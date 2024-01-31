Рецина та оливкова олія: довідник для гурманів

Грецька кухня відома багатством смаків, свіжими інгредієнтами та акцентом на середземноморській дієті, яку часто вважають однією з найздоровіших у світі.

Овочі, цитрусові, оливкова олія, фета, піта і вино – це важливі складові місцевої кухні. Хоча може на початку здатися, що з таким набором продуктів мало чого придумаєш, але я вас у цьому переконаю! У цій статті розповім про грецький спосіб харчування, звичаї та чому ні в якому випадку не можна кришити фету в грецький салат.

Невеликий екскурс в історію

Давньогрецька кухня заклала засади західної кулінарної традиції. Її основа складається з 3 елементів – пшениця, оливкова олія та вино. Таку ж систему можна спостерігати у давньоримській кухні, візантійський та османській. Кожна з місцевостей мала свої унікальні продукти, чим і було доповнено традиційні грецькі рецепти. Таким чином почала зароджуватись середземноморська кухня, що нині є типовою для Кіпру, Іспанії, Італії, Марокко, Хорватії, Алжиру і, звісно, Греції.

В епоху індустріалізації греки розширили свій раціон, звертаючи більше уваги на м’ясо та рибу, які тепер стали доступнішими для виробництва та зберігання. Розмаїття вирощуваних овочів і фруктів також поширилося завдяки новим технологіям. Щодо спецій, серед них найчастіше використовують орегано, сушений часник, цибулю, петрушку, фенхель, м’яту, чебрець і лавровий лист. Корицю і гвоздику греки також вживають, переважно для приправлення м’ясних страв.

Так чим харчування по-грецьки унікальне?

Основна унікальність полягає в сприйнятті їжі. Греки – це дуже товариський народ, котрий любить голосно розмовляти, відпочивати і їсти. Якщо грек сідає обідати разом із сім’єю, то не чекайте на нього принаймні години дві. Тому уявіть, як вас запрошує грецька сім’я на трапезу. Перед вами великий квадратний стіл і біло-блакитна скатертина в клітинку. З цього моменту починають підносити страви…

Грецьке меню. Закуски

Греки люблять поговорити. Цим, на жаль, не дуже зручно займатися, коли їси, тому вони придумали одну хитрість під назвою «мезедес». Перекладається це слово, як «закуски». Мезедес може мати різний вигляд:

• Шматочки фети в оливковій олії та орегано;

• різноманітні сорти оливок в оцті, томатній пасті та у власному соку;

• розплющений горох у соусі песто з лимонним соком та каперсами;

• домашній йогурт з винним оцтом, огірком, кропом і оливковою олією, або ж інша назва – дзадзікі;

• баклажан з перетертим часником і волоським горіхом…

Власне, це тільки декілька прикладів закусок, а їх налічується під сотню! Блюд з мезедес на столі зазвичай з десяток, якщо не більше. Подаються ці смаколики з пітою, аби кожен міг собі зачерпнути, швидко проковтнути і далі розмовляти. Таким чином греки собі «нагулюють» апетит.

Грецьке меню. Основні страви

Після мезедес йде таке ж різноманіття основних страв. До найбільш вживаних належать:

• Фасолада – одна з найдавніших страв грецької кухні, що готувалася ще за часів Сократа. По суті це суп з квасолею, сочевицею, нутом, морквою, помідорами, селерою, чорними оливками й оливковою олією;

• мусака – страва, що складається з шарів баклажана, фаршу (часто баранини) і соусу бешамель. Випікається і виходить ароматна, ситна запіканка;

• долмадес – це виноградне листя, начинене сумішшю рису, кедрових горіхів і трав. Часто подають як закуску, але може виступати й самостійною стравою;

• спанакопіта — це пікантна випічка з начинкою зі шпинату, сиру фета, цибулі та зелені. Загорнута в шари тіста філо;

• клефтіко – дуже смачне м’ясо молодого баранчика. Дуже довго готується в білому вині, меді та орегано. Подається ще з картоплею;

• грецький салат – найбільш впізнаваний символ Греції. Може спочатку здатися, що в цій страві нічого особливого немає, щоб її включати в цей список, але це не так. Річ у тім, що ми багато чого порушуємо під час приготування та подачі.

Греки не кладуть у цей салат капусту чи оливки та не перемішують перед тим, як їсти. Також в Греції не є прийнятним різати фету на кубики, навіть для мезедес цей сир подають трикутниками. Натомість на верх салату кладуть брикет фети та кожен відломлює собі стільки, скільки захоче.

Грецьке меню. Солодощі

Свого часу греки готували смаколики з меду та горіхів. Пізніше було придумано тісто філо, яке стало основою для баклави – кондитерського виробу з листкового тіста, горіхів і цукрового сиропу.

Взагалі ці солодощі мають турецькі корені, але греки збільшили розмір тістечок, вміст сиропу та волоського горіха, чим отримали власну версію баклави. Подібним до цієї страви є галактобуреко – умочений пудинг у манну крупу в тісті філо.

Іноді додають цедру апельсина або лимона.

Також греки дуже люблять маленькі пончики лукумадес, що приправлені корицею та медом.

Грецьке меню. Напої

Кухня Еллади відома не лише своїми давніми рецептами, а й напоями. Найбільш відомим з них є рецина – вино для повсякденного вживання, котре подається охолодженим до закусок.

Його фішка полягає в тому, що це єдиний у світі вид вина із запахом і присмаком смоли.

Також алкогольною візитівкою Греції є мастика – міцний лікер із додаванням смоли мастикового дерева.

Існує 2 види цього напою: «Мастика Хіу» та «Мастика узо». Перший має солодкий смак та подається до солодощів, другий – більш гіркий та смакує разом з мезедес.

Завершуючи, маю сказати про один з напоїв для любителів кави – фрапе.

Виник він в Салоніках та одразу став улюбленцем греків. Вони настільки полюбили цей варіант кави, що жартома стали кликати себе «нацією фрапе».

Грецька кухня відображає багату історію та культуру країни. Акцент на свіжих місцевих інгредієнтах у поєднанні з традиційними методами приготування робить грецьку їжу справжньою кулінарною насолодою. Незалежно від того, чи смакуєте ви ситною мусакою, насолоджуєтеся сувлакі на ходу чи ласуєте солодким шматочком баклави, грецька кухня — це свято смаків, яке захопило ентузіастів кулінарії в усьому світі.

Валерія Дубова

(Головне фото: www.ola.ua)