорічно збирається у місті Вигань. Протягом року воно кишить початківцями вранці та просунутими віндсерферами вдень зі швидкістю вітру близько 20 вузлів. Тут все професійно!

Для охочих навчитися “літати” по воді мається ціла купа професіоналів, що за 7 днів поставлять Вас на дошку. Ціна таких уроків 390€. До вартості входять апартаменти на 7 ночей, 12 годин навчального курсу, обладнання, а також радіо допомога на воді та відеоаналіз Ваших успіхів.

Порада: не забувайте про припливи та не запливайте у цей час!

Морський каякінг

Завдяки теплій адріатичній воді клімат Хорватії ідеально підходить для морського каякінгу. Один з найцікавіших маршрутів простягається через територію Дубровника. Тисячі островів, скелі, римські руїни, приховані бухти, вапнякові арки та Елафітський архіпелаг. Кращу сімейну відпустку можна провести, веслуючи над кораловими рифами, підводним життям і затонулими кораблями. До островів Колочеп доступні як одноденні екскурсії з гідом, так і багатоденні поїздки на байдарках. Коштує таке казкове задоволення до 70$ з людини.

Порада: не забудьте перевірити погоду перш ніж планувати каякінг!

Дайвінг

Річ, яку Ви не можете пропустити під час подорожі до Хорватії, це поглянути на підводні краєвиди. Прозора вода забезпечує ідеальну видимість. У її володіннях можна побачити багато печер, затонулих кораблів та неймовірно багатий морський світ. Кольорові рибки та коралові рифи це не все! Нерідко випадає нагода зустріти й восьминогів, кальмарів та чудернацьких молюсків. Найвідомішими місцями для підводного плавання є Дубровник, Стара Башка та Макарська. Багато центрів, які спочатку проводять професійну підготовку, а потім беруть участь у підводних екскурсіях разом з Вами. Ціни абсолютно різні, від 60$ до 150$ з людини.

Порада: обов’язково вибирайте дайвінг-центр ретельно. Краще попитайте у місцевих!

Спелеологія

На останок, пропонуємо трохи відійти від моря та дізнатися про не менш гостроцікавий та захоплюючий вид активності. Ідея протиснутися через невеликий отвір серед скель і потрапити у величезну печеру, заповнену сталактитами та сталагмітами, нам видається дуже привабливою. Серед різноманітних печер різного рівня складності виділяють одну – печеру Модрича, що знаходиться за 30 кілометрів від Задара. Без світла, чітких сходинок і доріжок, дослідження печери є досить складним, але не таким незручним, оскільки температура всередині постійно становить 15 градусів. Середня вартість таких подорожей 20$ з людини.

Порада: під час дослідження печер не відходьте далеко від групи та переконайтеся, що шолом завжди на голові!

Ось і все. Наша подорож підійшла до завершення. Сподіваємось, що ця чудова країна запала Вам у душу так само сильно як і нам.

Хутчіше обирайте маршрут, що сподобався найбільше і гайда на зустріч новим пригодам!

Анастасія Тараненко