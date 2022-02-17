Казка поруч. Подорож місцями кіно. Частина 1

Всі ми маємо улюблені фільми, під час перегляду яких мріємо хоч на хвилинку опинитися на місці головних героїв. В наш час це не так вже й складно, достатньо обрати маршрут і купити квиток.

Татауїн – Зоряні війни

У Тунісі розташоване невелике містечко, схоже на фортецю з великою кількістю вікон. Саме тут знімався один із епізодів «Зоряних війн». У фільмі це місце було показано, як вигадана планета Люка Скайуокера і зачаровувала глядачів своїм незвичайним виглядом. На щастя, Татауїн готовий прийняти туристів у будь-яку пору року.

Спочатку, це місце призначалося для зберігання зерна та інших продуктів, щоб захистити врожай від кочівників. Зараз Татауїн дивує своєю красою туристів. Будівлі стали музеєм просто неба. Там ви зможете побачити: глиняні будинки та комори, які складаються з кількаповерхових ніш.

Місцеві жителі радять планувати свою подорож на понеділок чи четвер. У ці дні на вулицях цього милого містечка відкриваються базари та ярмарки, на яких ви зможете придбати вироби місцевих майстрів та сувеніри. Крім цього, Ви матимете можливість спробувати себе у ролі гончаря та зробити сувенір своїми руками.

Також наприкінці січня в місті проходить фестиваль ксарів, на якому туристів знайомлять з історією та культурою Тунісу.

Але важливо планувати свою поїздку так, щоб увечері Ви поїхали з Татауїна. На жаль, у місті не можна буде залишитися на ніч, тому що в ньому немає готелів.

Дістатися до визначної пам’ятки Ви зможете на прямому автобусі, який швидко та комфортно довезе Вас до місця призначення.

Національний парк Чжанцзяцзе – «Аватар»

Цей китайський парк-унікальний і неповторний. Побачивши його там, Ви можете просто не повірити своїм очам. Ви могли бачити це місце у фільмі «Аватар», де воно було показане як супутник «Пандора».

Гірські породи цього місця, довгий час вимивалися і вивітрювалися, це і створило такий незвичайний ландшафт. Найкрасивіша скеля сягає 1080 метрів. Її назвали «Гора Аватар-Алілуйя» та встановили на її вершині фігурки аватарів, що ще більше занурює відвідувачів у казку. Загалом, у парку, можна нарахувати понад 3 тисячі скель.

Парк має безліч визначних пам’яток, чим приваблює туристів дедалі більше з кожним днем.

Ось деякі з них:

Природний міст – є унікальним явищем природи. Він розташований на висоті понад 340 метрів та з’єднує вершини 2 скель. Довжина моста 50 метрів.

Ліфт 100 драконів – це скляний ліфт, який є найвищим у світі. На ньому можна дістатися вершини схилу заввишки понад 350 метрів. У ліфт може вміститися до 50 осіб. Це місце дуже популярне у парку, тому радимо приїжджати вранці, щоб не потрапити у величезну чергу.

Струмок «Золотий батіг» – якщо ви оберете стандартний маршрут парком, то обов’язково побачите довгий струмок. Його довжина сягає 7 кілометрів. Зелень, скелі, вологе повітря та звуки струмка створюють атмосферу спокою та умиротворення.

Гора Син неба – ця гора досягає висоти 1200 метрів. Звідси можна побачити краєвид, який захоплює подих. Скелі, що пронизують хмари, назавжди запам’ятаються Вам.

Крім цього, парк має багату флору та фауну. Понад 3 тисячі видів рослин і не менше 500 представників тваринного світу.

У Чжанцзяцзе є платні пам’ятки, квитки туди купуються окремо. Абонемент на 4 дні Вам обійдеться в 38$, а на 7 – 46$. Зупинитися Ви можете в самому парку, але туристи вважають за краще ночувати в готелях міста Уліньюань, оскільки там більше зручностей для відпочинку. Дістатися парку Ви зможете з будь-яких великих міст Китаю. Це може бути літак чи поїзд, вибір за Вами.

Чжанцзяцзе – справді дивовижне та унікальне місце, яке точно полонить Ваше серце.

Платформа 9 3/4 – Гаррі Поттер

Якщо Ви будете в Лондоні, то відвідування цього місця занурить Вас у диво і хоч трохи повернути у дитинство. Платформа 9 3/4 розташована на лондонському вокзалі Кінгс Крос і існує вже 10 років.

Цікавий факт:

Письменниця Джоан Роулінг обрала вокзал Кінгс Крос, для історії про Гаррі Поттера зовсім не випадково. Це місце дуже важливе для її сім’ї, оскільки саме тут познайомилися її батьки. Цю станцію ми можемо бачити у кількох частинах Гаррі Поттера. Саме з неї юні чарівники від’їжджали вчитися до Хогвартсу. Платформа є туристичним об’єктом, який щодня приймає тисячі відвідувачів з усього світу. Тут Ви зможете сфотографуватися з багажним візком, совою та іншими декораціями із фільму, відчувши себе справжнім чарівником.

Поруч із Платформою 9 3/4 працює сувенірний магазин, в якому Ви зможете ще більше поринути в атмосферу казки.

Тут є все: шоколадні жаби, чарівні палички, шкільна форма Хогвартсу, магічні капелюхи та шахи. Дістатися до Платформи Ви зможете на метро, ​​доїхавши до станції «King’s Cross».

Це місце ідеально підійде як для дорослих, так і для дітей. І точно запам’ятається надовго.

У часи постійної метушні, хвилювань, наполегливої ​​роботи та побутових проблем так важливо, хоч на пару днів, повертатися у безтурботне дитинство та відпочивати від рутини. Ці місця наповнять Ваші дні теплими спогадами та приємними асоціаціями.

Продовження нашої мандрівки цікавими місцями кіно тут.

Єлизавета Голомовзюк