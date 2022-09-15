Відкрийте для себе унікальні місця України

Наш український туризм часом недооцінений, але завжди дарує незабутні емоції, адже в Україні кожен знайде те, що йому до душі – величність гір, прозоре море з чистими пляжами, унікальну архітектуру та чудову кухню.

Коли люди чують про туризм в Україні, то одразу спадає на думку романтичний Львів, морська Одеса, гори Карпат та інші найпопулярніші місця, які кожен рік приймають мільйони туристів. Але багато іноземців (та й навіть українців!) не знають про інші, не менш цікаві, та захоплюючі місця нашої неньки.

Тож пропонуємо Вашій увазі цікаві туристичні місця, які чекають на Вас!

Вилково (Одеська область)

Це унікальне місто називають “українською Венецією”. Чим вас точно ще здивує Вилкове – це спокійне життя. Тут ніхто нікуди не поспішає, шанують давні традиції та поважають природу. Тут немає таксі, важкого трафіку, хмарочосів та інших «плюсів» галасливого міста.

Якщо ви втомилися і хочете на кілька днів відпочити від соціальних мереж та різного негативу, ось це буде ідеальний для вас варіант.

Бакота (Хмельницька область)

Історія цього села бере початок ще в 1362 році, саме тут знаходиться скельний чоловічий монастир, в якому ховалися люди від набігів татар. А в 1981 році село затопили, через будівництво Дністровського гідровузла.

Зараз Бакота це ідеальне місце для поціновувачів рибалки, спокійної природи, скель та дивовижних пейзажів. Ви тут зможете замовити цікаві екскурсії теплоходом вздовж місцевої річки.

Тараканівський форт (Рівненська область)

Тараканівський форт – це старовинна оборонна споруда, архітектурна пам’ятка 19 століття. Розташована неподалік від села Тараканів, Рівненька область, в мальовничій місцевості над річкою Іквою.

Крізь її стіни проростають дерева, кладка обсипається, а в темних сирих казематах панує тиша, а сама фортеця «обвита» легендами, байками та страшними історіями. Це ідеальне туристичне місце, для поцінувачів історії, містики та чорної магії.

Печерний монастир (Львівська область)

Найдивовижніші місця, зазвичай, ретельно заховані від очей туристові. Тому дорогу до цього загадкового монастиря ви зможете дізнатись лише у місцевих.

Цей печерний монастир є унікальною спорудою, яка зовсім не типова для Галичини. Це історична пам’ятка є дивовижним зразком наскельного будівництва.

Тустань (Львівська область)

Тустань наскальне місто-фортеця, яке було оборонним та адміністративним центром протягом 9-15 століть. Знаходиться Тустань біля села Урич у Сколівському районі Львівщини. У 1994 році для збереження наскального комплексу було створено національний історико-заповідний комплекс, зараз це туристичне місце.

З 2012 року тут щорічно проводиться фестиваль української середньовічної культури “Ту Стань!”. Це ідеальне місце для всієї родини.

Замок-музей Радомисло (Житомирська область)

Про цей замок є багато легенд, але найпопулярніша про привида монаха, який ходить по залу та читає молитви. Звісно, привида ви там навряд чи побачите, але красу цього історичного місця 100% оціните.

Це місце заряджене таємничістю та любов’ю. Краса приміщень, легенди, можливість загадати бажання завжди заманюватимуть туристів у замок.

Парк історичної реконструкції «Оствиця» (місто Рівне)

Парк історичної реконструкції “Оствиця” – це історико-культурний проєкт, що відтворює атмосферу доби Русі 9-12 ст за допомогою історичної реконструкції та експериментальної археології.

Саме тут ви зможете побачити реконструкцію прадавніх човнів, будівель та споруд, предметів побуту та озброєння наших пращурів. Чудове місце для дітей та дорослих.

PARK3020 (Львівська область)

PARK3020 – перший український парк сучасної скульптури в якому зібрані унікальні шедеври українських майстрів. Парк розвиває та підтримує сучасну українську скульптуру.

Він був створений у 2020 році як місце інституційної, фінансової та освітньої підтримки для молодих українських художників. Якщо ви полюбляєте сучасне мистецтво, то це місце надовго подарує вам незабутні емоції та спогади.

Статуя чабана (Одеська область)

Мало хто знає, але наші туристичні локаціі навіть є в Книзі рекордів Гіннеса.

Наприклад, найвища статуя Чабана, що розташована в Тарутинському районі районі Одеської області. Сам пам’ятник встановлений в етнографічному комплексі «Фрумушика-Нова» поруч з найбільшою вівчарською фермою в Європі. Висота споруди майже 18 метрів, а вага понад 1080 тон. Цей чабан затамовує подих туристів, які кожен рік приїжджають подивитись на величність цієї статуї.

Монастир Зарваниця (Тернопільска область)

Найбільша греко-католицька святиня Тернопільщини – Марійський духовний центр у селі Зарваниця на Теребовлянщині. Тут є цілюще джерело, біля якого з’являлася Божа Матір, цілий комплекс церковних споруд, а також – «Український Єрусалим», на території якого є частинка Гробу Господнього зі Святої Землі.

Якщо ви ніколи не були в Ізраїлі, але хочете «відчути» історію та атмосферу споруд цієї країни, то в Україні знайдеться таке місце саме для вас.

Наша країна таїть в собі унікальну історію, захопливі місця та неймовірні споруди, які чекають на туристів кожен рік. Відкрийте для себе український туризм, який стовідсотково подарує вам незабутні емоції та спогади, які будуть зберігатися у вашій пам’яті ще довгі роки.

Все буде Україна!

Анастасія Ліщук