Мандрівка стародавнім Лондоном. Таємниці Лондонського Тауера

Лондон відомий своєю красою та приваблює людей усіх національностей. Безсумнівно, він є одним із цільових туристичних напрямків, тому що гуляючи містом, можна знайти все: історичні та культурні пам’ятки, побачити Біг-Бен та Парламент, влаштувати пікнік й відвідати сучасні вечірки та шоу

Лондон – це неймовірне місто, з багатою історією та однією з найвидатніших культур. Столиця Англії пропонує відвідувачам безліч пам’яток, красу яких неможливо описати. Старовинні будівлі вражають своєю загадковістю. Й мимоволі виникає запитання, що ж ховається за цими стінами та колонами?

Найстаріший квартал міста

Сіті – найстаріший і найменш населений квартал міста з унікальною історією. Цей квартал також найбільший фінансовий центр не лише країни, а й усього світу, суперник Нью-Йорка у битві за звання фінансової столиці планети. Тут зосереджено економічне життя міста: Лондонська біржа, Англійський банк та офіси світових корпорацій.

З архітектурної точки зору лондонський район Сіті можна назвати унікальним, він поєднує у собі старовинні пам’ятки та сучасні будівлі. По сусідству знаходяться: Тауер – замок на березі Темзи, собор Святого Павла та знаменитий “Огірок” – величезний хмарочос Мері-Екс.

Цей район пережив дуже багато історичних подій. Тут відбувалися війни, державні перевороти, епідемії, пожежі. Найважливішим моментом була так звана Велика пожежа у 1666 р. Сіті вигорів майже повністю. Адміністрація запросила архітектора Крістофера Рена, він збудував майже 1000 будівель, у тому числі собор Святого Павла. Потім війна, яка визначила нинішній вигляд району. Німецькі льотчики розбомбили Сіті майже цілком. Багато пам’яток та будівель відновили, але це приблизно п’ята частина того, що було раніше.

Собор Святого Павла

Нинішня будівля собору була спроєктована Крістофером Реном. Він розпочав проєктування у 1675 році, завершив його у 1711 після того, як церковні комісари відхилили дві його перші пропозиції.

Попри бурхливе минуле, собор Святого Павла пережив три століття й сьогодні гордо стоїть у самому серці Лондона. Він розташований на найвищій точці лондонського Сіті, та його історичний блакитний купол, виділяється на тлі обрію.

Ви просто не можете покинути собор Святого Павла, не відвідавши його купол. Відомий він тим, що це другий за величиною купол у світі. Конструкція важить близько 65 тисяч тонн. Піднявшись на верх, ви зможете помилуватися однією з найкращих панорам.

Навколо купола, знаходиться “Галерея, яка шепоче” – одна з перлин собору Святого Павла. Галерея відома своїми унікальними акустичними властивостями. Ви можете почути чийсь шепіт незалежно від того, де Ви знаходитесь в галереї, завдяки хвилям, які поширюються по периметру стін.

Місце, де живуть ворони та зберігаються корони

Мова піде звичайно ж про Лондонський Тауер. Це неймовірна частина Лондона, яка зберігає легенди та стародавню історію. Темні секрети, коштовності, що сяють в укріплених сховищах, ворони, що ходять по території, – все це чекає на Вас під час подорожі в Лондонському Тауері, який внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Візитівка міста була в’язницею, фортецею, палацом, монетним двором та зоопарком. Коли Тауер був в’язницею, там перебували у в’язнях королева Єлизавета I, Джон Фішер та Томас Мор. В 13 столітті, у стінах веж зібрали екзотичних тварин для розваги монарха. За правління Єлизавети І зоопарк могли відвідувати жителі Лондона. Протягом п’яти сотень років у Тауері карбували королівські монети, тут знаходилося головне відділення королівського монетного двору.

На території можна побачити воронів, які є символом Тауера. Згідно з легендою, сила та могутність монарха Англії, триватиме доти, доки Тауер не залишить останній ворон. Побачити цих птахів, що гуляють на території фортеці, вважається добрим знаком. За воронами доглядають спеціальні військовослужбовці. Вони годують птахів свіжим м’ясом і підрізають їм крила, щоб ті ніколи не залишали свого місця проживання.

Зараз у приміщеннях Тауера зберігаються королівські коштовності, які члени королівської родини використовують під час урочистих церемоній. Відомий алмаз “Куллінан”, або “Зірка Африки”, зберігається саме тут. «Куллінан II» розташувався в короні Британської імперії — саме її одягала Єлизавета II, коли виступала з промовою у парламенті. У музеї також зберігається коронаційна ложка для помазання, мечі та багато інших коштовностей.

Хто ж охороняє Лондонський Тауер ? Його охороняють вартові, яких називають Біфітерами. Гвардія була заснована в 15 столітті та її завданням було охороняти в’язнів. Вважається, що саме ці гвардійці куштували м’ясо з королівського столу, перевіряючи, чи воно не отруєне. Потім фортеця стала королівською скарбницею, а вони так і залишилися тут як символ Тауера. Нині вони і стражники, і жива історія, і гіди, які знають тисячу історій та легенд знаменитої суворої фортеці.

Легенди, від яких мурахи по шкірі

Тауер відомий і своїми привидами та легендами. Найчастіше відвідувачам та службовцям зустрічається привид Анни Болейн, другої дружини Генріха VIII, яку він наказав обезголовити за звинуваченням у зраді, невдовзі після народження у неї мертвого сина. Її привид з’являється у жахливому вигляді: вона несе в руках власну відрубану голову.

З 15 століття в коридорах Тауера можна спостерігати привиди Маленьких принців: 12-річного Едуарда V і 9-річного Річарда, синів Едуарда IV, яких було вбито за розпорядженням герцога Глостера, піклувальника і дядька дітей. Іноді їхні привиди гуляють, тримаючись за руки.

Згідно з легендою привид Томаса Бекета, архієпископа Кентерберійського, довго не міг знайти заспокоєння, лякаючи мешканців фортеці у 12 столітті. Священника було вбито на сходах собору за наказом Генріха II, і він залишив Тауер тільки після того, як Генріх III побудував каплицю.

Анна Запша

(фото автора)