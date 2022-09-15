Узбережжям Хорватії: музей просто неба – Задар

Задар – серце Північної Далмації, місто, де море грає пісні, земля вітає сонце, а історія архітектури сягає аж IX століття до нашої ери! Місто-історія з величною архітектурою, казковими заходами сонця та унікальними витворами мистецтва.

Продовжуємо нашу мандрівку узбережжям Хорватії. Наступна зупинка берегом Адріатики – Задар.

Саме тут знаходиться самісінький центр Адріатичного узбережжя, багатий на дивовижні пейзажі. Гострі скелі, що звисають прямо у море, маленькі бухти, величні гори та неймовірної краси заходи сонця. Навіть відомий англійський кінорежисер Альфред Гічкок відмітив для себе казкову красу заходу сонця у цьому місті, що кожного разу вимальовується новими фарбами на блакитному полотні.

Задар відкриває перед нами свою браму та дозволяє зазирнути у старе місто, сповнене історії та різноманітного відпочинку. Тож пропонуємо не гаяти час та дізнатися трохи більше про одне з найдавніших міст Хорватії.

Народна площа

Всі важливі та цікаві заходи проходять саме тут. Сучасне життя кипить і розквітає під захистом старовинних споруд. Так було і багато років тому. Ще тоді, з XIII століття, на площі збиралися жителі Задара, аби обговорити важливі міські справи. Тому і до наших часів зберіглася міська ложа, яка була побудована у 1565 році.

Навпроти стоїть старий міський гвардійський будинок, на якому розташована годинникова вежа. Під ним знаходиться ідеальне місце для перерви на каву. Маленька кав’ярня розгорнула тут цілу купу затишних маленьких столиків із парасолями, аби гості міста змогли насолодитися напоями, не відходячи від пам’яток архітектури. Доповнять цей ансамбль вуличні музики – їх тут велика кількість. Кожного дня можна почути різноманітні жанри у супроводі музичних інструментів.

Від Народної площі, у різні боки, ведуть вулички. По одній з них можна вийти на місцевий базар, де рибалки, продовжуючи традиції, продають свій вранішній улов. Тож, запах тут стоїть відповідний.

Іншою вуличкою, пройшовши старі будинки, затишні ресторани і сувенірні лавки, Ви обов’язково натрапите на символ Задара – Церкву Св. Доната.

Церква Св. Доната

Ця споруда – один з найяскравіших прикладів візантійської архітектури в Далмації та найвідоміших церков Європи.

Хоча будівля і перестала функціонувати саме як церква вже досить давно, в її стінах, зараз розташований музей. А влітку є фантастична можливість – потрапити сюди на концерт класичної музики.

Собор Св. Анастасії

Розташована ця визначна споруда зовсім недалеко від церкви. Собор є архітектурною пам’яткою романської доби XIII століття і найбільшим храмом Далмації. У верхній частині фасаду вбудовані два великих вікна, що своєю формою нагадують квітку. У соборі розташовані мощі святої Анастасії, які зберігаються там ще з IX століття.

Красива дзвіниця була прибудована трохи пізніше. На неї можна піднятися і подивитися на старовинне місто.

МОРСЬКИЙ ОРГАН

Унікальна та насправді дивовижна художня споруда, що розташована на набережній старого міста. Найвідвідуваніше місце серед туристів про яке знає кожен – Морський орган. Величезний музичний інструмент, що буквально “грає” на воді. Під дією хвиль та вітру труби, що знаходяться під мармуровими східцями, створюють неповторну мелодію.

Орган – ідеальний приклад того, як щось сучасне може так гармонійно вписуватись у старовинну історію і зовсім не загубитися на її тлі.

ПРИВІТАННЯ СОНЦЯ

Ще одна сучасна пам’ятка набережної, яка точно западе кожному у серце. Це шарова установка, що складається зі скляних пластин і сонячних елементів, які за рахунок накопичення енергії світяться в ночі. Тим самим доповнюючи красу звучання органу.

Та радимо Вам завітати сюди перед заходом сонця. Адже, відкриємо маленький секрет, на цій скляній поверхні відбиваються неймоварно яскраві промені сідаючого сонця. Ніби вона вбирає у себе всю його силу.

Корисна інформація для туристів:

– Навідміну від Дубровника, Задар ще не настільки розбещений увагою туристів. Тож радимо якнайшвидше пакувати свої валізи та вирушати у подорож!

– З червня по серпень у місті вирує масштабна ярмарка. Тут можна знайти все – від сиру і вина до одягу і сувенірів.

– Якщо ж Вам до вподоби більш активний вид відпочинку, то ласкаво просимо на Zadar Outdoor Festival! Це марафон спортивних змагань, що проходить у травні. Біг, гонки, плавання – все, що тільки забажаєте.

Так, Задар і справді чудове місто! Та у його околицях знаходяться не менш захоплюючі види, смачні свіжі страви та насолода спокою і релаксу. Де саме? Про це ми з Вами дізнаємося у наступному матеріалі.

Анастасія Тараненко