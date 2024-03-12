Багата грецька спадщина грецького вина та оливкової олії

Від залитих сонцем виноградників Криту до вулканічних ґрунтів Санторіні, різноманітні ландшафти Греції мають одні з найвишуканіших у світі вин і оливкових олій.

Бувши колискою цивілізації, Еллада може похвалитися легендарною спадщиною виноробства та виробництва оливкової олії, яка сягає тисячоліть. Подорожуючи різноманітними теруарами та культурними ландшафтами країни, ми відкриємо секрет вишуканості цих двох продуктів.

Історія виноробства та виробництва оливкової олії в Греції глибоко переплетена з її культурною спадщиною, оскільки свідчення виноградарства та вирощування оливок сягають давнини. Середземноморський клімат країни, який характеризується довгим спекотним літом і м’якою зимою, разом із різноманітним рельєфом, що варіюється від гірської місцевості до прибережних рівнин, створює ідеальні умови для вирощування винограду та оливкових дерев.

Заглиблюючись у різноманітні виноробні регіони Греції, ми стикаємося з гобеленом теруарів, кожен зі своїми унікальними характеристиками та сортами винограду. На Криті, найбільшому з грецьких островів, виноградники процвітають серед скельних ландшафтів острова, виробляючи вина, відомі своїм міцним характером і насиченим смаком. Корінні сорти винограду Криту, такі як Відіано та Манділарі, дають вина з характерними ароматами цитрусових, трав і спецій.

Рухаючись на північ до Македонії, ми відкриваємо регіон з історією та традиціями, де стародавні виноградники співіснують із сучасними виноробними потужностями. Родючі ґрунти Македонії в поєднанні з її континентальним кліматом дають початок різноманітним сортам винограду, включаючи Ксіномавро, Асиртіко та Малагузія. Вина з Македонії відомі своєю складністю, елегантністю та потенціалом витримки, а такі відомі виробники, як Kir-Yianni та Alpha Estate, лідирують у якості та інноваціях.

Водночас вулканічний острів Санторіні може похвалитися одними з найбільш унікальних теруарів у Греції: з його вулканічними ґрунтами та морським бризом, що надає його винам виразної мінеральності. Асиртіко, провідний сорт винограду Санторіні, квітне в цьому суворому середовищі, виробляючи свіжі ароматні вина з кисло-солоними нотами. Такі виноробні, як Gaia Estate та Santo Wines, демонструють потенціал теруару Санторіні, виробляючи вина, що передають суть вулканічного ландшафту острова.

Окрім різноманітних виноробних регіонів, Греція також відома виробництвом оливкової олії. Пелопоннес, Крит і Мессінія – це основні регіони вирощування оливок. Традиційні методи видобутку оливкової олії, такі як кам’яне пресування та холодне пресування, продовжують шанувати поряд із сучасними методами, забезпечуючи збереження смаку та якості. Золотисто-зелена оливкова олія Греції цінується за свій фруктовий аромат, перцевий смак і низьку кислотність, що робить її основною стравою середземноморської кухні та символом грецької гостинності.

Ми заглибилися у світ грецьких вин і оливкової олії й стикнулися з багатим гобеленом смаків та ароматів: від міцних червоних вин Немеї до ніжних білих Санторіні. Відомі бренди, такі як Domaine Skouras і Gaia Estate, демонструють різноманітність і якість грецьких вин, а такі виробники, як Gaea і Maltzanis Olive Oil, пропонують виняткові оливкові олії, які відображають суть багатої кулінарної спадщини Греції.

Підсумовуючи, світ грецького вина та оливкової олії є свідченням тривалої спадщини країни майстерності та традицій. Насолоджуючись келихом Assyrtiko на скелях Санторіні чи поливаючи золотистою оливковою олією свіжоспечений буханець хліба, кожен ковток і укус перенесе нас до поцілованих сонцем ландшафтів Греції, де історія, культура та теруар сходяться в кожній краплині.

Валерія Дубова

(Головне фото: greece-is.com)