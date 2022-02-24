Що смачного поїсти у Греції, або смаколики середземномор’я

Враження про подорож не будуть повними, якщо не спробувати національну кухню у місцевих ресторанчиках Греції, яка багата різноманіттям страв. Місцеві жителі люблять та вміють готувати, перетворюючи інгредієнти в справжню казку смаків.

Грецька кухня – одна з найдавніших у світі і, незважаючи на свій типовий середземноморський характер відрізняється від балканської, італьської або французької. Багато дієтологів рекомендують дотримуватися дієти, яка заснована та побудована на продуктах, які споживають у Греції. То чому ж вона така корисна?

Особливості кухні

Найперше, про що хочеться згадати – це те, що готують тут з екологічно чистих та свіжих продуктів, а більшість з них вирощується та виробляються в країні. Греки часто і багато вживають молочні продукти – йогурт, козяче молоко, фету й бринзу. А в десертах практично завжди можна зустріти квітковий мед та горіхи, найчастіше фісташки й мигдаль, також використовують корицю.

Перше про що ми згадуємо, коли говоримо про Грецію – оливкова олія, її додають до багатьох страв національної кухні, а про користь відомо вже багато тисячоліть. Лимонний сік грає важливу роль у приготуванні страв тому, що заміняє не дуже корисну сіль. Цитрусові додають до м’яса, риби, в маринади, або ж в десерти.

Тут не дуже популярний фаст-фуд, греки надають перевагу свіжим овочам, зелені, сирам власного виробництва, морепродуктам та фруктам. Тож які страви готують з цих продуктів?

Закуски

Для того, щоб розігрався апетит, кожна трапеза починається із закусок. Подають їх у тарілках невеликого діаметру. Ось декілька страв, які полюблять греки та рекомендують скуштувати туристам. Дзадзики – це одночасно і закуска, і соус, на основі грецького йогурту, м’якоті огірка, оливкової олії, часнику та спецій, іноді додають м’яту, укроп або лимонний сік. Зазвичай ця страва подається як «мезе» − холодна закуска до свіжого ароматного хлібу та свіжих овочів, або як соус до м’яса й риби.

Ще одна смачна, корисна та ситна страва, яка доволі популярна в Греції – долма або долмадес. Інгредієнти закуски можуть змінюватись залежно від регіону країни. Традиційно її готують з виноградного листя, яке збирають у травні, коли воно соковите та тонке. Потім його маринують, засолюють або просто морозять, щоб увесь рік ласувати стравою. Також є інші рецепти, де використовують інше листя, наприклад, капустяне, інжирне чи бурякове. Щодо начинки, то тут теж все різноманітно. Якщо долма подається у вигляді основної страви, то туди входить фарш, рис, овочі, зелень й оливкова олія. А якщо ж готують як закуску, то ви там точно не побачити м’яса, її загортають у вигляді маленьких тонких рулетиків, які подають на початку трапези.

У деяких частинах Греції, кладуть замість рису пшоно або пшеницю, тому і смак стає зовсім інший. Грецька кухня ніяк не може обійтися без страв з морепродуктів. Засмажених до шкоринки кальмарів називають каламаракья. Зазвичай їх подають до пива або лікеру узо, також цю закуску полюбляють діти. Готують кальмарів дуже просто, спочатку нарізають кільцями, потім можуть вмочити в кляр або борошно і обсмажують в оливковій олії. В результаті ви отримаєте хрусткі морепродукти з золотистою скоринкою.

Перші страви

Через спекотний клімат в країні, така їжа не є фаворитом у греків. Але з приходом холодів місцеві жителі із задоволенням готують традиційні корисні страви. Фасолада – традиційний суп із квасолі. Вважається, що щось подібне їли люди в древній Греції. Особливим інгредієнтом фасолади є ковбаски, їх додають прямо до каструлі або ж подають окремо. Також ви можете скуштувати суп із сиром фета, маслинами, рибою та різними соліннями.

Ще одна не менш популярна страва – какавія. Готується вона з дрібної морської рибки, як правило, з окунів чи лящів. Існує близько 30 рецептів цього знаменитого супу, але традиційно туди входять томати, цибуля, вершки, оливкова олія, зелень, спеції і звичайно ж, дрібна морська риба. Факес – юшка з сочевиці, яка чудово підійде до пісного меню. Цей суп дуже швидко готується, спочатку сочевицю потрібно відварювати десять хвилин, зливаємо з неї води, а вже потім варимо разом із дрібно нарізаною цибулею, часником і натертими томатами до готовності, десь приблизно 25-30 хвилин. До столу подають разом з фетою та свіжим хлібом. Зазвичай факес пропонують їсти у спеку.

А що скуштувати з салатів?

Різноманітні свіжі, запечені, варені овочі, оливкова олія, місцеві сири, зелень та пряні спеції – основа національних грецьких салатів. Тут у кожному ресторані чи кафе можна замовити анамікті. Це всі свіжі овочі, які є в ресторані, нарізані та перемішані в одній тарілці. Як правило, такої страви немає в меню, але шеф кухар за кілька хвилин зробить цей салат, для всіх любителів зелені. Подають до столу анамікті на великій тарілці, попередньо поливаючи оливковою олією і соком лимона.

Грецький або сільський салат – найпопулярніший у Греції. В Україні він теж у фаворитах, його можна зустріти у меню практично кожного ресторану. Існує безліч варіацій грецького салату. Його готують із перцем або без. Крім того, подача страви може змінюватися. Традиційні інгредієнти такі: огірки, солодкий перець, маслини, цибуля, помідори, сир фета, приправи та оливкова олія.

Салат рока – назва тут говорить сама за себе, вона перекладається з грецького як рукола. Тому не складно здогадатися, що в основу салату входить ця чудова зелень. Крім неї в страву входять свіжі або в’ялені помідори, пармезан та оливкова олія.

Ще один салат мелідзаносалата – запечені баклажани змішують з часником, духмяними травами та звичайно ж з оливковою олією. Іноді додатково додають томати, йогурт і приправляють зеленою цибулею. Дієтологи вважають, що ця страва ідеальна для людей, які хочуть харчуватися правильно, а гурмани, куштуючи цей салат, кажуть що таке поєднання продуктів ідеальне.

Другі страви грецької кухні

Традиційні основні страви готують на основі морепродуктів, овочів, риби та м’яса. Тут є з чого вибрати та що скуштувати смачного. Кожен турист, який подорожує цією країною має спробувати мусаку. Це найпопулярніше їжа серед місцевих жителів. Точного рецепту немає, для тих, хто любить імпровізувати на кухні – це справжня знахідна. Варіантів приготування просто величезна кількість і обрати один величезна складність. Це щось схоже на лазанью або запіканку з баклажанів, картоплі, сиру, смаженого фаршу з свинини чи баранини та соусу бешамель. Перед тим як страва потрапить до столу, потрібно дати відпочити кілька хвилин, щоб вона повністю просочилася, а вже потім розрізають на квадратні шматочки та подають.

Для любителів фаст-фуду тут все ж таки є що скуштувати, наприклад, гірос – це традиційна грецька шаурма. На лаваш кладуть приготоване на вертикальному рожні м’ясо, курятину або свинину, томати, цибулю та соус дзадзики. Найчастіше м’ясними інгредієнтами є курятина або свинина, яке готують на вертикальному рожні, також можна додати кетчуп, гірчицю або майонез, іноді додають також картоплю фрі.

Де ще ви спробуєте запечене у глиняній печі м’ясо ягняти або баранця, як не у Греції. Цю національну страву можна спробувати у будь якому ресторані та кафе країни. Клефтіко, як правило, подають разом з гарніром, найчастіше це печена картопля або макарони.

Поговоримо про солоденьке

На десерт тут ви можете скуштувати лукумадес – це невеличкі пончики, з дріжджового тіста та обсмажені у фритюрі. Подаються вони з медом, посипаними горішками та корицею. Баклавас – це назва грецької пахлави. Готується вона із листкового тіста з додаванням меду та горішків. Має дуже ніжний та насичений смак, ви точно не залишитись голодними, бо цей смаколик доволі ситний.

Сезоні коржики меломакарону готують на Різдво. Вони можуть бути пісними, приготовані на оливковій олії або ж роблять на вершковому маслі. Печиво надзвичайно ароматне, бо до тіста додають гвоздику, корицю та цедру лимона. Готову випічку занурюють у медовий сироп і посипають горішками.

Халва доволі популярна в Греції, при виборі доведеться трохи згаяти часу тому, що асортимент величезний. В основі солодощів волоські горіхи, фісташки, мигдаль, шоколад, кунжут, ваніль та інше.

У Греції точно ніхто не залишиться голодним. Різноманітність страв та продуктів вражають. Тут є що цікавого та смачного скуштувати тим хто слідкує за фігурою, і тим кому подобається більш калорійні страви. Приїжджаючи сюди ви будете відпочивати не тільки душею, а і гастрономічно також.

Анна Хмельницька