Незабутній уік-енд у культурній столиці Нідерландів

Що перше спадає на думку, коли Ви чуєте про Амстердам? Напевно, одразу в голові з’являються картинки барвистих тюльпанів, насичена яскравість вулиці червоних ліхтарів, і, звісно ж, відомі стереотипи про місто розпусти. Насправді все зовсім не так: в Амстердамі можна подивитися не тільки на це.

Завдяки академіям, університетам, науково-дослідним інститутам, а також більш ніж 40 музеям, численним театрам та розважальним закладам, Амстердам вважається провідним культурним центром країни, а також одним із найпопулярніших туристичних напрямків у Європі.

Але коли існує так багато цікавих місць, які саме варто обрати, аби отримати максимум вражень? Відвідайте найкращі та найцікавіші місця в цьому динамічному місті з нашим списком визначних пам’яток і розваг в Амстердамі.

Музей Ван Гога – притулок для творчості та естетики

Перше, що Ви зустрінете, відвідавши це місце, надзвичайної краси соняшники, які своєю кількістю утворюють лабіринт, провулками якого можна прогулятися та насолодитися цвітінням. А ще цей «перформанс» посилається до однієї з найвідоміших картин художника «Соняшники».

Музей відкрився 2 червня 1973 року та зберігає найбільшу у світі колекцію картин та малюнків голландського художника, яка загалом містить понад двісті картин, п’ятсот малюнків та сімсот листів Вінсента, а також його колекцію японських гравюр.

Особливістю візиту стане чудова виставка, що має назву: «Познайомтеся з Вінсентом Ван Гогом» та містить набір цікавих мультимедійних презентацій життя та творчості Вінсента з використанням яскравих цифрових репродукцій його робіт.

Окрім того, у музеї також можна побачити роботи інших художників-сучасників. Наприклад, Анрі Тулуз-Лотрека, Жоржа Сера, Поля Сіньяка, Клода Моне, Пабло Пікассо та Поля Гогена.

Адреса: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam

Вічна зима у «Xcold Icebar»

Чи готові Ви приєднатися до голландського дослідницького судна в подорожі до Північно-Східного проходу за Полярним колом? Тоді Вам точно потрібно відвідати крижаний бар – найпрохолодніше місце в Амстердамі. Особливо якщо на вулиці палить сонце, а Вас затамувала спрага.

Температура у приміщенні сягає до -10 ° C. Практично все в цьому закладі зроблено з льоду – стеля та стіни, столи та стільці, барна стійка, та навіть чарки з келихами.

Антураж та атмосфера закладу реалізована на всі сто відсотків: всередині бар нагадує казкову крижану печеру, а також Ви зможете насолодитися справжньою грою світла, яка нагадує північне сяйво.

Працівники бару дбають про своїх відвідувачів і не дозволять Вам замерзнути. На вході Вам обов’язково дадуть теплий одяг, запропонують смачну їжу, міцні напої та запальні танці, аби остаточно зігрітися.

Тож випробуйте, як це, опинитися на Північному полюсі, і насолоджуйтеся трьома безкоштовними напоями, які подарують Вам за візит до бару.

Адреса: Amstel 194, 196, 1017 AG Amsterdam

Парк просто неба – «Vondelpark»

Куточок дикої природи у центрі столиці – одне з небагатьох місць, де можна погуляти у тиші. Парк був відкритий в 1865 і спочатку називався «Nieuwe Park», але пізніше був перейменований в «Vondelpark» на честь драматурга і поета Йоста ван ден Вондела. Щорічно парк відвідують близько 10 мільйонів людей.

Особливість цього місця полягає у тому, що на території парку розташований Музей кінематографу. Там показують як сучасні фільми, так і старі кінострічки. Влітку відвідувачі парку мають змогу подивитися кіно на відкритому повітрі.

Окрім цього, парк може похизуватися доглянутими газонами, де спокійно можна влаштувати пікнік, або прийти почитати книгу у тіньовому закутку. Для тих, хто полюбляє активний відпочинок, передбачені тенісні корти та прокат знарядь пересування по типу скейтів, а для дітей – спеціальні майданчики для ігор. Перекусити також можливо: на території парку є кафе з відкритою терасою.

Музей мадам Тюссо – храм реалістичного мистецтва

Місце, де Ви на власні очі зможете побачити та сфотографуватися з Анджеліною Джолі, Адель, Мадонною, Сальвадором Далі, Елвісом Преслі, Бараком Обамою, та навіть з супергероями зі всесвіту Marvel. І це ще не весь перелік знаменитостей, які там знаходяться. Усі вони – статуї в натуральну величину, зроблені з воску, але не зважаючи на це, виглядають надто реалістичними. Ви точно зможете знайти і досконально розгледіти всі зморшки, родимки та колір очей Вашого фаворита, або фаворитки, адже експонатів там справді безліч.

Музей Мадам Тюссо вважається другим за величиною і одним із найбільш відвідуваних музеїв у місті.

Крім експозицій, відомий, на жаль, ще й своїми довгими чергами. Однак є простий спосіб їх уникнути – придбати квитки заздалегіть онлайн. Так Ви не тільки заощадите, а й отримаєте право на вхід без черги.

Адреса: Dam 20, 1012 NP Amsterdam

EYE Film Institute

У відкритому в 2012 році «EYE» зберігається велика колекція національних фільмів, а також копії майже всіх іноземних фільмів, що коли-небудь виходили у прокат і показувалися в Нідерландах.

Безпосередньо, сама будівля вирізняється своєю незвичною формою, і з усіх боків виглядає по-різному. Своїми гострими кутами та ультрасучасним дизайном він нагадує інопланетний космічний корабель і, безумовно, привертає увагу. Усередині Ви знайдете безліч цікавих експонатів, пов’язаних з кіно, а також зможете потрапити на показ одного з фільмів.

Окрім екскурсій англійською мовою, проводяться також різноманітні семінари та можливості навчання, орієнтовані на певні вікові групи. На території також знаходиться ресторан і сувенірний магазин.

Адреса: IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam

«Koninklijk Paleis van Amsterdam»

Королівський палац Амстердаму нагадує своєю архітектурою Стародавній Риму та слугує резиденцією короля, коли він знаходиться в місті.

Зовні виглядає досить класично, а приміщення прикрашені безліччю рельєфів, орнаментів, мармурових скульптур та фризів. Також там можна роздивитися вражаючі розписи учнів Рембрандта.

Окрім того, у палаці знаходиться одна з найкращих колекцій меблів у світі, на яку варто подивитися. Також рекомендується завітати до кімнати міського скарбника з мармуровим каміном та стельовими розписами Корнеліса Холстейна. Ви також побачите Зал олдерменів, в якому зберігаються картини Бола і Флінка.

Найбільшим і важливим приміщенням є одна з найяскравіших парадних залів у Європі – розкішно прекрашена «Зала Ради»

Адреса: Nieuwezijds Voorburgwal 147, 1012 RJ Amsterdam

Тож, Амстердам насправді не такий, яким здається на перший погляд. Це яскраве архітектурне місто, сповнене різноманітних пам’яток, музеїв, та інших місць з чудовою історією.

Злата Чернова