Дивовижне місто Амстердам

Подорож до Нідерландів схожа на казку: вузькі затишні вулички, неначе іграшкові будиночки із помаранчевими дахами, мальовничі канали з мініатюрними місточками, різнобарвні тюльпани, доброзичливі люди й чарівний аромат свободи у повітрі…

Амстердам — місто-мрія, місто-калейдоскоп. Втілення свободи, він завжди різний, але при цьому кожен знайде тут щось до душі. Для кожного Амстердам свій — унікальний і неповторний.

Амстердам зустрічає туристів різноплановими і часом дуже несподіваними пам’ятками. Це місто каналів і пам’ятних мостів, яке так часто порівнюють з Венецією. Культурний центр країни, де зосереджені найвідоміші музеї та галереї, класичні та новаторські театри, величні храми. Амстердам — одна з найбільш екстравагантних європейських столиць, яка незмінно притягає нічним життям.

Своєрідні пам’ятки Амстердама, для багатьох туристів незмінно асоціюються з вільним духом цього міста, — квартали червоних ліхтарів («Де Валлен», «Пейп») і кофешопи, легально продають коноплю і продукцію з неї. Як і багато інших європейських столиць, Амстердам неймовірно красивий в Різдво, коли в центрі починає працювати різдвяний ринок, а будівлі-пам’ятки, в тому числі знамениті «криві будиночки», набувають казковий вигляд завдяки вогникам гірлянд.

Щоб відчути себе корінним амстердамцем потрібно … сісти на велосипед. Це найпоширеніший транспортний засіб, недарма Амстердам називають велосипедною столицею Європи. Велосипеди всюди, і якщо десь будують міста для автомобілів, то Амстердам — це, безумовно, місто для велосипедистів. Пішки ходити просто неможливо: настільки щільний рух двоколісних. І до того ж верхи на велосипеді можна забратися в найвіддаленіші куточки міста, куди ніколи не добереться туристичний натовп. Пункти прокату велосипедів тут на кожному кроці.

Одна з культових пам’яток міста, яка робить столицю Нідерландів відомою, — це Рейксмузеум.

Рейксмузеум (нід. – Rijksmuseum) – головний державний музей Амстердама, один з найвідоміших у світі художніх музеїв, який входить в топ-20 найбільш відвідуваних музеїв світу. Знаходиться музей на Мюзёмплейн, поруч з музеєм Ван Гога і музеєм сучасного мистецтва Стеделейк. Будівля Рейксмузеума була відкрита для публіки в 1885 році. Щороку Рейксмузеум відвідують близько 2 мільйонів чоловік. Колекція Рейксмузеума ілюструє історію Голландії від Середньовіччя до сучасності.

Всього в колекції музею знаходиться близько мільйона предметів мистецтва з 1200 до 2000 років. На 4 поверхах музею, у 80 залах, виставлено близько 8000 експонатів. Твори в Рейксмузеумі — це численні роботи голландських майстрів XV-XIX століть, головними з яких є Рембрандт, Вермеер і Халс.

Крім художньої колекції живопису, в музеї представлені скульптури, археологічні знахідки, старовинні артефакти, декоративно-прикладне мистецтво, мистецтво східних країн, малюнки, гравюри та фотографії, працює найстаріша бібліотека з історії мистецтв. В експозиції також представлені колекції мініатюрних виробів зі срібла, музичних інструментів, скла, порцеляни, велика кількість моделей кораблів. У музеї також є невелика азіатська колекція, яка виставлена в азіатському павільйоні.

Головними шедеврами, які в обов’язковому порядку варто побачити кожному відвідувачу, є «Доярка» Вермеєра, «Автопортрет» Ван Гога і найвідоміша картина Рембрандта «Нічний Дозор». «Нічний Дозор» Рембрандта — найбільша і найвідоміша картина Рембрандта (379,5 см у висоту і 453,5 см в ширину) – знаходиться в центральній частині Галереї Рейксмузеума.

Державний музей Рейксмузеум пропонує своїм відвідувачам різні екскурсії англійською мовою, а також аудіогіди для мобільних пристроїв на різних мовах світу.

Музей був заснований в 1800 році королем Голландії Луї Бонапартом.

Спочатку колекція розміщувалася в Королівському палаці. Будівля Рейксмузеума почала будуватися в 1877 році. Відкриття музею для публіки відбулося в 1885 році.

Музейна колекція поповнювалася з кожним роком і через 5 років до будівлі музею був прибудований ще один корпус — нині «крило Філіпа». Ще одна архітектурна зміна відбулася в 1906 році — один із залів музею був перебудований спеціально для величезної картини Рембрандта «Нічний дозор». У 1920-1950 рр. змінювався інтер’єр музею — більшість стін були зафарбовані в єдиний колір. У 60-х роках 20 століття з’являються два внутрішніх двори. Пізніше музей піддавався лише невеликим реставраціям.Рейксмузеум заворожує людей своєю витонченістю архітектури та історичною цінністю найвидатніших світових митців живопису. Цей музей обов’язково має бути в вашому списку відвідування.

Козярчук Наталія

Головне фото: zakordon.24tv.ua