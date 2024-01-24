Гастрономічна подорож Туреччиною: смаки Сходу

У країні, де історія переплітається з ароматами, а культура кулінарії — з мистецтвом, кожен шматочок їжі призводить до справжнього захоплення. Гастрономічна подорож класичними стравами Туреччини.

Турецька пахлава

Перше, що спадає на думку – турецька пахлава. Її історія налічує століття, а секрети приготування передаються від покоління до покоління, обгортаючи цей десерт неповторною аурою турецької кулінарної спадщини. Цей десерт здатен приголомшити навіть найвибагливіших гурманів своїм смаком та ароматом.

Основою пахлави є тонкі шари тіста, просочені медовим сиропом та наповнені горішками. Пахлаву продають на кожному розі, проте найсвіжішу потрібно шукати в кондитерських лавках, де її продають на вагу. Якщо ви вважаєте, що вже наїлися пахлави на наших пляжах, то знайте, що турецька пахлава не має нічого спільного з нашим прототипом.

Кебаб

Безумовно, справжнім фанатам м’яса потрібно спробувати кебаб. З приводу цієї страви можна влаштувати справжній квест, адже її видів просто незліченна кількість.

Основа страви — це відібране м’ясо: яловичина, баранина чи курка. М’ясо маринується в приправах та травах, які додають страві той характерний смак і аромат.

У Туреччині заборонено піддавати м’ясо хімічній обробці, тому можете не боятися домішок навіть у вуличних торговців.

Гезлеме

Гезлеме – це тонкі млинці, які готуються на плоскому розпеченому камені. Начинка це приправлена картопля, сир та трави або фарш.

Зазвичай, гезлеме обсмажується з двох сторін на вершковому маслі та подається з помідорами й салатом. Не спробувати цю смакоту – справжній злочин!

Долма

Наступна візитна картка країни – долма. Ця страва схожа на наші голубці.

Виноградне листя обгортає начинку, яка складається з рису та овочів. Проте замість виноградного листя також використовуються перці, кабачки та інші овочі.

Плов

Якщо не знаєте, що спробувати в Туреччині, робіть ставку на плов, і не прогадаєте. Але місцевий плов відрізняється від нашого варіанту. Часто рис відварюється на воді, іноді на курячому бульйоні.

До того ж його не завжди подають із м’ясом, але додають горох, нут, різні овочі чи дрібну вермішель. М’ясо часто підсмажують окремо з цибулею і подають на окремій тарілці.

Манти

Манти. Ця страва нагадує звичні нам пельмені. Але турецькі манти відрізняються від «класичних», бо це справжні «мікропельмені». Адже в Туреччині їх роблять настільки маленькими, що в ложку може вміститися ціла жменя! Випічка з м`яса ягняти, подається із насиченим йогуртовим соусом та під спеціями.

Традиційно манти ліплять великими жіночими компаніями, бо це робить кропітку роботу справді приємнішою.

Піде

Піде – це не лише традиційний турецький хліб, схожий на лаваш, але і смачна страва, яка варіюється в залежності від регіону Туреччини, де її готують.

«Піде» схоже на піцу, але менше й довше. Начинка буває різноманітною! Ковбаса, шпинат, сир, і м`ясо зі спеціями.

Лукум

Подорож не може продовжуватися без знаменитого лукуму! Лукум має м’яку текстуру та солодкий, ніжний смак. Ці желейні шматочки містять сухофрукти та вкриті цукром або кокосом. Зазвичай їх можна замовити разом із кавою, але також є можливість придбати їх у супермаркетах і вуличних кіосках.

Важливо переконатися, що вони свіжі та відповідають стандартам гігієни. У деяких пекарнях їх представляють у компактних коробочках, схожих на пакування від шоколадних цукерок.

У Туреччині кожна страва — наче частка культури та традицій, і кожен аромат переносить тебе в історію і гостинність цієї країни. Що важливо, ці смаки тепер стають частиною усього світу, адже народи обмінюються досвідом та культурою. Нехай ця подорож не лише наситить смачним, але й відкриє нові можливості у світі їжі та гастрономії.

Оксана Гадасюк

(Головне фото з сайту: shuba.life)