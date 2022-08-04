Грецькі десерти: подорож неймовірними солодощами 

Греків справді можна назвати справжніми ласунами! Багато знаменитих солодощів прийшли до нас саме з Греції. Давайте сьогодні поговоримо про популярні у цій європейській країні десерти. Імовірно, після цієї статті ви захочете спробувати хоча б один із них. Поїхали!

Медовий смак пахлави

Якщо ви відвідували європейські готелі або просто гуляли вулицями, то, напевно, чули таке слово, як “пахлава”. Цей десерт винайдений у Туреччині, проте грецький варіант має свої особливості. По-перше, греки вважають за краще використовувати різні сиропи, такі як: вишневий, виноградний, інжирний та багато інших.

По-друге, турецький варіант виділяється наявністю фісташок, що рідко зустрічається у Греції. Пахлава також добре зберігається, тому її можна привозити друзям та близьким як подарунок або ласощі. Обов’язково спробуйте!

Цукрові лукумадес

Лукумадес – це обсмажені у фритюрі пончики, виготовлені з дріжджового тіста. ЇХ подають із медом, корицею, горіхами, кунжутом – як забажаєте. Лукумадес часто подають у кафе з кавою або ж у вуличних кіосках. На просторах інтернету ви можете знайти безліч рецептів грецького десерту, і, повірте, не пошкодуєте! Встояти справді дуже складно.

Якщо говорити про походження, то дана тема досі викликає суперечки: деякі вважають, що лукумадес прийшли до нас з османської кухні, деякі думають, що насолода має давньогрецьке коріння. Можливо, колись секрет буде розгаданий. А поки насолоджуйтеся пончиками та не забудьте приготувати чашку грецької кави!

Унікальне ризогало

Як ви вже здогадалися, до складу блюда входить рис. Воно дуже відрізняється від простої каші, звичної для нас: греки кладуть більше молока та велику кількість цукру на ту саму порцію сирого рису.

Ризогало не є чисто десертною стравою: його можна приготувати на сніданок без цукру, оскільки страва дуже поживна і дасть енергію на цілий день. Однак у солодкому вигляді воно популярніше.

Особливість ризогало – додавання кориці зверху, це надає пікантного та цікавого смаку. У супермаркетах ви можете придбати ризогало в банках, щоб прихопити парочку додому.

Новорічний пиріг Василопита

Кожна країна має свої новорічні традиції. Мешканці Греції, наприклад, на кожне 1 січня готують “пиріг Святого Василя” з цікавою назвою – Василопіта. Цікаво, кожна сім’я готує його по-своєму – єдиного рецепта немає. Пиріг нагадує паску, а всередині нього можна виявити родзинки, цикати, горіхи або ж просте тісто.Зверху його посипають цукровою пудрою або шоколадною крихтою.

Для греків ця страва важлива через культурні аспекти: Василопіта – один із головних атрибутів Нового року.

Є дуже цікава традиція: пиріг обов’язково запікається із монеткою всередині. Згідно з повір’ям, та людина, якій трапляється монетка у шматочку, буде щасливою весь наступний рік. Здорово, чи не так?

Насправді у Греції існує безліч цікавих і смачних десертів. Ті, що ми перерахували – найпопулярніші та найважливіші для культурної історії країни.

Мандруйте, куштуйте, надихайтеся і готуйте самостійно! Смачного та будьте здорові!

Анна Джелалі