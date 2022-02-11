Нова Зеландія «на своїх двох»

Здійснимо руйнацію міфів про високу вартість мандрівки до Нової Зеландії і розкажемо, куди піти і на що подивитися!

Пригадуючи положення Нової Зеландії на атласі світу і оцінюючи приблизну відстань до неї від України, багато хто із мандрівників відкладе омріяну мандрівку у довгий ящик, аргументуючи це занадто великими витратами. Сьогодні ми підготували підбірку найгарніших місць острова, дістатися до яких можна безкоштовно, дійшовши пішки.

Рушаємо на острів

Звісно, ноги не доведуть Вас до Нової Зеландії, бо на заваді стануть Індійський і Тихий океани. Проте на щастя, людство винайшло літаки і, що ще важливіше, – дешеві квитки на них, тому у туристів завжди знайдеться шлях зекономити на дорозі. Через велику відстань між нашою країною і Новою Зеландією, купити квитки за декілька доларів не вийде, але спробувати знизити їх вартість цілком реально.

Щоб ціна на авіаквитки не виявилася занадто високою, радимо подбати про їх бронювання за 8 місяців, і обрати місцем прибуття не столицю, а місто Окленд. Так, якщо бронювати квитки сполученням «Київ – Окленд» за декілька днів до вильоту, доведеться віддати щонайменше $1870 за одну людину (в обидва боки), тоді як зробивши це заздалегідь, ціна зменшиться майже на $620.

ВАЖЛИВО: у зв’язку із пандеміологічною ситуацією, в’їзд до Нової Зеландії здійснюється за певних умов . Зміст умов перетину кордону може підлягати змінам, вважаючи на інтенсивність розповсюдження коронавірусної інфекції.

Шукаємо ночівлю

Нову Зеландію важко назвати дешевим напрямком для відпочинку, проте для туристів, які не мають широких матеріальних можливостей, на території острова є варіанти розміщення у кемп-таборах. Можливо, у них не буде так зручно, як у чотирьохзіркових готелях, ціни на які в Окленді стартують від $29 за ніч на двох, але доба перебування у кемп-таборі буде коштувати значно дешевше. Звертайте увагу на опис послуги при бронюванні місця у кемпінгу – гості можуть обрати ділянку із доступом до електрики чи без. До вартості кемпінгу варто додати аренду палатки і необхідного спорядження у разі, якщо Ви не маєте власного.

На зустріч новозеландським пригодам

Коли Ви вже прибули до острова і вирішили питання житла, саме час вирушити до найгарніших місць Нової Зеландії.

Водоспади Таранакі – Taranaki Falls

Хайкінг до водоспадів під чарівною назвою Таранакі вважається легким. Але простота не виключає видовищність: ця туристична локація визнана одним із найгарніших природніх місць Нової Зеландії.

Знаходяться водоспади у північній частині острова, і найзручніше до них іти із селища Whakapapa. Маршрут займає 6 кілометрів, а за часом еквівалентний 2 годинам прогулянки у середньому темпі. Дорога до омріяних водоспадів пролягає на території Національного парку Тонгаріро (Tongariro National Park), тому за час її проходження туристи мають змогу побачити високі вулкани та насолодитися прохолодою букових лісів.

Коли перед Вашими очима з’явиться величезний потік спіненої води, заввишки у 20 метрів, знайте – Ви на місці. Водоспади Таранакі вражають своєю потужністю і красою, до яких можна підійти майже впритул. Є сенс одягнути водонепроникний одяг, а також запастися снеками: неподалік від водоспадів є спеціально облаштовані місця відпочинку.

Особлива цінність маршруту полягає у його простоті, тож якщо Ви подорожуєте родиною, сміливо беріть на прогулянку дітей.

Озера Тама – Tama Lakes

Дійти до озер Тама можна одразу ж після відвідування попередньої локації. Радимо добре перекусити перед початком маршруту, тому що він займає майже утричі більше часу: відстань від згаданого вище селища Whakapapa до озер становить 17 кілометрів, що потребує від туристів приблизно 5-6 годин часу.

Якщо початкова точка маршруту припадає на водоспади Таранакі, Ви маєте продовжити шлях через горбисту місцевість до оглядового майданчика Нижнього озера Тама (The Lower Tama Lake lookout). Далі на шляху з’явиться оглядовий майданчик Верхнього озера Тама (The Upper Tama Lake viewpoint), якому передує крута частина стежки.

Озера Тама вражають не лише масштабами, але і кольором води, яка має бірюзовий відтінок і нагадує радше ілюстрацію із книги, аніж реальне явище.

До цієї локації можна дістатися лише «на своїх двох» – будь-які транспортні засоби, включаючи велосипеди, заборонені. Також не можна брати із собою у подорож домашніх улюбленців.

Стежка Роберта Ріджа до хатини Анґелус – Robert Ridge Trail To Angelus Hut

Ця казкова місцина Нової Зеландії знаходиться у південній її частині. Ми називаємо її казковою не просто так: саме на території Національного парку Нельсон Лейкс (Nelson Lakes National Park), де і пролягає хайкінгова стежка, знімали одну із частин знаменитої трилогії «Володар перстнів». Хатина Анґелус, що стоїть біля однойменного гірського озера, нагадує поселення персонажів із творів Толкіна.

Попри дитячий вигляд, місце знаходиться не у найлегшому доступі для мандрівників, тому ліпше не брати неповнолітніх дітей із собою. Хайкінг займає два дні, і у Вас вийде пройти усі 24.4 кілометри, за умови активного пересування впродовж 6 годин кожного дня. Шлях найзручніше розпочинати із автостоянки поблизу гори Роберт. Рушати слід лише за умови гарної погоди.

Гірська хатина – Mount Aspiring Hut

Ще один безкоштовний маршрут можна віднайти у південній частині острова. Красу тамтешніх пейзажів підкріплює визнання району Те-Вахіпоунаму, у якому і розміщується Гірська хатина, Всесвітнім спадком ЮНЕСКО. Довжина стежки – 18 кілометрів, враховуючи зворотній шлях. На проходження маршруту може піти до 4 годин, і у цей проміжок часу доданий час на «фотозупинки».

До омріяної хатини зручно йти із автостоянки Raspberry Flat, до якої від містечка Wanaka можна дістатися на авто за годину.

Хайкінгова стежка пролягає через стару дорогу для сільськогосподарських транспортних засобів, оточену пасовищами і луками. Під час походу можуть зустрічатися водяні переходи, інтенсивність і рівень води у яких залежить від кількості опадів у конкретний сезон. Гірські пейзажі та швидкоплинні ріки, чимось схожі на регіони Грузії, надають цій стежці особливої атмосфери. Даний напрямок вважається нескладним для проходження.

У самій Гірській хатині можна заночувати. Хіба не прекрасно?

Льодовик Роб Рой – Rob Roy Glacier

Завершує підбірку найзапаморочливіших піших маршрутів Нової Зеландії могутній льодовик Роб Рой. Чого-чого, а величезної брили льоду посеред Океанії точно побачити не очікуєш. Але це Нова Зеландія – тут можливо все.

Розпочинати шлях до льодовика найзручніше з уже відомого Вам містечка Wanaka. Звідти треба доїхати до автостоянки Raspberry Creek, дорога займає годину. Безпосередньо стежка до Роб Рою бере свій початок із Західного шляху Матукітукі (The West Matukituki Track). Після проходження річки Західна Матукітукі, рухайтеся уздовж букового лісу до течії Роб Рой. Останнім відрізком шляху, який приведе Вас прямісінько до льодовика, буде вкритий субальпійським чагарником.

Льодовик Роб Рой звисає між скелястою прірвою та каскадними водоспадами. Маршрут не вважається складним, але відвідувачам варто подбати про надійне взуття.

Порада:

У будь-якій мандрівці важливо правильно підібрати одяг. Якщо знайомство із Новою Зеландією відбудеться взимку – беріть до рюкзаків легкий одяг із натуральних тканин і головні убори, тому що у зимовий сезон на острові спекотно. Якщо мандрівка островом почалася влітку (червень-липень) – беріть теплі лижні костюми, бо гірськолижний сезон зі сніговими горами Вам буде забезпечено. У разі подорожі до Нової Зеландії навесні, радимо прихопити водонепроникні куртки і штани, тому що погода у цей час змінюється швидко, і часто випадають опади. Найкомфортнішим часом для перебування на острові вважається осінь – тамтешній клімат нагадує весну, тому немає потреби у великій кількості одягу і спорядження, а температура повітря залишається стабільно помірною.

Не існує недоступних напрямків для туризму, просто для підготовки деяких із них потрібно витратити більше часу і терпіння. Нова Зеландія – це перлина Океанії, до якої варто дістатися хоча б один раз у житті, а ми радо допоможемо Вам швидко і безперешкодно познайомитися із її неймовірною красою.

Подорожуйте частіше!

Фото: moonhoneytravel.com

Дарина Чабанова