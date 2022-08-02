Новозеландська гастрономія: смакота по-новому!

Нова Зеландія – переважно аграрна країна країна, в якій продукція виробляється і на суші, і на морі. Кухню Нової Зеландії можна назвати практично європейською. Більшість страв надзвичайно знайомі, але з певною родзинкою.

Трохи передісторії

Спочатку варто відзначити маорі – корені полінезійські народи материкової частини Нової Зеландії. Вони прибули до держави приблизно у середині XIV століття та освоїлися там. Їжу вони готували у земляних печах (хангі). Однією з рослин, принесених маорі, є кумара – солодка картопля.

Європейці вперше завітали до Нової Зеландії наприкінці XVIII століття. Вони внесли на кухню країни такі продукти, як свинина, картопля, гарбуз, цукор та інші. Також європейці завезли на територію Нової Зеландії овець, корів та птицю. Тепер розгляньмо докладно, чим саме харчуються сучасні новозеландці та чому.

Справжні м’ясоїди

Новозеландці – один з народів, які розуміються на м’ясі та способах його приготування. Знову ж таки, сільськогосподарське господарство завжди переважало в цій країні, тому тваринництво – невіддільна частина доходу. Новозеландське м’ясо має високий попит у всьому світі.

Барбекю, тобто м’ясо, приготовлене на вугіллі, можна назвати національною стравою мешканців острова. Улюбленим сортом м’яса є баранина, також на столах городян ви можете помітити свинину та яловичину. З гарнірів новозеландці віддають перевагу картоплі в смаженому або запеченому вигляді, а також національній солодкій версії.

У Новій Зеландії особливо популярні стейки, ростбіфи – все, що можна нафарширувати. Коли Ви гулятимете містами Нової Зеландії та заглянете в кафе, то нерідко зустрінете традиційне блюдо – пиріжки з м’ясом.

Кондитерський шедевр

Торт “Павлова” (обов’язково з наголосом на другий склад) завоював визнання всього світу. Історія в нього дуже цікава: торт був створений з нагоди приїзду балерини Анни Павлової, яка вирушила в гастрольний тур по Австралії та Новій Зеландії. Кондитер-творець втілив повітряний, ніжний танець балерини, саме тому в основі торта лежить безе, а колір його – білосніжний. До складу входять яєчні білки, цукор, фрукти – це обов’язкові інгредієнти.

Десерт виявився справді дуже смачним і підкорив увесь світ, тому й зараз представники різних країн із задоволенням готують його. Зізнайтеся, ви вже хочете спробувати?

Пивні коктейлі? Загадково!

Ви не знайдете більш затятих прихильників пива, ніж новозеландці. Пиво у них справді виходить якісне та смачне, бо виробники підходять до процесу з повною серйозністю. Ви можете почути такі популярні марки, як Lion Red, Steinlager, Lion Ice.

Як ви вже зрозуміли з назви, новозеландці майстерно виготовляють коктейлі на основі пива. До речі, вони мають різні смаки та знижену фортецю.

Поговоримо про вино! Через прохолодний клімат виноград зріє повільніше, ніж у тепліших умовах, тому він краще набирає кислотність і насиченіший – аромат. Виноградарі переважно вирощують “класику”: Піно Нуар, Шардоне, Каберне Совіньйон та інші.

Якщо ви любите дегустувати алкоголь, то спробуйте один із перерахованих вище сортів – вам має сподобатися!

Тож пакуймо валізи і вирушаймо у смачну мандрівку до Нової Зеландії.

Анна Джелалі