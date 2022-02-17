Казка поруч. Подорож місцями кіно. Частина 2

Наша подорож не закінчується. Ми продовжуємо розповідати про місця з фільмів, які Ви зможете відвідати у реальному житті, щоб поринути у атмосферу казки.

Матамата- Володар кілець

Якщо запитати місцевих жителів Нової Зеландії: «що є головною пам’яткою Вашої країни?», вони без вагань назвуть невелике містечко Матамата, яке розташоване біля підніжжя гори Кайман у регіоні Ваікато.

Здавалося б, звичайне містечко нічого особливого, але зйомки фільму «Володар кілець» назавжди змінили його історію. Саме Матамата ми бачимо, коли нам показують батьківщину хоббітів – Шир. Завдяки цьому це місце здобуло всесвітню славу, а Нову Зеландію стали вважати чарівною країною.

Якщо Ви думаєте, що Вам тут буде нецікаво, тому що Ви не фанати хоббітів і володаря кілець – це не так. Це місце дивує не лише своєю кіно-історією, а й ландшафтним дизайном. Тут Ви побачите величезні зелені поля, на яких пасуться вівці, будиночки у формі нір, водяні млини, яблучний сад та невеликий паб на березі озера.

Село хобітів побудоване на місці овечої ферми. На її території було вирито близько 50 нірок, у яких облаштовували будинки хоббітів. На сьогодні багато нір вже зареєстровані як житлові приміщення.

Спочатку планувалося відзняти фільм і повернути місцю первісний вигляд. Але після зйомок уряд вирішив залишити це дивовижне містечко, як нагадування про те, що дива існують. Нині це популярний туристичний об’єкт. Біля в’їзду до містечка Матамата Вас зустрічає вивіска «Ласкаво просимо до Хоббітону».

Завітати до цього місця зможе кожен охочий. Часто туристи беруть комплексний пакет екскурсій Новою Зеландією, туди обов’язково входить відвідування містечка Матамата. Так вони економлять на транспорті та на екскурсіях, але якщо у Вас у планах відвідати лише «батьківщину хобітів», то це не буде проблемою. Більшість туристів, відвідуючи Нову Зеландію, зупиняються в місті Тауранга. Дорога від нього до Матамата займе годину і обійдеться Вам в 12 $.

Це місце дивує своєю реалістичністю та казковістю. Воно точно запам’ятається надовго.

Замок Алнік-Гаррі Поттер

У Ноуртумберленді (Англія) розташований дивовижний замок Алнік, який вражає своєю красою та величчю. Саме цей замок є Хогвардсом у реальному світі. Тому всім фанатам Гаррі Поттера радимо відвідати це місце після платформи 9 3/4.



Перша частина замку була побудована в 1096 бароном Алніком. Основним завданням конструкції був захист від шотландських племен, але в 1136 фортецю захопили. Історія цього замку дуже дивовижна. Нині замок належить герцогу Нортумберленда та його сім’ї. Вони живуть у замку досі, але займають лише маленьку його частину. Інша частина відкрита для відвідування туристами та місцевими жителями протягом усього літа.

Алнік є другим, за величиною, житловим замком в Англії, після Віндзорського. Замок є дуже популярним, оскільки фанати Гаррі Поттера не дають йому сумувати. Наприклад, у 2006 році кількість відвідувачів перевищувала 200 тисяч людей. Але у всі наступні роки цифра тільки збільшувалася.

Поруч із замком розташований найкрасивіший сад, який Ви також можете відвідати. Там Ви побачите: отруйний сад, будинок на дереві й зможете відвідати кафе на висоті 3 поверхового будинку. Також влітку в павільйоні проводяться лекції з історії замку.

Дістатись Алнік з Лондона буде досить складно, дорога на машині займе у Вас 6 годин. Але якщо ви зупинилися в Единбурзі, вам пощастило. Лише за годину Ви дістанетеся до цього чудового замку і зможете на власні очі побачити, де Гаррі Поттер навчався літати на мітлі, та просто насолодитися естетикою та атмосферою цього чудового місця з віковою історією.

Тікаль – Зоряні воїни

Місто Тікаль – це дивовижне та давнє місце. Воно є найбільшим містом, яке збудували Майя. Також воно служило майданчиком для зйомки фільму «Зоряні війни». Там знімали кадри бази повстанців на планеті Явін.

Історія міста почалася приблизно в 7 столітті до н.е. Його населення становило понад 200 тисяч людей. Наприкінці 7 століття відбулася соціальна криза, і жителі стали активно залишати місто. До 10 століття Тікаль став порожнім. Нині у місті старанно працюють археологи. Вони вже розкопали та дослідили близько 60 квадратних кілометрів та познайомили світ з унікальними спорудами. Найзначніші, це уступчасті піраміди, на вершині яких розташовуються храми.

Під час відвідування Тікаля, Ви побачите: головний храм заввишки 72 метри, резиденцію древніх правителів, стадіон, де проходили ритуальні обряди і навіть в’язниці. Крім цього, Ви зможете прогулятися парком, який багатий на свій рослинний і тваринний світ. Особливістю парку є рідкісні породи птахів, які охоче контактують із людьми та піднімають їм настрій. Тікаль розташований у Гватемалі – країні у центральній частині Америки.

Ви можете зупинитись у місті Флорес, тоді дорога до Тікаля займе трохи більше години, або безпосередньо в Тікаль, але туристи попереджають, що готелі там залишають бажати кращого.

Парк приймає гостей щодня з 6:00 до 18:00.

У цих містах є на що подивитися. Стародавні будівлі Майя в поєднанні з фрагментами фільму Зоряні воїни, школа чарівників і нори, де живуть хобіти, точно запам’ятаються Вам надовго і не змусять нудьгувати.

Єлизавета Голомовзюк