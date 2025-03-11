Етрета — мальовничий шматочок Франції

Колись Етрета було звичайним рибальським селом, але навіть відомі художники та письменники не змогли оминути це надзвичайне місце! Тож давайте разом прогуляємося стежками митців та побачимо красу, що так полонила майстрів пензля.

Етрета — маленьке село на алебастровому березі французької Нормандії, яке приваблює тисячі туристів з усього світу. Деякі їдуть сюди, щоб поринути у світ натхнення художника-імпресіоніста Клода Моне, який створив серію картин у цих мальовничих місцях. Інші — організувати незабутній пікнік на білих скелях. Та всі вони хочуть відчути суворий північний клімат та солоний подих вітру.

Як доїхати?

До Етрета можна добратися громадським транспортом з Парижу. Спочатку потягом до Гавра, а далі автобусом №24. Шлях в один кінець займає близько чотирьох годин, а коштуватиме від 22 євро. На машині Ви доїдете за три години, якщо рухатися швидкісною платною трасою.

Також хочемо додати, що Етрета зазвичай асоціюється з ідеальною втечею з Парижу на один день.

Де зупинитися?

Якщо Ви подорожуєте без машини, то зупинитися краще в самому містечку. Готелів небагато, але номер знайдеться завжди.

«La Salamandre» — комфортні номери з усіма зручностями. В окремих кімнатах є ліжка з балдахіном та ванни з гідромасажем. У затишній залі встановлено камін; «Des Falaises» — найпопулярніший готель у місті. Гарне оформлення номерів та якісний сервіс; «Le Rayon Vert» — єдиний готель, який розташований прямо на пляжі. Зручні кімнати, є вихід на терасу, поруч стоїть ресторан.

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Що подивитися?

Селище доволі невелике, усі оглядові майданчики та місця для пікніку можна обійти за декілька годин. Одноденної поїздки вистачить цілком, але зверніть увагу на такі місця:

Скеля La falaise d’Aval, хоча місцеві жителі та туристи знають її як «Слон, що опустив хобот у море». Таке порівняння дав письменник Гі де Мопассан. Також скеля надихала багатьох художників, наприклад, Моне присвятив їй десятки картин;

Печера Trou a l’Homme. У 1792 році тут зазнав аварії корабель і вижив лише один моряк. З того часу печера називається «Притулок людини»;

Скеля L’Aiguille Creuse, також її називають «Обеліском». За легендою тут заховані королівські скарби.

Критий ринок — дерев’яна будівля, що служила шпиталем у воєнний час. Зараз тут знаходиться магазин сувенірів для туристів;

Замок Le Château Les Aygues. Керують ним спадкоємці перших власників. Вони проводять екскурсії (7 євро) і навіть приймають гостей на нічліг (200 євро за ніч);

Музей Le Clos Lupin, присвячений Морісу Леблану та його літературному герою Арсену Люпену. Тут проходять справжні детективні тури для дітей та дорослих;

І, звичайно, містечко Етрета відоме 3 арками — La Courtine, La Manneporte та La falaise d’Aval («Біла стріла», присвячена Діві Марії та оздоблена статуями дельфінів).

Етрета з його чудовими скелями та м’яким світлом відображається на відомих полотнах. Тут шукали натхнення Гі Де Мопасан, Віктор Гюго, Флобер. То може час побачити красу на власні очі?

Анна Литвиненко

Головне фото: euroways.com.ua