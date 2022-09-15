Нова Зеландія: дивовижні місця, які вражають

Нова Зеландія – країна, красоту якої варто побачити кожному! У статті підібрані унікальні місця цієї землі, які легко зможуть підкорити вас.

Печери Вайтомо

Чи бачили Ви коли-небудь глибоке осяяне зірками небо.. у печері? Так ось, у Новій Зеландії це можливо.

Печери Вайтомо – відомі карстові печери, які є головною визначною пам’яткою півдня Області Ваїкато. Найдивовижнішим фактом про ці печери є те, що там проживає надзвичайно велика кількість світлячків, які підсвічують глибокі печери своїм яскравим смарагдово-блакитним світлом. Вони більше половини свого життя перебувають у стадії личинок й плетуть ловчі мережі, які звисають зі склепіння печери. Пізніше ці довгі нитки світяться в темряві і приваблюють довірливих комах. До речі, також відомо, що це диво природи існує на Землі вже мільйони років.

Льодовик Франца-Йосифа

Льодовик Франца-Йосифа — це найкрутіший керований льодовик у країні, який спускається від своїх витоків високо в Південних Альпах глибоко до пишних місцевих тропічних лісів Національного парку Вестленд. Він рухається в рази швидше, ніж звичайний льодовик, що створює деякі справді неймовірні особливості в льодовику, такі як крижані печери, тунелі, сераки та тріщини; усі вони щоденно змінюються та розвиваються.

Близько 250 тисяч осіб щороку відвідують це унікальне явище природи, намагаючись підкорити льодовик Франца-Йосипа в супроводі гіда. Після такого цікавого походу у вас точно залишаться яскраві спогади на все життя.

До речі, згідно з місцевою легендою, цей льодовик утворився зі сліз дівчини на ім’я Хінехукатере, яка оплакувала коханого, що загинув у горах.

Водоспади Хука

Якщо Ви перебуваєте у Новій Зеландії, то просто повинні побачити на власні очі дивовижний водоспад, який став однією з головних природних пам’яток країни.

Водоспади Хука – це каскад із водоспадів на прекрасній річці Ваїкато, яка стікає в озера Таупо в Новій Зеландії. Розташовані вони на території екскурсійного парку Wairakei, за декілька кілометрів на північ від міста Таупо. На верхній межі водоспадів є велика кількість маленьких каскадів, що прямують вниз прямо із 8-метрової висоти.

Найбільш вражаючий відрізок – це падіння води на заключному етапі з висоти 11 метрів! Недалеко від водоспаду є кілька фантастичних оглядових майданчиків, які дозволять відвідувачам намилуватися красивим видом на водоспади, з пішохідного мосту через річку Ваїкато.

Валуни Моеракі

Це місце, про яке ще досі ходять легенди та міфи. А все тому, що біля містечка Моеракі вздовж піщаного берега розташовані валуни ідеальної круглої форми, які ще приймають за яйця динозаврів або навіть залишки НЛО. Проте це лише припущення!

Валуни Моеракі — це природні сфероїдальні конкреції-септарії, що лежать на пляжі Коехохе між поселеннями Моеракі і Хемпден. Протягом 300 метрів вздовж пляжу можна знайти сотні таких таємничих куль різного діаметру (від 0,5 до 2,2 метра!).

Крім того, усі камені мають різну структуру – одні з них ідеально гладкі, інші – немов панцир черепахи, шорсткі та з візерунками. Вважають, що вони почали утворюватися на дні океану більше ніж 60 мільйонів років тому. Погодьтесь, це ще те загадкове явище, яке точно варто побачити.

Тонгаріро

Тонгаріро є великим вулканічним масивом у центральній частині Північного острова, який розташований на території однойменного національного парку. Цей парк в свою чергу був визнаний ЮНЕСКО як один із 28 змішаних культурно-природних об’єктів Світової спадщини . Там настільки красиво, що відразу захочеться побачити усі краєвиди місцевості!

У центрі парку розташовані три гори — Руапеху, Нгаурухое й Тонгаріро, між якими розкинулися кратери й озера зі смарагдовою водою. Також є кілька релігійних об’єктів маорі, а вершини Тонгаріро, у тому числі Нгаурухоє і Руапеху, є тапу (священні) для цього народу.

« Альпійський перехід Тонгаріро » вважається одним з найкращих у світі одноденних походів (хайкінговим маршрутом). Також є можливість для полювання, риболовлі, катання на гірських велосипедах, верхової їзди, рафтингу і огляду місцевості на літаках і тд. Крім того, Гора Тонгаріро і її околиці є одним з декількох місць, де Пітер Джексон знімав «Володаря перстнів», а туроператори та гіди організовують екскурсії, щоб туристи могли подивитися на ці прекрасні місця.

Отож, любі читачі, радимо Вам хоча б раз в житті відвідати Нову Зеландію. Вражень вистачить на багато-багато років, адже ми запропонували Вашій увазі навіть не десяту (а може, й не соту) частину дивовижних місць цієї країни. Країни, яка вражає, захоплює, заворожує! Тож, збираймо валізи і нумо мандрувати.

Нехай Вам щастить!

Анжела Лазарук